Vanessa Kirby se convirtió en madre junto a su pareja Paul Rabil

La actriz británica se convirtió recientemente en madre, según una publicación de su pareja en redes sociales (REUTERS/Instagram/@paulrabil)

Vanessa Kirby y Paul Rabil celebraron la llegada de su primer hijo esta semana. La protagonista de Los 4 Fantásticos: primeros pasos y el exjugador profesional de lacrosse comunicaron la noticia en redes sociales.

La publicación de una serie de imágenes familiares estuvo acompañada de un mensaje lleno de gratitud y entusiasmo por el nuevo capítulo en su vida.

En una publicación, el deportista de 39 años compartió una fotografía donde sostiene al bebé envuelto en una manta, junto a otra imagen de Kirby, de 37, recostada en la cama con su hijo.

“Estoy aprendiendo que convertirse en padre te desacelera y te despierta al mismo tiempo. Estoy muy agradecido por la salud de todos, por despertar cada día con el enorme amor de mamá, y por tenerte ahora en nuestras vidas”, expresó sobre el impacto que la paternidad tiene en su día a día.

Paul Rabil sostiene en brazos a su primer hijo junto a Vanessa Kirby en una de las imágenes familiares que acompañaron la noticia en redes sociales (Instagram/@paulrabil)

La serie de fotos concluye con la imagen de dos pequeños palos de lacrosse y una dedicatoria para el niño: “Para tu primer palo de cradle. Contendrá muchas historias y bendiciones. Probablemente también algunas ventanas rotas. Las pelotas son permitidas en la casa”.

Hasta el momento, la actriz británica no ha hecho declaraciones públicas adicionales. Ambos mantienen un perfil discreto sobre su vida privada y no ofrecieron detalles como el nombre, sexo o fecha exacta de nacimiento del bebé.

La relación entre Kirby y Rabil se confirmó en noviembre de 2023, después de que circularan rumores desde un año antes. Finalmente, el compromiso se formalizó en diciembre de 2024

La pareja suele evitar la exposición mediática, aunque en abril pasado la actriz publicó fotos de unas vacaciones juntos en las Antillas. “Qué hermoso momento para detenerse un segundo y valorar a quienes más amas”, escribió en esa ocasión.

Kirby y Rabil mantienen la privacidad tras el nacimiento de su bebé y han compartido solo breves mensajes sobre el inicio de su vida como padres (Instagram/@paulrabil)

Además, en uno de sus discursos públicos, al ingresar al Salón de la Fama del Lacrosse, Paul Rabil se refirió a la artista: “Aprendí que hice todo ese trabajo para volverme una persona completa, para que podamos construir una vida juntos”.

El pasado 31 de mayo, durante el panel de presentación de Los 4 Fantásticos: primeros pasos en el festival CCXPMX de Ciudad de México, Kirby mostró su embarazo en la alfombra roja luciendo un vestido azul brillante y sosteniendo su vientre.

Durante el evento, se reunió con parte del elenco de Marvel, incluidos Pedro Pascal, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

“Aprendí que hice todo ese trabajo para volverme una persona completa, para que podamos construir una vida juntos", expresó el deportista sobre Vanessa Kirby (Instagram/Paul Rabil)

En declaraciones recientes, la también estrella de The Crown abordó las diferencias entre su experiencia personal y la de su personaje. Al referirse a Sue Storm/La Mujer Invisible, la actriz compartió que la maternidad no define exclusivamente a su personaje.

“Sue nunca se sentó a lamentarse. Eso no definió quién era. Absolutamente es madre, y en los cómics eso la caracteriza. Pero también ha sido una integrante del equipo que defiende y enfrenta grandes amenazas”, afirmó.

Sobre el rodaje, relató cómo buscó que el bulto de embarazo de utilería fuera más realista. “Llegaron a poner paquetes de arroz, y terminé con dolor de espalda. Mi panza real no se parecía nada a la de utilería y era mucho más liviana”, comentó.

La intérprete de Sue Storm emocionó al mostrar su embarazo durante la promoción de "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Polémica durante la promoción con Pedro Pascal

Durante la gira promocional de la película de Marvel, la interacción entre Vanessa Kirby y Pedro Pascal atrajo la atención en redes sociales, donde gestos de cercanía se viralizaron y desataron debates.

Fotos y videos que muestran manos entrelazadas, abrazos o contactos físicos en alfombras rojas despertaron diversos comentarios y críticas sobre el vínculo fuera de la ficción entre ambos protagonistas.

En respuesta, Kirby aclaró en declaraciones recogidas por The Sun el 23 de julio de 2025 que ese acercamiento se debió a nerviosismo en su primer acto juntos como figuras principales de la película.

“Estábamos increíblemente nerviosos porque era nuestra primera aparición pública como protagonistas del filme, y ese gesto fue espontáneo, una forma de darnos apoyo mutuo. Me alegró poder apretarle la mano también”, señaló.

Los actores dan vida a Reed Richards y Sue Storm en la película de Marvel basada en los famosos cómics (Marvel Studios)

Por su parte, Pascal ha manifestado en entrevistas anteriores que suele experimentar ansiedad en eventos masivos. El contacto físico funciona como recurso para centrarse y tomar confianza en ese tipo de situaciones.

“¿Sabes por qué hago eso? Porque mi ansiedad se concentra en el pecho”, explicó en diálogo con Bella Ramsey para Deadline. En el podcast Jake’s Take, el actor chileno agregó que esos gestos son parte de la conexión de confianza profesional y personal que mantienen fuera de cámaras.

Ante rumores sobre una posible relación sentimental, las celebridades reiteraron que el lazo que los une se basa en el compañerismo y el cuidado mutuo en el plano laboral.