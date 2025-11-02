Karina García se sinceró sobre sus inseguridades y sorprendió al mostrarse sin maquillaje en ‘La mansión de Luinny’

El valiente mensaje de Karina García: de la perfección al amor propio en La mansión de Luinny - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La influencer colombiana Karina García, participante de La mansión de Luinny, compartió que enfrenta inseguridades relacionadas con su imagen, especialmente al mostrarse sin maquillaje en televisión.

Aunque la también modelo es reconocida por su apariencia cuidada y la importancia que le da al maquillaje y vestimenta, explicó que busca transmitir fortaleza a quienes la siguen, desafiando los estándares habituales de perfección en la pantalla.

Durante una dinámica del reality, en la que los compañeros de programa y algunos seguidores conectados a la transmisión realizaban preguntas personales a las celebridades para conocer detalles de su vida familiar, sentimental y de su personalidad, se reveló el pensamiento de Karina sobre aparecer de manera natural frente a las cámaras y las inseguridades en las que trabaja.

En la actividad, García confesó que el maquillaje ha sido parte fundamental de su rutina, no solo por gusto personal, también como una forma de respeto hacia la audiencia.

“A mí me encanta maquillarme, verme linda, mamacita siempre. Y más porque yo siento que para los televidentes es como respeto también que te vean lindo, organizado, pero yo puedo estar sin maquillaje tranquilamente”, expresó García, mientras aclaraba que no tenía problema con mostrarse natural ante sus compañeros y seguidores.

Sin embargo, en ese momento Karina contó desde cuando fue que empezó a esforzarse para estar en calma con el hecho de que el público no la viera como en sus fotos o a lo que ella está acostumbrada a reflejar.

Según explicó, todo ocurrió en el primer semestre de 2025, cuando ingresó a La casa de los famosos Colombia, un paso que marcó un punto de inflexión en su vida y pensamiento. Relató que, antes de participar en el reality del Canal RCN, sentía vergüenza de mostrarse al natural y evitaba que otros la vieran sin maquillaje, pero comprendió que era inevitable y que no había nada de malo en mostrarse tal como es.

“Yo era... Bueno, estoy trabajando en mis inseguridades, pero yo no me dejaba ver sin maquillaje de nadie. A mí me daba pena antes de entrar a la casa”, reconoció la influenciadora paisa.

El proceso de exposición y convivencia la llevó a cuestionar sus propios límites y a buscar mayor autenticidad frente a sus compañeros y al público, algo que actualmente está buscando reflejar.

De acuerdo con sus declaraciones, a medida que avanzó su participación en La casa de los famosos Colombia, comenzó a sentirse más cómoda con su imagen real, dejando atrás la necesidad de ocultar sus inseguridades. Por eso, ahora se muestra más natural frente a las cámaras en La mansión de Luinny.

Con ese mensaje, dirigido tanto a sus seguidores como a quienes atraviesan situaciones similares, subrayó la importancia de aceptarse y mostrarse tal cual como cada persona es, sin depender de artificios para sentirse valioso o respetado.

Finalmente, uno de sus compañeros la felicitó por la determinación y aprovechó para elogiarla e indicarle que tanto con maquillaje y al natural se ve linda.

Compañero de Karina García: Una muchacha bonita. Dios bendiga, bonita.

Karina García: Gracias, amor.

De todas formas, Karina puntualizó indicando que actualmente no tiene problema con que la vean sin maquillaje, ropa deportiva y como las mujeres en un día de rutina diaria, pero aseguró que va a seguir organizándose y arreglándose para aparecer en eventos, las cámaras y en loa jornada del programa dominicano, ya que le gusta sorprender a sus seguidores y a los televidentes con sus atuendos, y también porque es una situación a que le gusta realizar de manera personal.