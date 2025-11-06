Entretenimiento

Ian McKellen no renunciará a su papel de Gandalf a pesar de sus problemas de salud: “No voy a bajar el ritmo”

El actor de 86 años sorprendió al confirmar que volverá a la pantalla grande tras recuperarse de una caída que le causó graves lesiones y lo obligó a retirarse temporalmente de los escenarios

Guardar
El rodaje de La caza
El rodaje de La caza de Gollum comenzará en mayo de 2026 en Nueva Zelanda bajo la producción de Warner Bros. y New Line Cinema.

El legendario actor británico Sir Ian McKellen, de 86 años, ha confirmado que retomará su papel como Gandalf en la próxima película de acción real de El Señor de los Anillos, titulada provisionalmente El Señor de los Anillos:elllLa caza de Gollum. A pesar de sus recientes problemas de salud y una serie de lesiones sufridas durante una obra teatral, McKellen ha asegurado que no tiene intención de retirarse ni de “bajar el ritmo”.

El intérprete, conocido por dar vida al icónico mago en la trilogía dirigida por Peter JacksonLa Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, estrenadas entre 2001 y 2003—, reveló su entusiasmo por volver a la Tierra Media en una entrevista reciente con The Mirror. La nueva producción está planeada para estrenarse el 17 de diciembre de 2027, con un rodaje programado en Nueva Zelanda a partir de mayo de 2026, bajo la supervisión de Warner Bros. Pictures y New Line Cinema.

McKellen expresó su deseo de continuar trabajando en el cine mientras le sea posible, destacando que aún siente una conexión emocional con el personaje que le valió reconocimiento internacional y múltiples nominaciones a premios. “El año que viene estoy hablando de volver a la Tierra Media y retomar un poco el papel de Gandalf. No voy a bajar el ritmo”, afirmó el actor, quien ha sido nombrado caballero por sus servicios a las artes dramáticas en el Reino Unido.

Una recuperación difícil tras su caída en el West End

Tras recuperarse de una vértebra
Tras recuperarse de una vértebra astillada y una fractura de muñeca, McKellen aseguró que no tiene intención de bajar el ritmo de trabajo.

El anuncio de su regreso llega después de un año complicado para McKellen. En junio, el actor sufrió una caída en el escenario del teatro Noel Coward, en Londres, mientras interpretaba al personaje de Sir John Falstaff en una producción de Enrique IV de William Shakespeare. El incidente le provocó una vértebra astillada y una fractura de muñeca, lesiones que lo obligaron a retirarse del resto de la temporada.

La caída generó una gran preocupación entre sus admiradores y colegas, quienes destacaron la intensidad física de su interpretación en una obra exigente para cualquier actor, especialmente para alguien de su edad. Más tarde, McKellen confesó sentirse “avergonzado y emocionado” por haber decepcionado al público del West End, al no poder continuar con las funciones, y reconoció que el accidente le hizo reflexionar sobre los límites del cuerpo con el paso del tiempo.

En sus declaraciones a The Mirror, el actor recordó el momento del accidente con humor y perspectiva: “Caí en el regazo de alguien de la primera fila. Y gracias a ese regazo, y gracias al acolchado que llevaba puesto, me hice muy poco daño, pero pensé que no lo lograría”. El actor admitió que, aunque se sintió vulnerable, el cariño del público lo motivó a recuperarse pronto y a no rendirse ante las dificultades.

El regreso a la pantalla grande con The Christophers

El actor participó recientemente en
El actor participó recientemente en The Christophers, una comedia negra dirigida por Steven Soderbergh junto a Michaela Coel y James Corden.REUTERS/Hannah McKay/Foto de archivo

Tras su recuperación, McKellen volvió a trabajar en The Christophers, una comedia negra dirigida por Steven Soderbergh. La película, que cuenta con las actuaciones de Michaela Coel, James Corden y Jessica Gunning, explora la historia de los hijos distanciados de un artista que contratan a un falsificador para terminar las obras inacabadas de su padre y venderlas tras su muerte.

El guion fue escrito por Ed Solomon, colaborador habitual de Soderbergh en proyectos como No Sudden Move y Full Circle. McKellen rodó sus escenas en febrero de este año, marcando su regreso al trabajo tras su accidente. Sin embargo, el actor tuvo que cancelar su asistencia al estreno internacional en el Festival de Cine de Toronto por recomendación médica, declarando: “Mis asesores médicos me dijeron que no debía volar. Más vale prevenir que curar”.

