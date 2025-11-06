Jennifer Lawrence reveló que producirá una película sobre Miss Piggy junto a Emma Stone

Jennifer Lawrence y Emma Stone trabajarán juntas en una cinta enfocada en Miss Peggy. (Créditos: Reuters. Captura de video)

Jennifer Lawrence está lista para llevar su característico sentido del humor al universo de los Muppets.

Durante su participación en el pódcast Las Culturistas, conducido por Matt Rogers y Bowen Yang, la actriz reveló que está produciendo una película sobre Miss Piggy junto a Emma Stone.

La ganadora del Óscar por Silver Linings Playbook adelantó que, además de estar detrás de cámaras, podría también protagonizar la cinta.

“No sé si puedo anunciar esto, pero lo voy a hacer. Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy, y Cole Escola la está escribiendo”, dijo.

Emma Stone y Jennifer Lawrence producirán en conjunto una cinta de los Muppets. (REUTERS/Mike Blake)

La declaración tomó por sorpresa a los conductores y a los fans, ya que Disney, propietario de los Muppets, no ha emitido aún ningún anuncio oficial sobre el proyecto.

Aunque la actriz no ofreció más detalles sobre la trama o el elenco, su colaboración con Stone —con quien mantiene una estrecha amistad desde hace más de una década— ha despertado gran expectativa.

Ambas intérpretes, ganadoras del Óscar y reconocidas por su versatilidad, han demostrado afinidad tanto dentro como fuera de los sets de filmación.

Lawrence, de 35 años, viene de estrenar Die, My Love y ha estado enfocada en su faceta como productora a través de su compañía Excellent Cadaver, desde la cual ha impulsado filmes y documentales con enfoque social y político.

Jennifer Lawrence está enfocada en su faceta como productora. (REUTERS/Remo Casilli)

En el pódcast, la actriz también mencionó que rechazó un papel en la obra de Broadway Oh Mary! —escrita por Escola— debido a conflictos de agenda. El personaje terminó siendo interpretado por Jane Krakowski, quien ganó un premio Tony por su actuación.

Durante la conversación, Jennifer Lawrence también desmintió los rumores sobre su supuesta participación en un remake de Death Becomes Her, la icónica comedia negra de 1992 protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn. “No, eso solo fue algo de fan casting. Sería genial, me encantaría. Yo estaría ahí”, aclaró entre risas.

El anuncio de su nuevo proyecto llega poco después de que la actriz hablara sobre su decisión de mantener sus opiniones políticas en privado durante el segundo mandato del expresidente Donald Trump.

En declaraciones previas, la artista explicó que busca evitar que su postura pública aleje a posibles espectadores. “No quiero que nadie deje de ver una película que pueda cambiar conciencias o el mundo solo porque no está de acuerdo con mis ideas”, señaló.

Jennifer Lawrence aclaró que no desea que las personas dejen de ver sus películas por sus ideales políticos. (REUTERS/Carlos Jasso)

Sin embargo, la actriz enfatizó que sus convicciones siguen presentes en los proyectos que elige impulsar desde su productora.

“Muchas de las películas que salen de mi compañía son una expresión del panorama político, y siento que esa es mi forma de ser útil”, dijo.

En 2024, la famosa había manifestado su apoyo a Kamala Harris en la contienda presidencial frente a Donald Trump, destacando su compromiso con los derechos reproductivos.

Jennifer Lawrence mostró su apoyo publico a Kamala Harris (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Jim Vondruska)

“El aborto está literalmente en la boleta. Votaré por Kamala porque creo que es una candidata increíble y hará todo lo posible por proteger los derechos reproductivos. Lo más importante es no permitir que alguien llegue a la Casa Blanca para prohibir el aborto”, declaró entonces a People.

Aunque el proyecto de Miss Piggy aún no tiene fecha ni estudio confirmado, la combinación de Jennifer Lawrence, Emma Stone y Cole Escola promete una propuesta tan irreverente como creativa.