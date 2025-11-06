Entretenimiento

El momento en que Alex González, baterista de Maná, sufrió aparatosa caída en pleno concierto

El incidente ocurrió mientras la banda interpretaba su éxito “Déjame entrar”

El incidente se produjo cuando el músico intentaba hacer una pirueta en el escenario (Créditos: redes sociales)

El baterista mexicano Álex González, integrante de la exitosa banda de rock latino Maná, sufrió una fuerte caída durante uno de los conciertos del Vivir Sin Aire Tour en Estados Unidos. El incidente, capturado por los celulares de sus fanáticos, trascendió a las redes sociales y se convirtió en un momento viral.

Tal como han registrado medios locales, el percusionista —conocido entre los fans como “El animal”— se encontraba en plena interpretación del tema “Déjame entrar”.

Por la emoción del momento, el músico intentó realizar una pirueta frente a su batería. Sin embargo, el giro no salió bien, le hizo perder el equilibrio y cayó hacia un costado del set de percusión.

El percance provocó un breve momento de confusión, ya que los integrantes Fernando “Fher” Olvera, Sergio Vallín y Juan Calleros no se habían dado cuenta de la caída. Ellos estaban concentrados en su interpretación.

Pero el susto duró apenas segundos. Con profesionalismo absoluto, González se levantó rápidamente, retomó sus baquetas y continuó tocando como si nada hubiera pasado, lo que provocó una oleada de aplausos y ovaciones del público. La banda nunca detuvo la canción.

El baterista derribó parte del
El baterista derribó parte del set de percusión al caer, pero se incorporó al instante.(Ocesa: Pablo Deyta//Captura de video)

El incidente inundó las redes sociales durante las horas posteriores. Los seguidores de la agrupación destacaron la reacción del músico en medio del imprevisto.

“Ni una caída puede detener al animal”, comentaron algunos usuarios en TikTok. “Esto es ser un músico de verdad”, dijo otro internauta.

Otros fanáticos aprovecharon la oportunidad para bromear sobre su energía en el escenario: Álex se emociona demasiado” o “La batería lo quiso abrazar”, se leía entre los mensajes más ligeros.

Una gira histórica para el rock latino

La caída es una anécdota más en medio de un año especial para Maná. La agrupación continúa disfrutando su éxito en Estados Unidos con la gira “Vivir Sin Aire Tour”, en la cual seguirán recorriendo ciudades como Los Ángeles, San José, Detroit, Brooklyn, Orlando y Miami, de acuerdo con Diario Libre.

Su presencia constante en recintos de gran aforo confirma la conexión que han cultivado con la audiencia hispana y anglo a lo largo de casi cuatro décadas de carrera.

Maná continúa su exitosa gira
Maná continúa su exitosa gira Vivir Sin Aire Tour por Estados Unidos (Sanjuan/Invision/AP, archivo)

Además, en 2025 la banda alcanzó un hito histórico: fue la primera agrupación de rock en español nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll en casi diez años.

Si bien los resultados no fueron favorables en la votación final de este año, la nominación es considerada como un paso trascendental en la representación de la música latina dentro de la institución.

“Aunque no ganamos, la nominación fue histórica y un grito de guerra para toda la música y la comunidad latina”, declaró el vocalista Fher Olvera, quien agradeció el apoyo del público y destacó que para ellos el mayor premio siempre ha sido su audiencia.

La gira de Maná incluye
La gira de Maná incluye presentaciones en algunas de las ciudades más importantes de EE. UU (EFE/Miguel Angel Molina)

El propio González ya había mostrado emoción por este reconocimiento en declaraciones previas al Daily Breeze, asegurando que “Los Ángeles es nuestro segundo hogar”. En marzo, el músico también celebraba estar muy cerca del reçord como el acto musical con mayor cantidad de shows en esa ciudad, superando incluso a Bruce Springsteen.

Temas Relacionados

Alex GonzálezManáCaídasEntretenimiento

