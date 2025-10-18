Entretenimiento

El ex esposo de Denise Richards fue arrestado en una corte de Los Ángeles por múltiples cargos de violencia doméstica

Aaron Phypers fue arrestado durante una pausa de la audiencia judicial en la que testificó su ex esposa

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Testigos relataron que Phypers parecía
Testigos relataron que Phypers parecía “confundido” y no comprendía que iba a ser detenido (Composición fotográfica)

El conflicto judicial entre la actriz Denise Richards y su exesposo Aaron Phypers alcanzó un nuevo punto crítico el viernes, cuando Phypers fue arrestado en plena audiencia en un tribunal de Los Ángeles.

La detención ocurrió durante una pausa en la sesión sobre la orden de restricción solicitada por Richards, quien ha realizado serias acusaciones de violencia doméstica contra su exmarido.

Según la revista PEOPLE, el Estado de California emitió una orden de arresto por delitos graves contra Phypers, de 53 años, apenas dos días antes de su detención.

De acuerdo con documentos judiciales citados por PEOPLE, un pliego acusatorio de ocho páginas fue presentado el jueves 16 de octubre en el Van Nuys Courthouse.

Ahí se detallan cuatro cargos criminales: dos por “lesionar a un cónyuge, conviviente, prometido, novio, novia o padre de un hijo” y dos por “disuadir a un testigo mediante fuerza o amenaza”.

Denise Richards pidió una orden
Denise Richards pidió una orden de restricción contra su exesposo Aaron Phypers tras denunciar presuntos episodios de violencia doméstica (Shutterstock)

Tres de los presuntos incidentes ocurrieron el 17 de enero de 2022, y el cuarto el 3 de mayo de 2022, según los registros.

El abogado de Phypers, Michael Finley, habló con la prensa después de que su cliente fuese puesto bajo custodia de las autoridades.

“No he visto aún la denuncia penal, sin embargo, por lo poco que me han dicho, parece ser el mismo conjunto de acusaciones que ya estamos combatiendo y que creemos haber demostrado que son falsas”, afirmó. “Esperamos que también se pruebe que estos cargos son falsos y que él sea absuelto”.

Us Weekly brindió más detalles de la detención.

“Ha sido arrestado fuera de la corte y lo bajaron por una escalera mecánica cercana. [Él] no regresó al pasillo”, relató un testigo presencial a dicho medio. “Denise está aquí. Está tranquila y hablando con su equipo”.

Aaron Phypers fue liberado horas
Aaron Phypers fue liberado horas después de su arresto tras pagar una fianza de 200 mil dólares (Redes sociales)

El mismo testigo añadió que Phypers parecía “confundido”, al igual que su abogado, y que “no parecía entender que estaba a punto de ser arrestado”.

Tras el incidente, el juez extendió la orden de restricción temporal solicitada por Richards hasta el 7 de noviembre, lo que mantiene vigente la medida de protección mientras continúan las audiencias.

Phypers fue trasladado tras su detención al Lost Hills Sheriff’s Station, cerca de Malibu, y liberado horas después tras pagar una fianza de 200,000 dólares, según los registros consultados por PEOPLE.

Las graves acusaciones de Denise Richards

Las denuncias de Denise Richards —de 54 años— contra su exmarido incluyen múltiples episodios de agresiones físicas, amenazas y acoso psicológico a lo largo de su matrimonio, el cual comenzó en septiembre de 2018 y duró más de seis años.

Durante su testimonio ante el tribunal a inicios de octubre, Richards declaró que Phypers le “causó al menos tres conmociones cerebrales” durante la relación, producto de supuestos episodios de violencia.

La actriz aseguró que se dio cuenta de ello cuando su exesposo usó equipo médico de su centro de bienestar para examinarla, tras quejas recurrentes de “dolores de cabeza” y “náuseas”.

