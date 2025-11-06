Ian McKellen no renunciará a su papel de Gandalf a pesar de sus problemas de salud: “No voy a bajar el ritmo”

El rodaje de La caza de Gollum comenzará en mayo de 2026 en Nueva Zelanda bajo la producción de Warner Bros. y New Line Cinema.

El legendario actor británico Sir Ian McKellen, de 86 años, ha confirmado que retomará su papel como Gandalf en la próxima película de acción real de El Señor de los Anillos, titulada provisionalmente El Señor de los Anillos:elllLa caza de Gollum. A pesar de sus recientes problemas de salud y una serie de lesiones sufridas durante una obra teatral, McKellen ha asegurado que no tiene intención de retirarse ni de “bajar el ritmo”.

El intérprete, conocido por dar vida al icónico mago en la trilogía dirigida por Peter Jackson —La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, estrenadas entre 2001 y 2003—, reveló su entusiasmo por volver a la Tierra Media en una entrevista reciente con The Mirror. La nueva producción está planeada para estrenarse el 17 de diciembre de 2027, con un rodaje programado en Nueva Zelanda a partir de mayo de 2026, bajo la supervisión de Warner Bros. Pictures y New Line Cinema.

McKellen expresó su deseo de continuar trabajando en el cine mientras le sea posible, destacando que aún siente una conexión emocional con el personaje que le valió reconocimiento internacional y múltiples nominaciones a premios. “El año que viene estoy hablando de volver a la Tierra Media y retomar un poco el papel de Gandalf. No voy a bajar el ritmo”, afirmó el actor, quien ha sido nombrado caballero por sus servicios a las artes dramáticas en el Reino Unido.

Una recuperación difícil tras su caída en el West End

Tras recuperarse de una vértebra astillada y una fractura de muñeca, McKellen aseguró que no tiene intención de bajar el ritmo de trabajo.

El anuncio de su regreso llega después de un año complicado para McKellen. En junio, el actor sufrió una caída en el escenario del teatro Noel Coward, en Londres, mientras interpretaba al personaje de Sir John Falstaff en una producción de Enrique IV de William Shakespeare. El incidente le provocó una vértebra astillada y una fractura de muñeca, lesiones que lo obligaron a retirarse del resto de la temporada.

La caída generó una gran preocupación entre sus admiradores y colegas, quienes destacaron la intensidad física de su interpretación en una obra exigente para cualquier actor, especialmente para alguien de su edad. Más tarde, McKellen confesó sentirse “avergonzado y emocionado” por haber decepcionado al público del West End, al no poder continuar con las funciones, y reconoció que el accidente le hizo reflexionar sobre los límites del cuerpo con el paso del tiempo.

En sus declaraciones a The Mirror, el actor recordó el momento del accidente con humor y perspectiva: “Caí en el regazo de alguien de la primera fila. Y gracias a ese regazo, y gracias al acolchado que llevaba puesto, me hice muy poco daño, pero pensé que no lo lograría”. El actor admitió que, aunque se sintió vulnerable, el cariño del público lo motivó a recuperarse pronto y a no rendirse ante las dificultades.

El regreso a la pantalla grande con The Christophers

El actor participó recientemente en The Christophers, una comedia negra dirigida por Steven Soderbergh junto a Michaela Coel y James Corden.REUTERS/Hannah McKay/Foto de archivo

Tras su recuperación, McKellen volvió a trabajar en The Christophers, una comedia negra dirigida por Steven Soderbergh. La película, que cuenta con las actuaciones de Michaela Coel, James Corden y Jessica Gunning, explora la historia de los hijos distanciados de un artista que contratan a un falsificador para terminar las obras inacabadas de su padre y venderlas tras su muerte.

El guion fue escrito por Ed Solomon, colaborador habitual de Soderbergh en proyectos como No Sudden Move y Full Circle. McKellen rodó sus escenas en febrero de este año, marcando su regreso al trabajo tras su accidente. Sin embargo, el actor tuvo que cancelar su asistencia al estreno internacional en el Festival de Cine de Toronto por recomendación médica, declarando: “Mis asesores médicos me dijeron que no debía volar. Más vale prevenir que curar”.

Un legado inquebrantable en la Tierra Media

La confirmación del regreso de McKellen como Gandalf el Gris ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos de El Señor de los Anillos. El proyecto La caza de Gollum forma parte del ambicioso plan de Warner Bros. y Embracer Group (actual propietario de los derechos cinematográficos de Tolkien) para expandir el universo de la Tierra Media, con nuevas historias centradas en personajes emblemáticos como Gollum, Aragorn y Gandalf.

El actor ha interpretado al mago en seis películas, incluyendo las tres entregas de El Hobbit, consolidando su lugar como una de las figuras más queridas del cine fantástico. Su interpretación de Gandalf le valió una nominación al Óscar en 2002 por La Comunidad del Anillo, además de múltiples reconocimientos de crítica y público.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente quién dirigirá La caza de Gollum, varios reportes de medios especializados como Variety y Deadline apuntan a que Peter Jackson y sus colaboradores Fran Walsh y Philippa Boyens están involucrados en la supervisión creativa del proyecto.

Un ejemplo de pasión y resistencia

A sus 86 años, Sir Ian McKellen sigue demostrando un compromiso inquebrantable con su oficio. Su deseo de regresar a la Tierra Media no solo representa un homenaje a su legado, sino también una muestra de su amor por el teatro y el cine. “Por mucho que trabajes en una película, no es tan duro como estar en el teatro ni, como ahora me doy cuenta, tan peligroso”, comentó con ironía sobre su reciente accidente.

El actor, cuya carrera abarca más de seis décadas e incluye papeles memorables como Magneto en X-Men y *King Lear en el teatro clásico británico, continúa siendo una figura admirada por su talento, su humor y su resiliencia. Mientras se prepara para volver a vestir la túnica gris de Gandalf, sus palabras reflejan una convicción que parece tan firme como la del personaje que lo hizo inmortal: “Mientras pueda sostener el bastón, Gandalf seguirá en pie”.