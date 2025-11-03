Entretenimiento

Drew Barrymore se sinceró sobre enfrentar la menopausia: “Intento no hablarme tan negativamente”

Tras cumplir 50 años, la actriz reflexionó sobre el paso del tiempo y los pequeños hábitos que la ayudan a sentirse bien consigo misma

Drew Barrymore contó su proceso
Drew Barrymore contó su proceso de abrazar la menopausia y cómo cuida de ella misma. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Drew Barrymore, quien celebró su cumpleaños número 50 en febrero, atraviesa una etapa de transformación personal y profesional en la que ha decidido enfrentar los cambios de la edad con humor, honestidad y resiliencia.

En una reciente entrevista con PEOPLE, la conductora de The Drew Barrymore Show confesó que acaba de completar un tratamiento hormonal, un proceso que describe como “duro” y lleno de altibajos.

“Todos me dijeron que sería de prueba y error, y pasé por mucho error. No reconocía a la persona que veía en el espejo. Pensaba: ‘¿Es el guardián de la cripta? No, soy yo’”, bromeó.

Drew Barrymore aseguró que el
Drew Barrymore aseguró que el tratamiento hormonal al que se sometió, fue duro de llevar. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Asimismo, la estrella de Hollywood explicó que su piel se veía apagada y su rostro hinchado por los cambios hormonales, lo que afectó su autoestima, sin embargo aseguró que lejos de rendirse, decidió actuar.

Con la ayuda de su terapeuta y mentor, el doctor Barry Michels, Drew Barrymore elaboró una lista de siete hábitos saludables que sigue cada vez que necesita reencaminarse.

“Cada vez que me siento así, pienso: ‘De acuerdo, enfócate. Come más sano, duerme mejor, haz más ejercicio y recupérate’. Esa lista se ha ido borrando con el tiempo, pero la repaso con un marcador negro para que siga legible, porque realmente me ayuda”, explicó.

Entre los pequeños cambios que ha incorporado están el uso de una cinta caminadora portátil que guarda bajo el sofá y levantarse diez minutos antes para evitar el caos matutino con sus hijas, Olive, de 12 años, y Frankie, de 11 años, fruto de su matrimonio con su exesposo Will Kopelman.

Drew Barrymore contó que se
Drew Barrymore contó que se mantiene activa físicamente para cuidar de su salud mental.. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Podía seguir atrapada en ese patrón agotador o intentar mejorarlo. No es perfecto, pero es un poco mejor”, reconoció.

Barrymore también ha redescubierto el poder de los rituales de belleza cotidianos, pues según ella, procurarse a si misma le ayuda a sentirse mejor.

“Sé que es invierno y nadie ve mis piernas, pero me las afeité el otro día y me sentí veinte veces mejor. También me hice una pedicura casera, limpié mis uñas y me retocé las raíces grises. Son cosas simples, pero hacen una gran diferencia”, dijo.

Aunque la artista admitió que le encantaría escaparse a un spa en Suiza para un tratamiento rejuvenecedor, reconoce que su vida como madre y trabajadora no lo permite.

“Hasta que me jubile y mis hijas sean adultas, no lo veo posible. Así que aprovecho el poco tiempo que tengo para hacer lo que pueda por mí misma”, afirmó.

Drew Barrymore aseveró que aprovecha
Drew Barrymore aseveró que aprovecha cada momento libre para cuidar de si misma. (REUTERS/Andrew Kelly)

Más allá del aspecto físico, Drew Barrymore asegura que lo más importante ha sido aprender a tratarse con mayor amabilidad.

“Intento no hablarme tan negativamente. Esa voz interior puede ser cruel, y cambiarla ha sido un gran paso para sentirme mejo. Vi a una chica saltando con unos shorts diminutos y pensé: ‘Si me vieras a mí haciendo eso, no lo creerías’. Mi trasero ya cuelga, y tengo ojeras, pero hoy no me estoy destrozando emocionalmente, y eso es épico”, confesó.

La actriz también destacó la importancia de “salir del espejo” cuando uno se enfoca demasiado en lo negativo. “Hay que centrarse en algo más grande que uno mismo”, aconsejó.

Drew Barrymore admitió que hacer
Drew Barrymore admitió que hacer el bien es benéfico para ella. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Ese “algo más grande” para ella hoy es su colaboración con Garnier y la National Park Foundation, una iniciativa destinada a impulsar proyectos de conservación y restauración ambiental en todo Estados Unidos.

“A veces creemos que no tenemos energía para más, pero te sientes bien contigo mismo cuando haces algo mejor. Creo que la forma en que usamos nuestro tiempo es tan importante como la manera en que tratamos a los demás y al planeta. Si realmente quieres sentirte mejor, haz el bien: mejora el mundo y mejórate a ti mismo”, señaló.

