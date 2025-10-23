Entretenimiento

Frankie Muniz se reúne con sus “hermanos” rumbo al revival de “Malcolm el de en medio”

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson reactivan la nostalgia con una foto desde el set del regreso de la serie.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Frankie Muniz publicó una foto
Frankie Muniz publicó una foto junto a quienes fueron sus hermanos en la serie que le dio fama internacional. (Captura de video)

Una simple fotografía bastó para encender la nostalgia de toda una generación. Frankie Muniz, el recordado protagonista de Malcolm el de en medio, publicó en sus redes sociales una imagen junto a sus compañeros Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis).

En la foto, los tres aparecen sonrientes, relajados y visiblemente emocionados en lo que parece ser el set de grabación del remake.

“Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”, expresó el actor en el pie de foto.

La publicación que ya acumula más de 118 mil “me gusta”, desató una oleada de comentarios de la serie. “Es como ver a los dioses regresar al Olimpo”, comentó un usuario. Mientras que otro colocó: “¡No puedo esperar para esto!”.

Frankie Muniz publicó una foto
Frankie Muniz publicó una foto en el set del revival de "Malcolm el del medio". (Instagram/Frankie Muniz)

Un regreso muy esperado

El revival llevará por título Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta) y será una miniserie de cuatro episodios producida por Disney +.

En esta nueva versión participarán Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, retomando sus icónicos papeles como los padres del clan. La noticia del regreso ya se había confirmado meses atrás, pero hasta ahora no se había visto una imagen oficial de los hermanos juntos.

Según adelantó Variety, tanto Justin Berfield como Christopher Masterson regresarán a sus roles originales, mientras que el personaje de Dewey será interpretado por un nuevo actor, ya que Erik Per Sullivan —quien dio vida al menor de los hermanos— decidió mantenerse alejado de la actuación desde hace años.

“No exagero al decir que filmar este reboot me encantó muchísimo, mucho más de lo que jamás imaginé. Terminamos en mayo y no he hablado con nadie desde entonces, ¿sabes? He estado fuera”, dijo Frankie Muniz en el podcast Lightweights.

Frankie Muniz aseguró que
Frankie Muniz aseguró que disfrutó mucho grabar este proyecto. (Foto: Twitter)

Asimismo, el actor aseguró que los fans estarán muy contentos con el resultado de la serie, pues el rumbo que tomaron los personajes a 20 años de la última temporada, sorprenderá a más de uno.

“Creo que la gente se sorprenderá, en cierto sentido, de dónde está cada uno y de la historia. Es difícil incluir 20 años de contenido en cuatro episodios de 30 minutos, ¿verdad? Pero creo que la gente estará muy contenta con lo que han creado”, comentó.

Incluso, Bryan Cranston, quien luego alcanzaría fama global con Breaking Bad, nunca ocultó su cariño por regresar al proyecto.

“Volver a encarnar a Hal fue muy gratificante para mí; lo extrañaba. Han pasado casi 20 años desde que nos despedimos. Es un hombre dulce y adorable. Es un tipo realmente encantador, y fue divertido ver a toda mi familia reunida de nuevo. Fue genial”, expresó en una entrevista con la revista People.

Bryan Cranston aseguró que "
Bryan Cranston aseguró que " fue divertido" reunirse con el elenco. (Captura de video)

Malcolm el de en medio se estrenó en 2000 y marcó un antes y un después en la televisión familiar. Su tono irreverente, su narrativa en primera persona y su retrato del caos cotidiano la convirtieron en una serie de culto.

Durante siete temporadas, conquistó premios Emmy, un Peabody y millones de espectadores alrededor del mundo.

Temas Relacionados

Frankie MunizMalcolm el de en medioJustin BerfieldChristopher Mastersonentretenimiento

Últimas Noticias

Una mujer desató el caos en peligroso encuentro con Keanu Reeves: intentó abordar el auto del actor mientras gritaba que era “su esposa”

El actor canadiense vivió un momento de tensión al ser interceptado por una fanática a la salida del Hudson Theatre

Una mujer desató el caos

“Titanic”: la razón por la que la escena donde Jack y Rose escupen por la borda iba a ser eliminada

El productor de la cinta reveló algunos de los conflictos, excesos y decisiones que casi hunden la filmación del clásico dirigido por James Cameron.

“Titanic”: la razón por la

Bruce Springsteen se sinceró sobre su primera crisis mental: “Me avergonzaba ir al psiquiatra”

El intérprete de “Born to Run” confesó que durante su primera depresión “no sabía qué pasaba”.

Bruce Springsteen se sinceró sobre

Johnny Depp regresará a Hollywood como Ebenezer Scrooge en la próxima adaptación de ‘Un cuento de Navidad’

El actor volverá a las grandes producciones con una historia inspirada en el clásico de Charles Dickens

Johnny Depp regresará a Hollywood

Una mujer fue arrestada en Florida tras asegurar que era “la esposa de Eminem” y que él pagaría su cuenta en un restaurante

La mujer, de 54 años, alegó que estaba casada con el rapero y que él “tenía dinero ilimitado” para pagar sus deudas

Una mujer fue arrestada en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llegó a Rosario y

Milei llegó a Rosario y encabezará el cierre de campaña a tres días de las elecciones legislativas

Un auto que llevaba hinchas de Belgrano chocó en la Ruta 9: hubo un muerto y varios heridos

Qué pasó con el carpincho brutalmente golpeado por un grupo de hombres en un country de Canning

Identifican una posible señal de materia oscura en el centro de la Vía Láctea

El video del robo al reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo y murió

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea postergó la

La Unión Europea postergó la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

El Partido Comunista impulsa la transformación tecnológica y ecológica para impulsar una economía china que se desacelera

Un ambicioso proyecto editorial mexicano busca revitalizar la lectura entre los jóvenes latinoamericanos

Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance

El ex candidato Andrónico Rodríguez acusó a Evo Morales de “celebrar” el triunfo de Rodrigo Paz

TELESHOW
Mario Pergolini contó la increíble

Mario Pergolini contó la increíble reacción de Daniel Grinbank cuando renunció a la Rock & Pop: “Vino con una Filcar”

Tini Stoessel anunció la suspensión de su primer show en Tecnópolis: “Tengo el corazón partido”

La intimidad del cumpleaños de Charly García: invitados famosos, regalos musicales y una emotiva dedicatoria

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles

La nueva actividad que comenzó la China Suárez en Turquía: “Desayuno con vista”