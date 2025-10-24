Jeremy Allen White confiesa cómo la paternidad lo mantiene con los pies en la tierra, lejos del brillo de Hollywood

Jeremy Allen White destaca que la paternidad lo mantiene humilde y conectado con la realidad (EFE/ALLISON DINNER)

Jeremy Allen White, reconocido actor estadounidense, ha experimentado en los últimos años un notorio ascenso profesional, especialmente gracias a su protagónico en la serie The Bear. Sin embargo, detrás del brillo mediático y de las constantes demandas de la industria cinematográfica, White mantiene una relación muy especial y de cercana cotidianidad con sus dos hijas: Ezer Billie, de 7 años, y Dolores Wild, de 4, fruto de su matrimonio con la también actriz Addison Timlin.

Una relación familiar que lo mantiene “con los pies en la tierra”

En declaraciones recientes a PEOPLE, White ha reiterado que nada lo conecta más con la realidad ni lo llena de humildad que el tiempo que comparte con Ezer y Dolores. El intérprete se muestra agradecido por poder apoyarse en esa relación cercana cuando necesita desconectarse del ruido de la fama y recuperar el sentido de sí mismo. “Tengo dos seres en mi vida a esta edad que me mantienen muy familiarizado conmigo mismo”, reflexiona sobre el vínculo con sus hijas, bajo la custodia compartida tras su separación.

Para White, estar presente en la crianza cotidiana es una experiencia que lo ayuda a no perderse en la vorágine de la industria y a mantener una perspectiva equilibrada frente a los vaivenes del éxito. Sus hijas no solo representan un refugio, sino también la principal motivación para mantenerse enfocado en sus valores y prioridades personales.

La paternidad como eje vital y profesional

White afirma que sus hijas son su principal motivación y refugio frente al éxito profesional (Addison Timlin Instagram)

El impacto de la paternidad en Jeremy Allen White se refleja tanto en su vida privada como en su carrera. El actor reconoce que, pese a desarrollarse en un ambiente “muy emocionante” como el del cine y la televisión, es fácil perder el sentido de uno mismo. No obstante, destaca que la presencia constante de Ezer y Dolores lo ayuda a mantenerse arraigado y consciente de su papel fuera de las cámaras.

White ha mencionado expresamente lo afortunado que se siente por tener a sus hijas, sobre todo en un momento en que su carrera está en pleno auge y en que el escrutinio sobre su vida privada se ha intensificado. “Tener hijos a esta edad es algo que te hace sentir humilde instantáneamente; es imposible no sentirte con los pies en la tierra cuando los tienes contigo”, ha destacado en diálogo con The Times, haciendo referencia tanto al crecimiento personal que implica como a la necesidad de priorizar el bienestar de su familia sobre cualquier otro aspecto.

Un proceso familiar marcado por el cambio y la adaptación

El actor comparte la custodia de sus hijas Ezer y Dolores con su exesposa Addison Timlin (Addison Timlin Instagram)

La vida familiar de Jeremy Allen White también ha atravesado etapas complejas. Conoció a Addison Timlin en la adolescencia y ambos contrajeron matrimonio en 2019. De esa relación nacieron sus dos hijas, pero en 2023 la actriz solicitó el divorcio y actualmente mantienen la custodia compartida de Ezer y Dolores. Este proceso ha marcado una serie de ajustes tanto para White como para Timlin, quien en la actualidad mantiene una relación sentimental con el actor y director Cooper Raiff. Se rumora, por otro lado, que Jeremy ha comenzado a salir con Molly Gordon, su coprotagonista en The Bear.

Este escenario familiar, lejos de desestabilizar a White, parece haberlo motivado a buscar aún más estabilidad para sus hijas, asegurando que sus rutinas y tiempo juntos sean lo más realistas y sencillos posible, a pesar de los cambios personales y el contexto mediático.

La vida casi anónima de un actor exitoso

A pesar del éxito y el reconocimiento público, Jeremy Allen White insiste en vivir una vida sencilla. Ha manifestado que rara vez sus actividades diarias resultan llamativas para los medios, pues la mayor parte de su tiempo se reparte entre las responsabilidades domésticas y la convivencia con sus hijas. White asegura que muchas personas dejan de seguirle o prestarle atención cuando descubren que su rutina se limita a preparar el desayuno, llevar a Ezer y Dolores al colegio, recogerlas y cocinarles la cena.

Incluso bromea sobre la simplicidad de su cocina diaria, explicando que, aunque interpreta a un chef en televisión, en la vida real solo tiene siete platos que domina realmente y solo tres que sus hijas disfrutan. Relata que, tras esmerarse en la preparación, finalmente sus hijas suelen pedir nuggets de pollo.

Anécdotas que reflejan la inocencia de sus hijas

La cotidianidad junto a Ezer y Dolores está llena de momentos entrañables que Jeremy recuerda con cariño. Destaca, por ejemplo, que su hija mayor disfruta viendo el inicio del episodio piloto de The Bear, específicamente el momento en que un oso asusta a su personaje. White afirma que, por ahora, no considera que sea momento para permitirles ver más de la serie, y que no tiene prisa por adelantar esa conversación, preservando así la inocencia y sencillez de la infancia de sus hijas.

La importancia emocional que le concede el actor a su paternidad es clara en sus palabras: “Ezer y Dolores son mi corazón. Los amo”, concluye White.

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere” y un fanatismo de toda la vida

Jeremy Allen White protagoniza 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere', inspirado en Bruce Springsteen (Portada Interview Magazine)

En paralelo a su vida familiar, Jeremy Allen White actualmente protagoniza la película “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”. La cinta explora el proceso creativo de Bruce Springsteen durante la gestación de su álbum Nebraska, un período personal y artístico de gran intensidad para el músico. White confiesa que siempre ha sido admirador del cantante y que no recuerda un momento en su vida en que no estuviera familiarizado con su música.

En el rodaje de la película, el actor ha experimentado los retos de estar lejos de sus hijas y de equilibrar sus obligaciones profesionales con su faceta de padre, lo que subraya aún más la relevancia que tienen Ezer y Dolores en su vida cotidiana.