Temor por la salud de Brigitte Bardot: la actriz francesa ha sido hospitalizada por una “enfermedad grave”

Bardot fue ingresada hace tres semanas en un hospital del sur de Francia, cerca de su residencia en Saint-Tropez (REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine europeo y símbolo cultural de toda una generación, atraviesa un delicado momento de salud a sus 91 años.

Según informó el diario local Var-Matin, la estrella de Y Dios creó a la mujer fue hospitalizada hace tres semanas en Toulon —a unos 70 kilómetros de su casa en Saint-Tropez— donde fue sometida a una cirugía relacionada con una “enfermedad grave”.

Aunque los detalles sobre el diagnóstico no han sido revelados, el medio frances citado por la agencia Reuters calificó su estado de salud como “preocupante”. Si bien Bardot está en “proceso de recuperación y debería salir de alta en los próximos días”, todavía hay inquietud entre los médicos y su entorno.

Esta no es la primera vez que la salud de la estrella francesa genera alarma. En julio de 2023, Bardot fue atendida de urgencia en su casa de Saint-Tropez tras sufrir problemas respiratorios provocados por el intenso calor del verano mediterráneo.

Médicos franceses siguen de cerca la evolución de Bardot, cuya recuperación continúa siendo “preocupante”, según Var-Matin (REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo)

Su esposo, Bernard d’Ormale, relató entonces al diario Var-Matin: “Fue alrededor de las nueve de la mañana cuando Brigitte tuvo problemas para respirar”.

Agregó que su respiración “era más fuerte de lo habitual, pero no perdió el conocimiento”. Los bomberos acudieron al domicilio y le administraron oxígeno. “Como todas las personas de cierta edad, ya no soporta el calor”, explicó d’Ormale, y añadió: “Le ocurre a los 88 años. No debe hacer esfuerzos inútiles”.

De símbolo de libertad a defensora de los animales

Brigitte Bardot, quien nació en París el 28 de septiembre de 1934, es una de las figuras más provocadoras y admiradas del cine europeo de posguerra. Debutó en 1952 con Le Trou Normand (The Hole in the Wall) y alcanzó la fama internacional cinco años más tarde con Et Dieu… créa la femme (Y Dios creó a la mujer), dirigida por su entonces esposo, Roger Vadim.

Aquella película, considerada escandalosa en su época, la convirtió en un fenómeno global, símbolo de sensualidad y libertad femenina. Según los archivos, “se convirtió en la película extranjera más taquillera jamás estrenada en Estados Unidos, a pesar de los recortes al metraje que fueron impuestos por la censura de Hollywood”.

Durante las décadas de 1950 y 1960, Bardot protagonizó más de 45 películas y grabó más de 70 canciones. (IMBD)

A lo largo de dos décadas, Bardot actuó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones, incluyendo colaboraciones con artistas como Serge Gainsbourg, quien le escribió la icónica “Je t’aime… moi non plus”.

Sin embargo, a comienzos de los años setenta, decidió abandonar definitivamente el cine. En 1973, con solo 39 años, se retiró del mundo del espectáculo y se instaló en Saint-Tropez, donde consagró su vida a la defensa de los animales. En 1986 fundó la Fondation Brigitte Bardot, dedicada al bienestar y protección de especies en peligro.

Su compromiso la llevó incluso a desafiar al Estado francés: en 2013 amenazó con solicitar la ciudadanía rusa si no se salvaban dos elefantes enfermos en un zoológico de Lyon. Finalmente, logró impedir su sacrificio.

En los años setenta se retiró de la actuación para dedicarse por completo a la defensa de los animales (Moviestore/Shutterstock)

Por otro lado, la historia de su vida sentimental también ha sido intensa. . Se casó cuatro veces: primero con Roger Vadim (1952–1957), luego con Jacques Charrier (1959–1962), más tarde con Gunter Sachs (1966–1969) y, finalmente, con su actual esposo, Bernard d’Ormale, con quien contrajo matrimonio en 1992.

Con Charrier tuvo a su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, nacido en 1960. Sin embargo, su relación con la maternidad fue difícil. Bardot no tuvo contacto con su hijo por décadas, luego Nicolas la demandó por violación de su privacidad por relatos que hizo en su libro de memorias, y finalmente logrron reconciliarse años después.