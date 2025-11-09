Timothée Chalamet revela su decepción tras perder el Oscar y cómo lidia con la presión del éxito

Timothée Chalamet expresa su decepción tras perder el Oscar a Mejor Actor en la 97ª edición de los premios de la Academia (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

Timothée Chalamet no ocultó su sincera decepción tras quedarse sin el Oscar a Mejor Actor durante la 97ª edición de los premios de la Academia. Pese al reconocimiento obtenido pocos días antes en los Premios del Sindicato de Actores (SAG) por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown, reconoció en una entrevista su vulnerabilidad ante la derrota y reveló cómo los grandes galardones afectan emocionalmente a quienes los persiguen.

Los contrastes de una temporada de premios

La competencia en la categoría de Mejor Actor este año fue especialmente intensa. Chalamet compartió nominación con Colman Domingo, Ralph Fiennes, Sebastian Stan y Adrien Brody. Este último obtuvo finalmente la estatuilla por su papel en The Brutalist, una victoria que dejó a los otros candidatos en una suerte de limbo emocional.

El propio actor relató a Vogue —recogido por PEOPLE— su percepción sobre ese momento: “Si hay cinco personas en una entrega de premios y cuatro se van a casa sin ganar, ¿no creen que esas cuatro están en el restaurante pensando: ‘Vaya, no ganamos’?”, planteó Chalamet, reflejando la soledad y el desconcierto que puede seguir a un resultado adverso.

La competencia por el Oscar a Mejor Actor incluyó a Colman Domingo, Ralph Fiennes, Sebastian Stan y Adrien Brody, quien resultó ganador REUTERS/Carlos Barria

El actor reconoció que, aunque ha conocido figuras generosas y sin vanidad, incluso entre los artistas más nobles la derrota deja marca. “He conocido actores generosos, pero muchos sienten la derrota con intensidad”, detalló.

Una meta profesional y la exigencia personal

Durante la temporada de premios, Chalamet se consolidó como uno de los favoritos después de recibir el galardón del gremio de actores. Esta acumulación de expectativas hizo aún más compleja la experiencia de no ganar el Oscar.

Según detalló PEOPLE, la derrota lo sorprendió, pues llegaba con el impulso de un reconocimiento reciente y el aplauso de colegas del sector.

Chalamet destaca la soledad y el desconcierto que sienten los actores que no obtienen el galardón en ceremonias importantes REUTERS/Carlos Barria

En su discurso para los SAG Awards, Chalamet reconoció sus aspiraciones: “Quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes”, afirmó ante el público, citando a iconos como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, Michael Jordan y Michael Phelps. Luego explicó a Vogue que esa lista surgió de manera espontánea, sin planificación previa.

En otra declaración recogida por PEOPLE, afirmó: “La gente puede llamarme esforzado y decir lo que quiera, pero soy yo quien realmente lo está haciendo aquí”.

Reflexiones tras la derrota

El impacto emocional de la derrota ha sido tema de análisis para Chalamet en varias ocasiones. Durante una entrevista en el programa The Morning Mashup de SiriusXM, el actor compartió una anécdota sobre la preparación de discursos: regresar a casa y romper el papel del discurso no pronunciado, enfrentándose a la autocrítica por haberse imaginado vencedor.

El reconocimiento previo de Chalamet en los SAG Awards aumentó las expectativas sobre su posible triunfo en los Oscar (Por Jordan Strauss/Invision/AP)

En ese ámbito privado, el actor admitió que el proceso de aceptar la pérdida puede conducir a una autocrítica severa y silenciosa. Según explicó, “hay veces que la derrota deja una huella tan personal que resulta imposible compartirla”, una afirmación que muestra la presión a la que se enfrentan quienes aspiran a lo más alto en su campo.

Nuevos horizontes y aprendizaje continuo

A pesar del revés en los Oscar, Chalamet mantiene su actividad profesional y continúa sumando proyectos importantes en la industria del cine. Su próxima película, Marty Supreme, está programada para estrenarse el 25 de diciembre y cuenta con un elenco destacado y la dirección de un reconocido cineasta.

Además, el actor sigue recibiendo ofertas para papeles en producciones internacionales, consolidando su presencia tanto en Hollywood como en el cine independiente.

A pesar de la derrota, Timothée Chalamet continúa sumando proyectos en Hollywood y el cine independiente, consolidando su carrera internacional

Según información de PEOPLE, Chalamet ha firmado recientemente para participar en una nueva adaptación literaria que se encuentra en etapa de preproducción. Estas iniciativas confirman su posición como una de las figuras más activas y solicitadas de su generación.