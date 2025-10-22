Janet Jackson pidió a Tupac Shakur que se hiciera una prueba de sida antes de filmar una escena de beso

La diferencia de trato entre Janet Jackson y Tupac Shakur durante el rodaje de "Poetic Justice" fue evidente para el equipo y el elenco (Sony Pictures)

El rodaje de Poetic Justice (1993) reunió a dos figuras icónicas de la cultura estadounidense: Janet Jackson, una de las artistas más populares de la época, y Tupac Shakur, el rapero que acababa de ganar notoriedad dentro del cine por su interpretación en Juice, estrenada un año antes.

Sin embargo, la convivencia entre ambos fue tensa, marcada por las desigualdades de trato y honorarios, y por un episodio que reveló diferencias notables en sus percepciones y límites durante la filmación.

La dirección del film estuvo a cargo de John Singleton, quien inicialmente consideró a Ice Cube para el papel principal antes de inclinarse por 2Pac.

Tras una prueba de pantalla junto a Jackson, el director y su equipo decidieron avanzar con ambos, convencidos por la aparente química entre los protagonistas.

Sin embargo, el rodaje, que se extendió por tres meses en California, fue escenario de desacuerdo y descontento, especialmente para el rapero.

Jackson exigió una prueba de sida a Shakur antes de grabar una escena de beso en la película (Sony Pictures)

Dentro del elenco, Janet Jackson imponía su estatus: llegadas en helicóptero al set, un camerino exclusivo y un salario de siete cifras, según relató el actor John Cothran.

Tupac, por su parte, recibió menos de 100 mil dólares y se alojó en la habitación más pequeña del hotel donde residía el equipo.

“Él hizo claro que le molestaba que Janet ganara mucho más”, afirmó Cothran. La distancia también se manifestaba fuera de la pantalla; mientras Regina King y Joe Torry compartían tiempo con Tupac, Jackson mantenía su espacio y rutinas aparte.

En cuestiones de trabajo, los enfoques divergían. Ella mostraba profesionalismo y cumplimiento; él llegaba tarde, improvisaba líneas y, en ocasiones, acudía a las jornadas bajo los efectos del alcohol o la marihuana.

Un incidente llamó la atención del equipo: el día reservado para rodar una de las escenas de amor, Tupac apareció con un tatuaje recién hecho y cubierto con una gasa en el pecho, complicando la grabación por obligaciones contractuales.

El pedido generó una fuerte reacción en el rapero, quien rechazó someterse al test solicitado por su compañera de elenco (Sony Pictures)

El punto de mayor tensión se produjo poco antes de filmar una escena de beso entre ambos protagonistas. Tres días antes, Janet Jackson citó en su camerino al coordinador de producción, Nicolaides, acompañada de su entonces prometido, el bailarín René Elizondo Jr..

Expresó su preocupación por la reputación de Tupac Shakur y su historial amoroso. En un adelanto del libro Only God Can Judge Me: The Many Lives of Tupac Shakur de Jeff Pearlman, publicado exclusivamente por The Hollywood Reporter, Jackson le dijo a Nicolaides: “No quiero intercambiar saliva con él hasta estar segura de que es saludable y está limpio”.

Ante la negativa del director Singleton a intervenir, Jackson solicitó a Nicolaides que transmitiera el pedido a Tupac: debía hacerse una prueba de sida antes de grabar la escena.

Cuando recibió el mensaje, Tupac reaccionó con molestia y desdén. Según el propio Nicolaides, la respuesta de Tupac fue: “¿Estás bromeando?”.

Al escuchar que la solicitud era real, el rapero se negó tajantemente: “No voy a hacer ninguna prueba para esa p*rra. Dile que se vaya al diablo”, expresó. Al insistirle si estaría dispuesto a ceder, Tupac reiteró: “Claro que no”.

El director John Singleton tuvo que mediar ante el pedido de Janet Jackson sobre la salud de Tupac Shakur sin intervenir de forma directa (Sony Pictures)

“Honestamente creo que le resultó gracioso. Y la verdad es que no puedo culpar a Janet por pedirlo. Era a inicios de los 90 y la gente seguía muriendo de sida. Y Tupac, con razón o sin ella, tenía una reputación”, recordó el coordinador.

Finalmente, según el relato, Tupac Shakur nunca accedió a realizarse el test solicitado por Janet Jackson.

La grabación de Poetic Justice avanzó en medio de estos desencuentros y diferencias.

El filme, que también contó con las actuaciones de Regina King y Joe Torry, se estrenó en julio de 1993 bajo la sombra de las dificultades internas.