Sydney Sweeney aclara si tiene alguna cirugía estética: “Voy a envejecer con gracia”

Sydney Sweeney habló sobre su aspecto físico y las especulaciones de cirugías plásticas. (REUTERS/Daniel Cole)

Sydney Sweeney llega a sus 28 años convertida en una de las figuras más sólidas de Hollywood. Dos nominaciones al Emmy, una comedia romántica que superó los 220 millones de dólares en taquilla y una nueva película que ya la coloca en la conversación del Oscar: Christy, el biopic sobre la boxeadora Christy Martin.

En entrevista con Variety, la protagonista de Euphoria reflexiona sobre su carrera, su independencia creativa y el peso de ser una mujer joven bajo el escrutinio constante de la industria y las redes sociales.

“Para Christy, el ring era su escape. Es casi como si fueras un animal enjaulado dentro de ese ring, pero es el lugar donde ella se siente más libre”, dijo.

Al preguntarle si ella también se siente así en Hollywood, respondió: “Definitivamente soy un animal enjaulado en cierto sentido. Actuar es mi ring. Es donde me siento libre. El set es el lugar donde todo lo demás se silencia”.

Sydney Sweeney aseguró que actuar le da una sensación de libertad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood abordó sin tapujos las especulaciones sobre su aspecto físico, pues algunos rumores afirman que se ha realizado algunas cirugías plásticas.

“Nunca me he hecho nada. Me aterran las agujas. No tengo tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia. Interpreto a muchos personajes muy divisivos, y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así”, aseguró.

Y añadió: “Y espero poder inspirar a otras mujeres a sentirse seguras, a mostrar lo que tienen y sentirse bien, porque no deberías tener que disculparte o esconderte en ningún lugar”.

Incluso, la famosa aclaró lo que piensa de que la cataloguen como un símbolo sexual: “Cuando la gente piensa: ‘Ah, ella es un símbolo sexual’, o ‘Está explotando eso’, digo: ‘No, simplemente me siento bien y lo hago por mí misma, me siento fuerte’“.

Sydney Sweeney admitió que no tiene cirugías plásticas porque le aterran las agujas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De hecho, Paul Feig, el director con quien Sydney trabajó en la cinta The Housemaid, admitió que “probablemente sea una de las personas más seguras de sí mismas que he conocido en mi vida”.

“Simplemente es muy inteligente respecto a la publicidad, las redes sociales, y sobre lo que la gente busca en ellas”, dijo.

Su talento, sin embargo, trasciende cualquier controversia. Mike White, creador de The White Lotus, recordó que desde su primera audición supo que Sydney Sweeney tenía algo especial.

“Había algo muy natural en ella. Era muy agradable. En la edición, te das cuenta de que simplemente destaca en pantalla. Es obviamente encantadora y fotogénica, pero mis ojos siempre iban hacia ella, sin importar quién más estuviera en la escena. Eso es magnetismo natural, y es algo muy difícil de cuantificar”, explicó.

Mike White aseguró que Sydney Sweeney atraía su atención en "The White Lotus". (Captura de video)

Entre rumores que la vinculan con el universo de James Bond y la inminente filmación de la última temporada de Euphoria, Sweeney mantiene su enfoque en lo que desea lograr para su carrera.

“Ser actriz implica que es mucho más difícil pararte en una sala y exigir tu valor, que la gente te mire y te aprecie. Tengo que recordarme a mí misma: ‘Oye, Syd, en realidad eres poderosa. Párate un poco más erguida’”, afirmó.