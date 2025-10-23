Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”

Frankie Muniz publicó una foto junto a quienes fueron sus hermanos en la serie que le dio fama internacional. (Captura de video)

Una simple fotografía bastó para encender la nostalgia de toda una generación. Frankie Muniz, el recordado protagonista de Malcolm el de en medio, publicó en sus redes sociales una imagen junto a sus compañeros Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis).

En la foto, los tres aparecen sonrientes, relajados y visiblemente emocionados en lo que parece ser el set de grabación del remake.

“Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”, expresó el actor en el pie de foto.

La publicación que ya acumula más de 118 mil “me gusta”, desató una oleada de comentarios de la serie. “Es como ver a los dioses regresar al Olimpo”, comentó un usuario. Mientras que otro colocó: “¡No puedo esperar para esto!”.

Frankie Muniz publicó una foto en el set del revival de "Malcolm el del medio". (Instagram/Frankie Muniz)

Un regreso muy esperado

El revival llevará por título Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta) y será una miniserie de cuatro episodios producida por Disney +.

En esta nueva versión participarán Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, retomando sus icónicos papeles como los padres del clan. La noticia del regreso ya se había confirmado meses atrás, pero hasta ahora no se había visto una imagen oficial de los hermanos juntos.

Según adelantó Variety, tanto Justin Berfield como Christopher Masterson regresarán a sus roles originales, mientras que el personaje de Dewey será interpretado por un nuevo actor, ya que Erik Per Sullivan —quien dio vida al menor de los hermanos— decidió mantenerse alejado de la actuación desde hace años.

“No exagero al decir que filmar este reboot me encantó muchísimo, mucho más de lo que jamás imaginé. Terminamos en mayo y no he hablado con nadie desde entonces, ¿sabes? He estado fuera”, dijo Frankie Muniz en el podcast Lightweights.

Frankie Muniz aseguró que disfrutó mucho grabar este proyecto. (Foto: Twitter)

Asimismo, el actor aseguró que los fans estarán muy contentos con el resultado de la serie, pues el rumbo que tomaron los personajes a 20 años de la última temporada, sorprenderá a más de uno.

“Creo que la gente se sorprenderá, en cierto sentido, de dónde está cada uno y de la historia. Es difícil incluir 20 años de contenido en cuatro episodios de 30 minutos, ¿verdad? Pero creo que la gente estará muy contenta con lo que han creado”, comentó.

Incluso, Bryan Cranston, quien luego alcanzaría fama global con Breaking Bad, nunca ocultó su cariño por regresar al proyecto.

“Volver a encarnar a Hal fue muy gratificante para mí; lo extrañaba. Han pasado casi 20 años desde que nos despedimos. Es un hombre dulce y adorable. Es un tipo realmente encantador, y fue divertido ver a toda mi familia reunida de nuevo. Fue genial”, expresó en una entrevista con la revista People.

Bryan Cranston aseguró que " fue divertido" reunirse con el elenco. (Captura de video)

Malcolm el de en medio se estrenó en 2000 y marcó un antes y un después en la televisión familiar. Su tono irreverente, su narrativa en primera persona y su retrato del caos cotidiano la convirtieron en una serie de culto.

Durante siete temporadas, conquistó premios Emmy, un Peabody y millones de espectadores alrededor del mundo.