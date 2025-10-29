Elijah Wood sorprendió a una pareja al colarse en una boda temática de “El Señor de los Anillos” celebrada en la Comarca

El actor, famoso por interpretar a Frodo, interrumpió inesperadamente una boda en el set de Hobbiton, Nueva Zelanda. Crédito: (TikTok/@hobbitontours)

Elijah Wood, conocido mundialmente por su interpretación de Frodo en El Señor de los Anillos, irrumpió inesperadamente en una boda temática inspirada en la saga cinematográfica de Peter Jackson que tuvo lugar en el set turístico de Hobbiton, en Nueva Zelanda.

El actor llegó al lugar acompañado de un grupo de personas mientras Sharik y Jessica Burgess-Stride finalizaban la firma de los documentos legales, sorprendiéndolos a ellos y a todos los presentes.

La ceremonia se realizó en medio de una jornada lluviosa en Hobbiton, ubicada en Matamata. Según relató Sharik al Waikato Herald, el clima mejoró en el momento justo.

“Fue un día muy lluvioso, pero la lluvia paró durante aproximadamente 30 minutos y realizamos la ceremonia”, dijo.

Cuando la pareja culminaba el acto formal, el propio Sharik experimentó incredulidad al ver a Wood caminar hacia el altar: “Al principio pensé ‘no, no puede ser él’, luego ‘¡oh, sí, es él!’”.

Sharik y Jessica Burgess-Stride celebraban su casamiento en el set de Hobbiton cuando el protagonista de la trilogía de Peter Jackson se sumó al festejo (EFE/Caroline Brehman/TikTok/@hobbitontours)

La celebridad ingresó discretamente, vestido de manera sencilla, y felicitó a los recién casados. “Nos estrechó la mano y nos dijo ‘felicitaciones’. Se quedó a sacarse algunas fotos antes de continuar con la visita, ya que estaba en el set con un grupo de personas”, detalló Sharik.

El actor se mostró cercano y, según el testimonio del celebrante Terry Fergusson, recogido por Waikato Herald, “fue muy amable y solo quiso felicitar a la pareja”.

La intervención no estaba programada ni existía aviso previo de la llegada de un integrante del elenco a una boda en Hobbiton. Shayne Forrest, gerente general de turismo del sitio, confirmó que era la primera vez que sucedía un episodio de este tipo.

“Mientras a veces recibimos visitas de actores y otros invitados especiales, unirnos a la celebración de una boda fue un absoluto debut y resultó muy especial”, declaró.

Forrest agregó que Wood, acompañado de otros miembros del elenco, se encontraba en Nueva Zelanda para participar en la Armageddon Expo en Auckland y decidió volver al set de Hobbiton.

Invitados y organizadores quedaron sorprendidos al ver a Frodo en carne y hueso durante una ceremonia en la que todos estaban vestidos como hobbits (Europa Press)

El propio set turístico acoge cerca de 100 bodas al año, pero ninguna había contado con la presencia espontánea de un protagonista de la historia que da vida al lugar.

La boda de Sharik y Jessica combinó referencias explícitas a El Señor de los Anillos y El Hobbit. El 90% de los invitados asistió caracterizado como habitantes de la Tierra Media.

Los votos y los detalles del evento incluyeron guiños dirigidos tanto a la trilogía principal como a la precuela. El propio Sharik, fan de la saga desde la infancia, visitó Hobbiton en cinco ocasiones y colecciona mapas, objetos y tallas inspiradas en los films.

La organización del matrimonio también resultó peculiar: aunque el compromiso no fue temático y respondió a su pasión por los juegos de escape, el interés de Sharik en celebrar el casamiento en Hobbiton se transformó rápidamente en elección definitiva cuando Jessica accedió, pese a no haber visitado nunca el set antes. Antes de la boda, ambos realizaron un recorrido por el lugar para familiarizarse con el sitio.

Durante la ceremonia, la fotógrafa Cath Ullyett consiguió que Elijah Wood posara con los recién casados. En sus redes sociales detalló que, tras la firma de los documentos, pidió al actor acercarse para unas fotos, pese a que él dudaba en interrumpir la jornada.

La presencia de Wood en Hobbiton coincidió con su participación en un evento en Auckland (New Line Cinema)

“No quería imponerse, pero con un poco de ánimo se unió y todos lo recibieron con entusiasmo”, contó Ullyett.

Uno de los asistentes, Terry Fergusson, vestido también según la temática, aseguró que la presencia del actor “fue un momento fantástico para todos”. Fergusson nunca antes había visto a una figura del reparto interrumpiendo una boda, a pesar de oficiar en ese set desde 2021.

El propio Wood, en declaraciones recogidas durante el evento, manifestó su asombro por ver a todos los asistentes caracterizados: “Es increíble, ¡todos están vestidos como hobbits!”.

El actor accedió a fotografiarse con los novios y recibió su agradecimiento personal: “Muchas gracias por venir”, le expresó el novio mientras posaban para una selfie.

Entre las colinas verdes de Hobbiton permanecen los icónicos “Hobbit Holes”, refugios emblemáticos que transportan a los visitantes al universo creado por Tolkien en la Tierra Media (AAP Image/Tracey Nearmy/via REUTERS)

El sitio de Hobbiton se ha convertido en un destino turístico de relevancia desde la realización de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. La conservación de parte de los 44 “Hobbit Holes” originales permitió que turistas y parejas celebren ceremonias rodeados de la atmósfera de la Tierra Media.