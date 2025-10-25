Entretenimiento

Kim Kardashian habló sobre la crianza en solitario y la ausencia de Kanye West en la vida de sus hijos

La empresaria contó cómo la falta de contacto con el rapero transformó la dinámica en su hogar, priorizando la rutina y protección de sus hijos ante rumores y la presión mediática constante

Por Ramiro Manera

La empresaria asume la crianza
La empresaria asume la crianza a tiempo completo y protege la estabilidad de sus cuatro hijos REUTERS/Danny Moloshok

Kim Kardashian ha compartido cómo la ausencia de Kanye West ha influido en la dinámica de su familia tras el divorcio, haciendo frente sola a las responsabilidades parentales mientras protege el bienestar de sus cuatro hijos.

Nueva dinámica tras la separación

En una entrevista para el pódcast Call Her Daddy, recogida por Complex, Kardashian habló abiertamente sobre el nuevo escenario familiar que surgió luego de la separación oficial con West en 2022. Señaló que la comunicación directa sobre temas de coparentalidad se ha interrumpido en los últimos meses, una situación que ha cambiado por completo la manera en que enfrenta el día a día con sus hijos. Ahora, la empresaria asume su crianza a tiempo completo, velando de forma individual por la estabilidad y la cotidianeidad en su hogar.

Kardashian destaca la importancia de
Kardashian destaca la importancia de la rutina y la estabilidad para el bienestar de los niños (Captura de video)

Crío a los niños a tiempo completo. Viven conmigo y siempre he promovido una relación sana y positiva entre mis hijos y su padre”, afirmó Kardashian. Explicó que su objetivo ha sido mantener un ambiente seguro y saludable para los pequeños, incluso cuando la ausencia del músico se extiende durante semanas. En sus palabras, “cuando él llama para verlos y pregunta por ellos, probablemente han pasado un par de meses desde la última vez que supimos de él”.

Estabilidad y rutina: pilares de la familia

La empresaria señaló que se esfuerza para que la estabilidad y la felicidad sean constantes en la vida de sus hijos, supervisando cada aspecto de sus rutinas diarias. Subrayó que los niños están acostumbrados al estilo de vida nómada de Kanye, ya que siempre viajó y vivió en diferentes lugares incluso antes de la separación. Kardashian explicó que uno de sus principales retos es asegurarse de que los niños mantengan una rutina sólida y se sientan seguros, independientemente de la presencia física de su padre. “Considero que mi labor como madre es asegurarme de que mantengan esa rutina y que estén sanos y felices”, recalcó.

La opinión pública y los
La opinión pública y los medios complican la percepción de la coparentalidad entre Kim y Kanye (Instagram/@kimkardashian)

Además, la empresaria destacó su labor de protección ante rumores y críticas externas: “Los protejo cuando es necesario, y todo esto ocurre en etapas y requiere mucho trabajo”.

Desafíos con la percepción pública

Más allá del ámbito privado, Kardashian abordó cómo la opinión pública y los medios de comunicación han contribuido a crear una narrativa distorsionada en torno a su relación con Kanye West. Manifestó su incomodidad ante los constantes comentarios y rumores que la acusan de dificultar el contacto del rapero con sus hijos. Para la empresaria, la realidad es más compleja de lo que se sugiere en redes sociales y titulares, donde se la presenta como una figura restrictiva y controladora.

Kardashian se inspira en ejemplos
Kardashian se inspira en ejemplos familiares positivos para fomentar relaciones sanas tras la separación REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Kardashian hizo hincapié en que la exposición pública de la familia genera malentendidos y suele alimentar ideas erróneas sobre la coparentalidad, haciendo más difícil el manejo emocional de los niños. Insistió en que su interés primordial es el bienestar de sus hijos, independientemente de la presión y el escrutinio mediático.

Influencias familiares y ejemplos de coparentalidad

El documental 'In Whose Name?'
El documental 'In Whose Name?' expone la dinámica familiar y la influencia mediática en la familia Kardashian-West (Instagram/kimkardashian)

La empresaria también resaltó las influencias positivas que ha tenido en su vida, tanto de su madre, Kris Jenner, como de su fallecido padre, Robert Kardashian. Recordó la importancia de mantener relaciones sanas y colaborativas por el bienestar de los niños, y mencionó casos cercanos dentro de su familia, como la implicación de Tristan Thompson —expareja de su hermana Khloé— en el cuidado de sus hijos. “Me encanta ver que Tristan acuesta a sus hijos cada noche y los lleva a la escuela todos los días cuando no está en temporada”, subrayó Kardashian. Estos ejemplos han servido de inspiración para buscar una convivencia armoniosa, incluso cuando las circunstancias personales son complejas o cambiantes.

La familia Kardashian-West en el foco mediático

La relación entre Kanye West y la familia Kardashian continúa atrayendo el análisis público y ha sido retratada en producciones audiovisuales como el reciente documental In Whose Name?, dirigido por Nico Ballesteros. Este filme, que abarca seis años en la vida del artista, muestra momentos de tensión y demuestra el impacto de la exposición mediática en los vínculos familiares, especialmente en el caso de Kardashian y su madre.

Kim Kardashian expresa su deseo
Kim Kardashian expresa su deseo de lograr una coparentalidad más cercana y funcional en el futuro (Instagram/Kim Kardashian)

Tras su estreno en cines, se espera que el documental tenga una versión diferente para streaming, una decisión que podría ofrecer nuevas perspectivas sobre la dinámica familiar y la evolución de sus relaciones.

Mirando hacia el futuro de la coparentalidad

Pese a las dificultades y la atención constante de los medios, Kardashian expresó su deseo profundo de que la familia logre una coparentalidad más cercana y funcional en el futuro. Inspirada por el ejemplo que vivió en su infancia, sueña con que sus hijos puedan contar con ambos padres de manera activa, aunque sus caminos como pareja se hayan separado.

La empresaria prioriza el bienestar
La empresaria prioriza el bienestar emocional y la estabilidad de sus hijos ante la presión mediática (IG: kimkardashian)

Enfatizó que su prioridad es mantener lazos sólidos y momentos compartidos, para que los niños puedan crecer en un entorno de respeto mutuo y estabilidad emocional. “Mi objetivo sigue siendo que podamos compartir momentos juntos como familia y construir un futuro armonioso para todos”, concluyó la empresaria.