Denise Richards adjuntó fotografías de
Denise Richards adjuntó fotografías de los presuntos episodios de abuso doméstico (Superior Court of California)

Según el reporte de PEOPLE, Richards además afirmó que uno de los incidentes ocurrió el 17 de enero de 2022, cuando Phypers presuntamente la empujó contra una pared de concreto en el estacionamiento de su centro de bienestar. En otro episodio, entre marzo y mayo de ese mismo año, habría recibido un golpe en el ojo.

La intérprete también mencionó una supuesta agresión más reciente, en abril de 2025, en un hotel de Chicago. Según su testimonio, Phypers “me estaba apretando la cabeza con tanta fuerza” que “sentí que me estaba aplastando el cráneo”.

Además, aseguró entre lágrimas que su exmarido “amenazó con lanzarme por las ventanas y balcones de los hoteles”.

Por su parte, Aaron Phypers ha negado rotundamente todas las acusaciones. Durante su testimonio el 8 de octubre, declaró: “Nunca lastimé físicamente a Denise Richards… Nunca la amenacé ni amenacé a nadie con hacerle daño”, según PEOPLE.

También cuestionó los testimonios de los testigos que respaldaron a la actriz, incluyendo el de su prima, la doctora Kathleen McAllister, quien dijo haber presenciado un ataque.

Temas Relacionados

Denise RichardsAaron Phypers

Últimas Noticias

Eminem se enamoró de su estilista de confianza, Katrina Malota, tras años de amistad y trabajo

El rapero habría decidido darle una oportunidad al amor

Eminem se enamoró de su

¿Dónde están hoy los integrantes originales de KISS? Así cambiaron sus vidas tras cinco décadas de música y espectáculo

La muerte de Ace Frehley reavivó el interés por la historia del grupo formado en Nueva York en 1973 y por el rumbo que tomaron sus miembros más emblemáticos

¿Dónde están hoy los integrantes

Michael J. Fox relató cómo un asistente de “Volver al futuro” lo salvó de realizar una arriesgada escena

En su nuevo libro de memorias, el actor reveló detalles inéditos sobre los riesgos detrás de cámara en el rodaje de “Back to the Future”

Michael J. Fox relató cómo

Gloria Estefan eligió a Rachel Zegler para que la interprete en la próxima película sobre su vida

La biopic mostrará los inicios de la cantante y su impacto en la música latina

Gloria Estefan eligió a Rachel

Kevin Federline habla sobre el dinero que ganó en su divorcio de Britney Spears: “No era un vagabundo esperando un cheque”

En su libro “You Thought You Knew”, el ex bailarín intenta desmontar la idea de que se aprovechó financieramente de Spears

Kevin Federline habla sobre el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

La morosidad bancaria sigue en aumento: llegó al máximo en lo que va del actual gobierno

Con más de USD 33.000 millones, minería y energía concentran el 98% de las inversiones proyectadas en el RIGI

El cambio climático podría transformar el desierto del Sahara con un aumento de lluvias nunca antes visto

Tres heridos y varias armas secuestradas tras otra pelea de los Hells Angels en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán y Afganistán acordaron un

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego inmediato tras los ataques fronterizos y la mediación de Qatar

EEUU advirtió sobre “información creíble” de un posible ataque de Hamas a civiles en Gaza que podría romper el alto el fuego

El enigma de Arthur Rimbaud en Indonesia: el poeta maldito que desertó del ejército y desapareció en la selva de Java

Detienen en Japón a un hombre por vender pornografía de celebridades generada con IA

Duelo parasocial: qué es, cómo surge el vínculo emocional con famosos y cuáles son sus riesgos

TELESHOW
Indiana Cubero celebró sus 17

Indiana Cubero celebró sus 17 años rodeada por su mamá y sus hermanas: el tierno mensaje de Nicole Neumann

Globos, peluches y una torta con flores: el festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

El viaje mendocino de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: vinos, flores y gestos cómplices

El conmovedor mensaje de María Julia Oliván a cuatro meses de sufrir terribles quemaduras: “Aún luchando”

La sugestiva foto que Wanda Nara publicó luego de blanquear a Martín Migueles: “Complete la frase: me siento...”