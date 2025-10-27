Allison Mack rompe el silencio sobre NXIVM tras dos años de ser liberada de prisión

Allison Mack prepara el lanzamiento de un pódcast donde narrará por primera vez detalles sobre su vínculo y experiencias dentro de NXIVM (AP Foto/Mark Lennihan)

La actriz Allison Mack saldrá por primera vez al público en un nuevo pódcast para relatar su versión sobre su participación en NXIVM, la organización señalada como una secta sexual cuyo líder cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Según informó Daily Mail, la exestrella de la serie Smallville romperá su silencio después de dos años tras abandonar la cárcel y ofrecerá detalles inéditos sobre su papel en la red de tráfico sexual que dirigió Keith Raniere.

El podcast, titulado Uncover: Allison After NXIVM, producido por la cadena canadiense CBC, estará disponible desde el 4 de noviembre y constituye la primera vez en que Mack aborda públicamente su historia personal y el impacto de su paso por la organización.

El lanzamiento promete explorar las zonas grises de la influencia, la responsabilidad y la redención, así como testimonios de personas cercanas a la actriz antes, durante y después de su vinculación con el caso.

Mack, de 43 años, ganó notoriedad internacional como Chloe Sullivan en Smallville, la serie estadounidense sobre los orígenes de Superman que se emitió durante una década a partir de 2001.

La exestrella de "Smallville" reaparece tras haber cumplido condena por delitos relacionados con la organización dirigida por Keith Raniere (Captura de pantalla)

La artista inició su carrera en la actuación a los cuatro años y trabajó en televisión desde los 15, acumulando dos Teen Choice Awards y varias nominaciones a premios televisivos.

Fue en la etapa final de la producción de Smallville cuando Allison Mack tuvo su primer contacto con NXIVM, organización liderada por Keith Raniere en Nueva York y Albany, que se presentaba como un grupo de autoayuda.

Originalmente conocida por sus cursos “Executive Success Program”, NXIVM empezó a expandirse en la década de 2000 bajo falsas promesas de crecimiento personal.

En 2015, Raniere fundó una subestructura secreta dentro de NXIVM, llamada DOS, formada exclusivamente por mujeres, quienes presuntamente eran sometidas a prácticas de manipulación, coerción y abuso sexual.

Mack ascendió a “maestra” bajo el liderazgo de Raniere y admitió haber reclutado y manipulado a mujeres, obteniendo material comprometedor que utilizaba como “colateral”, término empleado internamente por el grupo para controlar y extorsionar a las víctimas.

Mack fue sentenciada tras admitir su participación en la captación y manipulación de mujeres para la organización criminal (REUTERS/Jane Rosenberg)

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Raniere en 2018, poco después de que tanto él como algunos de sus allegados, incluida Mack, intentaran establecerse en México para reconstituir la organización tras el inicio de la investigación.

Keith Raniere fue extraditado desde Puerto Vallarta y sentenciado a 120 años de prisión tras ser encontrado culpable de delitos relacionados con tráfico sexual, trabajo forzoso y fraude.

Por su parte, Allison Mack fue arrestada poco después en Nueva York y afrontó cargos de conspiración de extorsión, trabajo forzado, fraude electrónico, tráfico sexual y tentativa de tráfico sexual.

La actriz se declaró culpable en 2019 tras reconocer su papel en la estructura criminal, expresando “remordimiento y culpa” durante la audiencia en la corte federal de Brooklyn.

Su cooperación resultó decisiva para las condenas contra Raniere y otros integrantes del núcleo de poder de NXIVM, lo que permitió que su condena se redujera considerablemente.

La actriz obtuvo la libertad anticipada en julio de 2023, tras cumplir menos de dos años en una prisión de baja seguridad en California (EFE/Justin Lane)

La sentencia de Mack se fijó en tres años de prisión en una institución de baja seguridad en Dublín, California, donde compartió centro con figuras como Lori Loughlin y Felicity Huffman.

La ex estrella de televisión obtuvo la liberación anticipada el 3 de julio de 2023, tras cumplir menos de dos años efectiva, y desde entonces ha mantenido un bajo perfil en la vida pública.

Durante el proceso judicial, fue obligada por orden judicial a cortar comunicación con todos los miembros de NXIVM, incluidas personas de su entorno personal como Nicki Clyne, su entonces esposa y también integrante de la organización.

El matrimonio se disolvió formalmente en diciembre de 2022. Versiones recogidas por Daily Mail apuntan a que el matrimonio se realizó por sugerencia de Raniere, presuntamente para facilitar la permanencia de Clyne en Estados Unidos, aunque ella nunca resultó imputada en el caso.

La vida personal de Allison Mack cambió radicalmente después de su paso por prisión. Según TMZ y recogido por Daily Mail, la actriz contrajo matrimonio en junio pasado en una ceremonia privada en Los Ángeles.

Las grabaciones de "Uncover: Allison After NXIVM" prometen ofrecer información inédita sobre la vida de Mack antes y después de su juicio (Carolyn Contino/BEI/Shutterstock)

De acuerdo a fuentes cercanas, la pareja se conoció en un parque para perros después de que Mack completara su condena y el compromiso se habría formalizado durante las festividades navideñas de 2023.