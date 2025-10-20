Entretenimiento

La hija de Ozzy Osbourne recibió un premio en su nombre a tres meses de su muerte: “Nos miraba desde el cielo”

Kelly Osbourne aceptó en su nombre un premio a la trayectoria durante los Birmingham Awards

Por Virginia García

Kelly Osbourne honró la memoria de su padre al recibir un premio póstumo en su nombre.

Casi tres meses después de la muerte de Ozzy Osbourne, su hija Kelly Osbourne continúa encontrando formas de rendir homenaje al legendario “Príncipe de las Tinieblas”.

El viernes 17 de octubre, la presentadora y cantante de 40 años aceptó un importante reconocimiento en nombre de su padre durante los Birmingham Awards, en la ciudad natal del icónico músico británico.

“Anoche tuve el honor de aceptar el premio a la trayectoria de mi padre en su nombre en los Birmingham Awards. No puedo agradecer lo suficiente a todos por su amor y apoyo”, escribió Kelly al día siguiente en una emotiva publicación de Instagram.

Y añadió: “Sé que mi papá nos miraba desde el cielo con orgullo, porque ser de Birmingham significaba más para él que cualquier otra cosa. Amaba la ciudad y amaba a su gente”.

Kelly Osbourne recibió el galardón en nombre del rockero en los Premios Birmingham.

En su mensaje, Kelly también destacó lo mucho que este reconocimiento hubiera significado para su padre, fallecido el 22 de julio a los 76 años.

“Este honor habría significado el mundo para él. Desde el fondo de mi corazón, gracias”, añadió junto a una fotografía sosteniendo el trofeo que conmemora la vida y legado del líder de Black Sabbath.

Cabe recordar que Ozzy Osbourne murió de un “paro cardíaco fuera del hospital” y “infarto agudo de miocardio”, con enfermedad coronaria y Parkinson con disfunción autonómica, según su certificado de defunción.

Su esposa Sharon, sus hijos Aimee, Kelly y Jack, además de Jessica, Louis y Elliot Osbourne confirmaron la noticia en un comunicado difundido a través de la cuenta de Instagram del músico.

Ozzy Osbourne falleció apenas una semana después de su concierto de despedida.

“Con más tristeza de la que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos respeto y privacidad en este momento”, escribieron.

El músico, símbolo indiscutible del heavy metal, había ofrecido su último concierto en Birmingham apenas unas semanas antes de su fallecimiento, cerrando su trayectoria donde todo comenzó.

El 30 de julio, familiares, amigos y fanáticos le dieron el último adiós durante una emotiva procesión fúnebre en su ciudad natal, donde se colocaron murales y arreglos florales en su memoria.

Desde entonces, Kelly ha compartido públicamente su proceso de duelo y los pequeños pasos con los que ha ido recuperando la sonrisa. El mes pasado, publicó en sus historias de Instagram una foto sosteniendo un halcón, acompañada de un emotivo mensaje.

Kelly Osbourne ha documentado su duelo por la muerte de Ozzy Osbourne en redes sociales.

“En toda mi tristeza y dolor, he encontrado algo que realmente me hace feliz. Nunca pensé que volvería a sonreír gracias a la cetrería, pero lo hice. Amo absolutamente estar con las aves”, expresó.

Semanas antes, la también presentadora había dedicado otro mensaje de agradecimiento a los seguidores que la han acompañado en este difícil momento.

“El amor, el apoyo y los hermosos mensajes que he recibido de tantos de ustedes realmente me han ayudado a sobrellevar el momento más duro de mi vida”, escribió.

Kelly Osbourne agradeció a sus fans por su apoyo.

Y añadió: “El duelo es algo extraño: llega en oleadas. Sé que no estaré bien por un tiempo, pero saber que mi familia no está sola en este dolor hace la diferencia. Me aferro con fuerza al amor, la luz y el legado que él dejó”.

El lifetime achievement award entregado a Ozzy Osbourne en Birmingham no solo celebra su impacto en la música, sino también su conexión indeleble con la ciudad donde nació y formó su primera banda en la década de 1960.

