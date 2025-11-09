Entretenimiento

Timothée Chalamet revela su decepción tras perder el Oscar y cómo lidia con la presión del éxito

El actor compartió cómo la derrota en la última entrega de los premios de la Academia lo afectó emocionalmente, describiendo la autocrítica y el vacío que experimentan quienes no logran el máximo galardón

Guardar
Timothée Chalamet expresa su decepción
Timothée Chalamet expresa su decepción tras perder el Oscar a Mejor Actor en la 97ª edición de los premios de la Academia (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

Timothée Chalamet no ocultó su sincera decepción tras quedarse sin el Oscar a Mejor Actor durante la 97ª edición de los premios de la Academia. Pese al reconocimiento obtenido pocos días antes en los Premios del Sindicato de Actores (SAG) por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown, reconoció en una entrevista su vulnerabilidad ante la derrota y reveló cómo los grandes galardones afectan emocionalmente a quienes los persiguen.

Los contrastes de una temporada de premios

La competencia en la categoría de Mejor Actor este año fue especialmente intensa. Chalamet compartió nominación con Colman Domingo, Ralph Fiennes, Sebastian Stan y Adrien Brody. Este último obtuvo finalmente la estatuilla por su papel en The Brutalist, una victoria que dejó a los otros candidatos en una suerte de limbo emocional.

El propio actor relató a Vogue —recogido por PEOPLE— su percepción sobre ese momento: “Si hay cinco personas en una entrega de premios y cuatro se van a casa sin ganar, ¿no creen que esas cuatro están en el restaurante pensando: ‘Vaya, no ganamos’?”, planteó Chalamet, reflejando la soledad y el desconcierto que puede seguir a un resultado adverso.

La competencia por el Oscar
La competencia por el Oscar a Mejor Actor incluyó a Colman Domingo, Ralph Fiennes, Sebastian Stan y Adrien Brody, quien resultó ganador REUTERS/Carlos Barria

El actor reconoció que, aunque ha conocido figuras generosas y sin vanidad, incluso entre los artistas más nobles la derrota deja marca. “He conocido actores generosos, pero muchos sienten la derrota con intensidad”, detalló.

Una meta profesional y la exigencia personal

Durante la temporada de premios, Chalamet se consolidó como uno de los favoritos después de recibir el galardón del gremio de actores. Esta acumulación de expectativas hizo aún más compleja la experiencia de no ganar el Oscar.

Según detalló PEOPLE, la derrota lo sorprendió, pues llegaba con el impulso de un reconocimiento reciente y el aplauso de colegas del sector.

Chalamet destaca la soledad y
Chalamet destaca la soledad y el desconcierto que sienten los actores que no obtienen el galardón en ceremonias importantes REUTERS/Carlos Barria

En su discurso para los SAG Awards, Chalamet reconoció sus aspiraciones: “Quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes”, afirmó ante el público, citando a iconos como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, Michael Jordan y Michael Phelps. Luego explicó a Vogue que esa lista surgió de manera espontánea, sin planificación previa.

En otra declaración recogida por PEOPLE, afirmó: “La gente puede llamarme esforzado y decir lo que quiera, pero soy yo quien realmente lo está haciendo aquí”.

Reflexiones tras la derrota

El impacto emocional de la derrota ha sido tema de análisis para Chalamet en varias ocasiones. Durante una entrevista en el programa The Morning Mashup de SiriusXM, el actor compartió una anécdota sobre la preparación de discursos: regresar a casa y romper el papel del discurso no pronunciado, enfrentándose a la autocrítica por haberse imaginado vencedor.

El reconocimiento previo de Chalamet
El reconocimiento previo de Chalamet en los SAG Awards aumentó las expectativas sobre su posible triunfo en los Oscar (Por Jordan Strauss/Invision/AP)

En ese ámbito privado, el actor admitió que el proceso de aceptar la pérdida puede conducir a una autocrítica severa y silenciosa. Según explicó, “hay veces que la derrota deja una huella tan personal que resulta imposible compartirla”, una afirmación que muestra la presión a la que se enfrentan quienes aspiran a lo más alto en su campo.

Nuevos horizontes y aprendizaje continuo

A pesar del revés en los Oscar, Chalamet mantiene su actividad profesional y continúa sumando proyectos importantes en la industria del cine. Su próxima película, Marty Supreme, está programada para estrenarse el 25 de diciembre y cuenta con un elenco destacado y la dirección de un reconocido cineasta.

Además, el actor sigue recibiendo ofertas para papeles en producciones internacionales, consolidando su presencia tanto en Hollywood como en el cine independiente.

A pesar de la derrota,
A pesar de la derrota, Timothée Chalamet continúa sumando proyectos en Hollywood y el cine independiente, consolidando su carrera internacional

Según información de PEOPLE, Chalamet ha firmado recientemente para participar en una nueva adaptación literaria que se encuentra en etapa de preproducción. Estas iniciativas confirman su posición como una de las figuras más activas y solicitadas de su generación.

Temas Relacionados

Timothée ChalametOscar a Mejor ActorPremios SAGA Complete UnknownAdrien BrodyNewsroom BUE

Últimas Noticias

Star Wars: la impactante visión que redefine la despedida de Luke Skywalker en los nuevos cómics

Entre tensión, nostalgia y sorpresas, el diálogo con Kylo Ren en Legacy of Vader #10 revela el mensaje oculto tras el sacrificio del maestro Jedi en la saga intergaláctica, según publicó ComicBook

Star Wars: la impactante visión

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

La boyband creada por HYBE Latin America —la compañía surcoreana detrás de BTS— habló con Infobae Perú sobre su debut oficial, el arduo proceso de formación y el papel clave del peruano Alejandro Aramburú dentro del grupo que marca una nueva era para la música pop latina.

Santos Bravos, retos durante su

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair”: así será la versión extendida de la saga que llegará a los cines

La saga de venganza protagonizada por Uma Thurman vuelve a la pantalla grande

“Kill Bill: The Whole Bloody

El remake que Arnold Schwarzenegger siempre esperó para una de sus películas ya es una realidad

El actor celebró públicamente la versión moderna de una famosa película que protagonizó en los 80

El remake que Arnold Schwarzenegger

Millie Bobby Brown escogió a uno de sus compañeros de “Stranger Things” como el padrino de su hija

La la intérprete de Eleven confirmó hace unos meses la llegada de su hija a través de la adopción

Millie Bobby Brown escogió a
DEPORTES
13 frases de Úbeda tras

13 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca ante River: su emoción al recordar a Miguel Russo y una sentencia sobre su continuidad

La sorprendente sentencia del padre de Leandro Paredes: “Dybala quiere venir a Boca y van a jugar juntos”

Los puntajes de Boca en el triunfo ante River: la consagración del Changuito Zeballos y los “obreros” del Superclásico

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

“Era inatajable”: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria del Inter frente a Lazio por la Serie A de Italia

TELESHOW
Nati Jota reveló cómo fue

Nati Jota reveló cómo fue la operación con la que dejó atrás los lentes: “Vos ves todo, pero no sentís nada”

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

INFOBAE AMÉRICA

Los dramáticos testimonios de quienes

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia