Ariana Grande pide empatía tras no asistir a la premiere de “Wicked” en Brasil: “No supongan que no lo intentamos”

Ariana Grande pidió a los fans que no le manden mensajes de odio por no poder asistir a la premiere de "Wicked" en Brasil. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ariana Grande recurrió a sus redes sociales para pedir comprensión luego de verse obligada a cancelar su viaje a São Paulo, donde estaba previsto que asistiera al estreno brasileño de Wicked: For Good.

La cantante y actriz explicó que una falla técnica en el avión que debía trasladarla la obligó a suspender el vuelo, situación que, según relató, generó una ola de mensajes hostiles e incluso deseos de “peligro” hacia ella y su equipo.

La artista compartió su mensaje este martes 4 de noviembre a través de una historia de Instagram en la que expresó su tristeza y frustración.

“No puedo creer que esto esté ocurriendo y estoy más que devastada por tener que enviar este mensaj. Hace unas horas, mi equipo y yo tuvimos que bajar del avión, ya que debían hacerle mantenimiento por un problema de seguridad y no despegará hasta las 11 de la mañana de mañana, lo que significa que no podría llegar a tiempo al estreno de Wicked For Good en São Paulo", escribió.

Ariana Grande explicó a sus fans que un problema con su vuelo le impidió llegar a la premiere. (Instagram/Ariana Grande)

Y añadió: “Me parte el corazón no poder estar allí con ustedes. Sinceramente intentamos todo lo que pudimos y les pido disculpas desde el fondo de mi corazón”.

Asimismo, Ariana Grande explicó que ella y su equipo exploraron todas las alternativas posibles, incluyendo vuelos comerciales y privados nocturnos, para intentar llegar al evento. Sin embargo, ninguna opción les habría permitido arribar a tiempo.

“Por favor, no deseen que nos pase nada malo. Hicimos todo lo que pudimos y les prometo que nadie está más molesta que yo… No importa cuán decepcionados o enojados estén, por favor, por favor, no deseen que nos ocurra algo ni supongan que no lo intentamos”, añadió más tarde en una segunda publicación.

Ariana Grande aseguró que hizo todo lo posible por llegar a Brasil. (REUTERS/Kylie Cooper)

La ganadora de múltiples premios Grammy, aclaró además que no le fue posible adelantar su viaje debido a compromisos profesionales previos. “He estado esperando este momento durante un año. Amo Brasil, siempre lo he hecho, siempre lo haré”, explicó.

Según detalló, había estado filmando la película Focker-in-Law hasta el 31 de octubre y tenía compromisos laborales el 1 y 2 de noviembre, lo que hacía imposible partir antes hacia Sudamérica.

La ausencia de Grande fue especialmente sentida, ya que el evento de São Paulo marca la primera premiere internacional oficial de la esperada secuela de Wicked, que llegará a los cines el próximo 21 de noviembre. La gira de estrenos continuará en París el 7 de noviembre, Londres el 10 y Singapur el 13.

El filme, dirigido por Jon M. Chu, continúa la historia iniciada en la primera parte del musical cinematográfico inspirado en The Wizard of Oz, con Ariana Grande en el papel de Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba.

"Wicked: For Good" llegará a los cines el próximo 20 de noviembre. (Universal Pictures via AP)

Wicked: For Good es una de las producciones más esperadas del año, luego de que la primera película rompiera récords de taquilla y reintrodujera el universo musical de Oz a una nueva generación de espectadores.

El elenco y el equipo detrás de la saga también se preparan para el lanzamiento de un especial musical titulado Wicked: One Wonderful Night, que se transmitirá el 6 de noviembre por NBC y Peacock. El programa contará con presentaciones en vivo de Grande y Erivo, además de material inédito sobre el proceso de rodaje y la música de la película.