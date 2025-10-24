Subastarán objetos personales de Gene Hackman a 8 meses de su muerte

Hackman, recordado por Unforgiven y The French Connection, fue también un apasionado coleccionista de arte moderno (REUTERS/Andy Clark)

Ocho meses después de la muerte del legendario actor Gene Hackman, la casa de subastas Bonhams anunció la venta de una extensa colección de pertenencias del ganador del Oscar, que incluye desde sus codiciados Globos de Oro hasta obras de arte creadas y coleccionadas por él mismo.

Bonhams confirmó que, en colaboración con el patrimonio del actor, se realizarán tres ventas entre noviembre y diciembre bajo el título The Gene Hackman Collection: A Life in Art.

La primera subasta presencial será el 19 de noviembre en Nueva York, centrada en su faceta de coleccionista y artista visual. También se ha organizado dos ventas en línea: del 8 al 21 de noviembre, y del 25 de noviembre al 4 de diciembre.

Anna Hicks, portavoz internacional de Bonhams, explicó a AP que las piezas “ofrecen un retrato íntimo del mundo privado de Hackman”.

La subasta de Bonhams mostrará la faceta artística más íntima del actor ganador del Oscar (Associated Press)

Entre los artículos destacados se encuentran tres de sus Globos de Oro —por Unforgiven (1993), The Royal Tenenbaums (2002) y su premio Cecil B. DeMille a la trayectoria (2003)—, junto con objetos personales como su reloj de buceo Seiko, que partirá con una puja inicial de 600 dólares, y su tablero de dardos Winmau, cuyo precio base será de 100 dólares.

La colección incluye también un bodegón con un jarrón japonés pintado por el propio Hackman, además de piezas de alto valor artístico como una escultura de Auguste Rodin y un óleo de Milton Avery fechado en 1957. Entre los lotes más curiosos figura un retrato del actor realizado por Everett Raymond Kinstler, artista reconocido por pintar a presidentes estadounidenses.

Premio Globo de Oro a la Mejor Actuación para Gene Hackman por Unforgiven (1992) (Associated Press)

Como se recuerda, Hackman falleció en febrero a los 95 años en su casa de Santa Fe, Nuevo México. El cuerpo de su esposa Betsy Arakawa, de 65, también fue encontrado por la policía en dicha residencia.

Según Associated Press, las autoridades determinaron que el actor murió “de una enfermedad cardíaca con complicaciones de Alzheimer, cerca de una semana después de que Arakawa falleciera de síndrome pulmonar por hantavirus.

El hallazgo conmocionó a la tranquila comunidad artística del desierto de Santa Fe, donde el veterano intérprete disfrutaba de su retiro.

A lo largo de más de cuatro décadas, Gene Hackman alcanzó estatus como uno de los actores más respetados del rubro.

Debutó en 1961 con Mad Dog Coll y alcanzó fama internacional con The French Connection (1971), que le valió su primer Oscar. Volvió a ganar la estatuilla en 1992 por Unforgiven, de Clint Eastwood. En total, acumuló cinco nominaciones al Oscar y cuatro Globos de Oro.

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron hallados sin vida en su casa de Santa Fe en febrero de 2025. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

La última película que filmó Gen Hackman fue Welcome to Mooseport (2004) y, culminado su trabajo en la gran pantalla, dedicó sus últimos años a la pintura, la escritura y la recopilación de arte. Además de pintar, escribió varias novelas y colaboró como narrador en documentales.

El interés por el legado artístico de Hackman coincide con el creciente escrutinio en torno a su herencia.

Según un análisis publicado por The Conversation en julio, el actor y su esposa habían preparado sus testamentos en 2005, mucho antes de que Hackman fuera diagnosticado con demencia. Ambos optaron por un plan legal que combinaba un fideicomiso vitalicio (“living trust”) con un testamento de vertido (“pour-over will”), una estrategia que permite mantener la privacidad y evitar un largo proceso judicial.

En su testamento, el actor había designado a Betsy Arakawa como administradora de su patrimonio.(Splash News/The Grosby Group)

De acuerdo con ese medio, Hackman designó a Arakawa como fiduciaria de su patrimonio, pero su muerte inesperada antes que la del actor alteró el esquema previsto. “El tribunal aprobó la designación de un nuevo administrador, aunque la orden no es pública y el fideicomiso en sí permanece en reserva”, señala The Conversation.

El testamento no deja herencia directa a sus tres hijos —Christopher, Elizabeth y Leslie, fruto de su primer matrimonio con Faye Maltese—, aunque sí los menciona. Los expertos citados por el medio estiman que los beneficiarios del fideicomiso “son principalmente personas fuera del estado”, y que parte del patrimonio podría destinarse a fines benéficos, según los deseos compartidos por la pareja.