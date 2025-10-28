Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

La actriz compartió cómo transformar la adversidad escolar en una herramienta de crecimiento personal (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Jennifer Aniston, famosa por su icónico papel en Friends, confesó en el pódcast Armchair Expert de Dax Shepard el difícil camino que vivió en su juventud antes de alcanzar el éxito en la actuación.

En una conversación íntima, habló sobre los obstáculos que enfrentó para ingresar a la Escuela Secundaria de Música y Arte y Artes Escénicas LaGuardia de Nueva York y cómo su diagnóstico de dislexia marcó de forma profunda sus años escolares. La revelación, difundida por People, ofrece un retrato desconocido de los desafíos personales que moldearon la carrera de la actriz.

Obstáculos académicos y diagnóstico difícil

Durante su paso por la escuela, Aniston experimentó serios problemas para comprender las materias y mantener un desempeño aceptable en clases. La actriz admitió: “Fui una estudiante terrible. Voy a decir cosas que me avergonzarán para siempre”.

La dislexia dificultó la etapa escolar de Aniston, pero le permitió descubrir una fortaleza interior inesperada

Descubrir que tenía dislexia le permitió comprender el origen de muchas de sus dificultades, aunque el diagnóstico no trajo alivio inmediato.

Esta condición, que también padece Shepard, influyó en la forma en que ambos vivieron sus años escolares. Mientras él sentía la necesidad de demostrar su inteligencia constantemente, Aniston expresó una visión diferente: “Yo sé lo que sé y sé lo que no sé”, aseguró.

Las consecuencias de su condición iban más allá del aula. Se sentía insegura en reuniones sociales, evitaba fiestas y guardaba silencio por temor a no saber cómo integrarse. Sin embargo, la perseverancia y la autoconciencia la ayudaron a sobrellevar este periodo complicado.

Admisión a LaGuardia: una audición clave

La audición de último momento definió el futuro artístico de Aniston en una escuela referente para talentos emergentes

El acceso a LaGuardia High School no fue sencillo. Aniston solo pudo postularse después de una audición de último minuto, experiencia sobre la cual recuerda poco. “Aprendí dos monólogos, hice la audición, volví y, de repente, ya estaba aceptada”, afirmó la actriz.

La escuela, reconocida por su exigencia y por la calidad de sus exalumnos —entre ellos Al Pacino, Pedro Pascal, Sarah Paulson y Timothée Chalamet—, representaba una oportunidad única.

Al llegar a la institución en los años 80, Aniston descubrió un entorno muy diferente al que había idealizado. La escuela acababa de cambiar de sede y tenía miles de estudiantes. Según ella, el lugar había perdido algo de aquel “encanto cinematográfico” que imaginaba.

Desafíos sociales y superación personal

Preguntar y mantener la curiosidad: el método de Aniston para integrarse en un entorno desafiante REUTERS/Mario Anzuoni

El tamaño de LaGuardia y su ambiente competitivo implicaron nuevos desafíos sociales. Aniston reconoció que su mayor fortaleza consistía en la capacidad de hacer preguntas y mantener la curiosidad.

“Lo mejor que puedes hacer es preguntar”, expresó durante la entrevista, subrayando cómo esa actitud le ayudó a superar su inseguridad inicial. No obstante, la dislexia siguió dificultando su aprendizaje. La actriz recordó momentos en los que, tras leer una página entera, se percataba de que no había comprendido absolutamente nada.

Esta situación la llevó a buscar estrategias alternativas para cumplir con las tareas escolares. “Entre noveno y décimo grado nos dieron cuatro libros para leer y pensé: ‘Nunca voy a leer estos libros, tengo que ir a otra escuela’”, relató.

Maestros, humor y el nacimiento de una vocación

El humor y la creatividad funcionaron como refugio y motor para Aniston en medio de la crítica REUTERS/Mario Anzuoni

A pesar de las dificultades, el ambiente en LaGuardia fue más receptivo que en sus experiencias educativas anteriores.

Aun así, la joven Aniston debió enfrentarse a comentarios duros. Uno de sus profesores le llegó a decir que era “una desgracia para el teatro”, aunque la actriz hoy puede recordar ese episodio con humor. La escuela, no obstante, le dio el espacio para desarrollar su creatividad y sentido del humor, cualidades que destacaron desde pequeña.

Durante la primaria ya se dedicaba a escribir escenas y pequeños textos para divertir a sus compañeros, lo que luego se convertiría en una de sus habilidades más destacadas. Esta tendencia marcó el inicio de su camino artístico mucho antes de imaginar el alcance de su fama.

Inteligencia emocional y éxito

Aniston atribuye sus logros a una inteligencia práctica y emocional forjada fuera del aula EFE/EPA/Allison Dinner

En la actualidad, Aniston reflexiona sobre un trayecto en el cual nunca logró encajar del todo en el modelo educativo convencional. Sin embargo, reconoce que su éxito reside en la inteligencia práctica y emocional adquirida en ese complicado camino.

Para la actriz, la capacidad de adaptarse, aprender de la experiencia y perseverar frente a los desafíos puede ser tan valiosa como cualquier logro académico. Su historia demuestra que la confianza en las propias aptitudes y la resiliencia pueden abrir puertas incluso cuando la ruta no es sencilla ni directa.