Un legado inquebrantable en la Tierra Media

La confirmación del regreso de McKellen como Gandalf el Gris ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos de El Señor de los Anillos. El proyecto La caza de Gollum forma parte del ambicioso plan de Warner Bros. y Embracer Group (actual propietario de los derechos cinematográficos de Tolkien) para expandir el universo de la Tierra Media, con nuevas historias centradas en personajes emblemáticos como Gollum, Aragorn y Gandalf.

El actor ha interpretado al mago en seis películas, incluyendo las tres entregas de El Hobbit, consolidando su lugar como una de las figuras más queridas del cine fantástico. Su interpretación de Gandalf le valió una nominación al Óscar en 2002 por La Comunidad del Anillo, además de múltiples reconocimientos de crítica y público.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente quién dirigirá La caza de Gollum, varios reportes de medios especializados como Variety y Deadline apuntan a que Peter Jackson y sus colaboradores Fran Walsh y Philippa Boyens están involucrados en la supervisión creativa del proyecto.

Un ejemplo de pasión y resistencia

A sus 86 años, Sir Ian McKellen sigue demostrando un compromiso inquebrantable con su oficio. Su deseo de regresar a la Tierra Media no solo representa un homenaje a su legado, sino también una muestra de su amor por el teatro y el cine. “Por mucho que trabajes en una película, no es tan duro como estar en el teatro ni, como ahora me doy cuenta, tan peligroso”, comentó con ironía sobre su reciente accidente.

El actor, cuya carrera abarca más de seis décadas e incluye papeles memorables como Magneto en X-Men y *King Lear en el teatro clásico británico, continúa siendo una figura admirada por su talento, su humor y su resiliencia. Mientras se prepara para volver a vestir la túnica gris de Gandalf, sus palabras reflejan una convicción que parece tan firme como la del personaje que lo hizo inmortal: “Mientras pueda sostener el bastón, Gandalf seguirá en pie”.

Temas Relacionados

EntretenimientoIan McKellenGandalfEl Señor de los AnillosLa caza de Gollum

Últimas Noticias

Ted Danson y Mary Steenburgen compartieron detalles sobre su historia de amor fuera de cámaras: “Realmente no somos perfectos”

Entrevistados para la portada de Parade Magazine, ambos artistas hollywoodenses revelaron aspectos íntimos de su vida familiar, mostrando cómo la sinceridad y la autenticidad fueron claves en más de 30 años de relación

Ted Danson y Mary Steenburgen

Sam Smith confesó que se hizo una liposucción a los 13 años: “Vivía un infierno”

Smith se sinceró sobre su lucha con la imagen corporal en el pódcast Podcrushed

Sam Smith confesó que se

Así fue la última llamada de Paul McCartney y John Lennon antes del asesinato del exBeatle

El músico comparte en sus memorias la manera en que afrontó la pérdida de su amigo

Así fue la última llamada

Teyana Taylor, la revelación del entretenimiento que conquistó a la crítica y se perfila para el Oscar

En diálogo con The Hollywood Reporter, la cantante y actriz reflexionó sobre su evolución artística, su papel en el film protagonizado por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, y cómo transformó los prejuicios y obstáculos de la industria en impulso creativo

Teyana Taylor, la revelación del

La biopic de Michael Jackson revela su primer adelanto

Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del pop”, protagoniza la película que se estrenará el próximo año

La biopic de Michael Jackson
DEPORTES
La desconcertante revelación sobre una

La desconcertante revelación sobre una figura del Barcelona tras el último partido por Champions League: “Prefiere ser suplente”

Faustino Oro tuvo otra gran actuación en el Mundial del Ajedrez ante uno de los mejores del mundo: los elogios de sus colegas a pesar de la eliminación

La foto viral de una figura de la Fórmula 1 tras rendirle homenaje a Ayrton Senna en la previa del Gran Premio de Brasil

El misterio de la estrella de la NBA que mancha a sus rivales con su pelo: la insólita respuesta que dio

Argentina derrotó 1-0 a Túnez y se clasificó a la próxima ronda del Mundial Sub 17

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Entre confesiones y risas, Oriana Sabatini abrió su corazón y habló de su embarazo con su mejor amiga

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno brasileño afirmó que

El Gobierno brasileño afirmó que Von der Leyen quiere firmar el acuerdo con el Mercosur el 20 de diciembre

Denuncian que cientos de presos murieron por torturas o enfermedades en las cárceles de Cuba

Obras inéditas, un edificio de 5 plantas y la visión de Gus Casely-Hayford: el museo que busca cambiar Londres

Angelina Jolie visitó de sorpresa la ciudad de Kherson en medio de amenazas de ataques rusos

De París a Doha: cómo el arquitecto del Louvre dio vida al museo más impactante de Qatar