Arrestaron a Randy Madden, exconcursante de American Idol: lo acusan de haber tenido relaciones sexuales con una menor

El músico amateur enfrenta seis cargos por delitos graves en California

El cantante se declaró no
El cantante se declaró no culpable de todos los cargos en una audiencia virtual. (Captura de pantalla)

El exconcursante de American Idol Randy Madden fue arrestado en California tras ser acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. El caso involucra múltiples cargos graves y una presunta víctima que cuenta con una orden de protección, según registros judiciales del condado de Ventura a los que PEOPLE tuvo acceso.

Madden, de 45 años, fue detenido el 30 de octubre por el Departamento del Sheriff del condado de Ventura. Los registros muestran que el lunes 3 de noviembre se formalizaron seis cargos en su contra: “relaciones sexuales ilícitas, penetración anal y genital con un objeto extraño, copulación oral a una persona menor de 18 años, envío de material dañino, acecho y disuasión de un testigo de denunciar un crimen”, reportó PEOPLE.

La presunta conducta delictiva habría ocurrido entre julio y septiembre de 2025. Según documentos judiciales citados por Independent, la orden de arresto fue emitida en julio, pero la detención se concretó recién a fines de octubre.

Un juez emitió una orden de protección criminal para la presunta víctima, y Madden compareció vía Zoom ante la corte, donde se declaró no culpable de todos los cargos.

Madden ganó atención mediática al
Madden ganó atención mediática al cantar “Livin’ on a Prayer” en American Idol.(Captura de pantalla)

Tras ser fichado, quedó en libertad el 4 de noviembre luego de pagar una fianza de 100.000 dólares. Su próxima comparecencia judicial está programada para el 13 de noviembre, indicaron los medios consultados.

Por ahora, ni el acusado ni su defensa legal han dado declaraciones a la prensa.

Su controvertido paso por American Idol

Madden saltó brevemente a la televisión en 2008 cuando audicionó para la temporada 8 de American Idol en Phoenix. En aquel entonces, trabajaba como vendedor en una compañía de medios. Antes de cantar, se definió como un “chico de clase trabajadora que solo está sentado en un cubículo tratando de hacer que millones escuchen su voz”.

Interpretó “Livin’ on a Prayer”, de Bon Jovi, pero el jurado lo interrumpió antes de terminar. Simon Cowell le dijo que su interpretación era “débil”. Madden rompió en llanto y suplicó otra oportunidad.

A pesar de sus argumentos, los cuatro jueces lo rechazaron y fue eliminado. Esa temporada la ganó Kris Allen, mientras que Adam Lambert y Danny Gokey se convirtieron en las grandes revelaciones del año.

El músico sufrió un grave
El músico sufrió un grave accidente de motocicleta en septiembre de 2023.(Redes Sociales/Facebook)

Tras su fugaz paso por el reality, Madden intentó reinventarse como emprendedor y estilista. Se supo que abrió un salón de peluquería en Casitas Springs, una comunidad de Ventura conocida por haber sido hogar de Johnny Cash.

En una entrevista con el blog ShoutOutLA el pasado junio, Madden habló así de su negocio:

“Esto no es solo un salón: es un reflejo del coraje, el corazón y la creatividad que me han traído hasta aquí. He aprendido que el éxito no siempre es una línea recta, y que el estilo —como la vida— consiste en expresar quién eres realmente, sin importar lo que hayas pasado”.

En sus antecedentes, también se menciona que sufrió un grave accidente de motocicleta en septiembre de 2023 por “una falla en los frenos”. Desde entonces, dice no poder caminar sin muletas o un bastón y ya suma siete cirugías, con dos más pendientes. Fue entonces que abrió una campaña de Go Fund Me para recaudar donaciones.

La próxima audiencia de Madden
La próxima audiencia de Madden está programada para el 13 de noviembre.(Redes Sociales/Facebook)

“He enfrentado obstáculos con el desempleo y la ayuda federal, y podrían pasar meses para recibir asistencia. Su apoyo puede ayudarme a evitar dificultades financieras y a no quedarme sin hogar”, se leía en una actualización de la campaña.

También había sido registrado como “discapacitado” en los registros policiales a los que PEOPLE tuvo acceso.

