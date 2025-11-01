Los disfraces más originales de Halloween 2025: Demi Lovato, Paris Hilton y más celebridades

Las redes sociales se llenaron de fotografías y videos que capturaron los looks más comentados, en una competencia amistosa donde el maquillaje, los accesorios y la caracterización fueron los verdaderos protagonistas. (Composición Infobae)

Desde actores hasta estrellas de reality shows, las celebridades de Hollywood dieron rienda suelta a su creatividad en Halloween 2025. Con disfraces originales, homenajes a personajes icónicos y transformaciones completas con maquillaje y prótesis, figuras como Paige DeSorbo, Demi Lovato y Mindy Kaling sorprendieron a sus seguidores en redes sociales.

Paige DeSorbo y Mindy Kaling apostaron por la nostalgia

Paige DeSorbo rindió homenaje a su gata Daphne, con un disfraz que combinó ternura y detalle. La exintegrante de Summer House se maquilló con una base clara, se dibujó bigotes en las mejillas y usó lentes de contacto azules. Para completar el look, llevó una peluca blanca, orejas de gato con un lazo rosa y un vestido blanco sin tirantes, logrando un resultado fiel a su mascota.

Paige DeSorbo se caracterizó como su gata Daphne, con peluca blanca, lentes de contacto azules y un vestido sin tirantes. (Instagram/Paige DeSorbo)

Por su parte, Mindy Kaling optó por un toque cinematográfico al encarnar a Andie Anderson, el personaje interpretado por Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días. La actriz lució el icónico vestido amarillo de la película, una peluca rubia y un collar de diamantes. “Andie Anderson caminó para que mi Halloween pudiera correr”, escribió en redes sociales, agradeciendo a Hudson “por inventar el amarillo”.

Mindy Kaling recreó el look de Andie Anderson, personaje de Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días, con vestido amarillo y peluca rubia. (Instagram/Mindy Kaling)

Demi Lovato y Janelle Monáe apostaron por la transformación total

Demi Lovato eligió un disfraz lleno de humor y autorreferencia: se caracterizó como Poot Lovato, el famoso meme que se hizo viral en 2015. Con una media calva postiza y base pálida, la cantante revivió su alter ego digital con un toque cómico.

Demi Lovato se disfrazó de Poot Lovato, reviviendo su meme viral con maquillaje pálido y media calva postiza. (Instagram/Demi Lovato)

Mientras tanto, Janelle Monáe llevó el nivel de detalle al máximo al encarnar a El gato en el sombrero. Su look incluyó prótesis faciales, un traje peludo de cuerpo entero y el clásico sombrero a rayas rojas y blancas, mostrando una de las transformaciones más impresionantes de la noche.

Janelle Monáe se transformó en El gato en el sombrero con traje de cuerpo completo, prótesis y el característico sombrero a rayas. (Instagram/Janelle Monae)

Paris Hilton convirtió a su familia en los personajes de Toy Story

Paris Hilton y su familia se unieron al espíritu de Halloween con un homenaje a la saga Toy Story. Hilton se disfrazó de Bo Peep, con un vestido rosa y bastón, mientras su esposo Carter Reum interpretó a Woody. Su hijo Phoenix encantó con su disfraz de Buzz Lightyear, y la pequeña London se vistió de Jessie, completando una de las escenas más entrañables de la temporada.

Paris Hilton celebró Halloween con su familia vestida de Bo Peep, mientras Carter Reum, Phoenix y London fueron Woody, Buzz Lightyear y Jessie. (Instagram/Paris Hilton)

El elenco de Today llevó la fiesta a la televisión

Los presentadores del programa Today también se sumaron a la celebración. Dylan Dreyer sorprendió como Frankie Valli de los Four Seasons, mientras Craig Melvin, Willie Geist y Sheinelle Jones se disfrazaron de Prince, Wayne Newton y Beyoncé, respectivamente. Por su parte, Savannah Guthrie y Jenna Bush Hager coordinaron sus disfraces inspiradas en El diablo viste de Prada: Bush Hager como Anna Wintour y Guthrie como Miranda Priestly.

Dylan Dreyer, Craig Melvin, Willie Geist, Sheinelle Jones, Savannah Guthrie y Jenna Bush Hager se disfrazaron en Today de íconos como Prince, Beyoncé y Miranda Priestly. (Instagram/Today)

Mariah Carey, Lele Pons y Winnie Harlow cerraron con estilo

Antes de dar inicio a su tradicional temporada navideña, Mariah Carey celebró Halloween junto a sus mellizos Monroe y Moroccan Cannon, de 14 años. La cantante lució como una lolita japonesa, con una peluca rosa, vestido blanco y celeste, paraguas y peluches de Hello Kitty, en una divertida sesión de fotos en Asia.

Mariah Carey posó junto a sus mellizos disfrazada como una lolita japonesa con peluca rosa y accesorios de Hello Kitty. (Instagram/ )

Lele Pons y Guaynaa apostaron por un toque familiar con disfraces inspirados en Peter Pan. El cantante puertorriqueño vistió el clásico atuendo verde del protagonista, mientras que la venezolana se transformó en Wendy. Su hija Eloísa se robó las miradas al aparecer como una adorable Campanita.

Lele Pons y Guaynaa encarnaron a Wendy y Peter Pan, mientras su hija Eloísa se disfrazó de Campanita. (Instagram/Lele Pons)

Winnie Harlow rindió tributo a Whitney Houston, recreando cuatro de sus atuendos más emblemáticos, incluido el colorido vestuario del video I Wanna Dance with Somebody. La modelo con vitiligo se destacó por su precisión y homenaje a una de las voces más queridas de la música.

Winnie Harlow homenajeó a Whitney Houston con varios atuendos de la cantante, incluido el del video I Wanna Dance with Somebody. (Instagram/Winnie Harlow)

Sabrina Carpenter rindió homenaje a Vilma Picapiedra

La cantante Sabrina Carpenter celebró Halloween en su gira Short n’ Sweet Tour luciendo un disfraz inspirado en Vilma Picapiedra, con un mini vestido naranja brillante y detalles de pedrería, durante su presentación en Nueva York.

Sabrina Carpenter celebró Halloween en Nueva York con un disfraz inspirado en Vilma Picapiedra durante su gira Short n’ Sweet Tour. (Instagram/Sabrina Carpenter)

Céline Dion

Céline Dion también se unió a la celebración de Halloween con una serie de disfraces que reflejaron su creatividad y espíritu festivo. La cantante canadiense impactó con tres looks diferentes: primero como una bruja del hielo, luego transformada en Maléfica, y finalmente como Dorothy de El mago de Oz, mostrando que su regreso a la vida pública viene acompañado de estilo y teatralidad.

Céline Dion sorprendió en Halloween al lucir tres disfraces distintos, entre ellos una bruja del hielo, Maléfica y Dorothy de El mago de Oz. (Instagram/Celine Dion)

Este Halloween 2025 dejó claro que las celebridades no escatiman en creatividad ni producción para destacar, entre disfraces tiernos, nostálgicos y espectaculares que marcaron tendencia en las redes sociales.