Nicole Kidman y los rumores de una fiesta de divorcio tras su separación de Keith Urban: “Quieren que vuelva a ilusionarse”

El círculo íntimo de la actriz busca levantarle el ánimo con gestos de apoyo, mientras la atención mediática se centra en su entorno y en las especulaciones sobre su ex pareja

Por Nazareno Rosen

La posibilidad de que Nicole Kidman celebre una fiesta de divorcio tras su reciente separación de Keith Urban ha generado una ola de rumores en el círculo de celebridades. Según reportó Daily Mail, amigas cercanas de la actriz, entre ellas Reese Witherspoon, Sandra Bullock y Naomi Watts, estarían considerando organizar un evento para marcar el final de su matrimonio, aunque fuentes allegadas advierten que Kidman no se encuentra en condiciones anímicas para festejar.

De acuerdo con información recogida por el medio británico, la idea de la fiesta surge del deseo de su grupo de amigas de animarla y ayudarla a mirar hacia el futuro.

Una fuente anónima citada por el medio describió el entusiasmo del entorno: “Quieren que vuelva a ilusionarse con lo que viene. Celebrar el cierre de una etapa y el inicio de otra, rodeada de hombres atractivos, es justo lo que necesita”. Sin embargo, el mismo reporte subraya que todo se mantiene en el terreno de la especulación y que no existe confirmación oficial sobre la realización de la fiesta.

Mientras tanto, el estado emocional de Kidman tras la ruptura ha sido motivo de preocupación para quienes la rodean. Según fuentes consultadas por Daily Mail, la actriz estaría profundamente afectada por la separación y no tendría intención de celebrar.

Personas cercanas a la intérprete señalaron que la noticia de la supuesta nueva relación de Urban con una joven música del ambiente de Nashville habría sido especialmente dolorosa para ella. “La idea de que él esté con alguien más tan pronto ha sido difícil de asimilar”, indicó una fuente del entorno de Kidman. Además, declaraciones atribuidas a la revista People, afirman que Kidman no deseaba el divorcio y que luchó por salvar el matrimonio.

El impacto de la separación y la proyección mediática

El matrimonio entre Nicole Kidman y Keith Urban duró 19 años y la pareja tiene dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. La actriz presentó la solicitud de divorcio a principios de octubre, alegando “diferencias irreconciliables”, según los documentos citados.

La familia residía en Nashville, Tennessee, donde poseen una propiedad valorada en 4 millones USD. Desde el anuncio de la separación, Kidman y sus hijas han permanecido en la ciudad, mientras que Urban se ha instalado en otra vivienda y, según fuentes del Daily Mail, no muestra señales de querer reconciliarse.

En cuanto a Keith Urban, el cantante de country ha estado ausente durante gran parte del año debido a su gira mundial “High and Alive”. Una fuente vinculada al sector musical de Nashville comentó que “el rumor es que está con una mujer más joven del negocio. Es el tema de conversación de todos, aunque la identidad de la persona sigue siendo un misterio”. La última aparición pública de la pareja se produjo en junio, cuando asistieron juntos a un partido de la Copa Mundial de la FIFA en Nashville.

El historial matrimonial de Kidman también ha sido objeto de atención mediática. Antes de su relación con Urban, la actriz estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años, entre 1990 y 2001, y juntos adoptaron dos hijos, Isabella y Connor.

Actualmente, Kidman se encuentra enfocada en el bienestar de sus hijas, mientras enfrenta el proceso de separación.

En medio de los rumores y la incertidumbre, una fuente citada por Daily Mail y atribuida a People resumió el impacto de la situación en la actriz: Kidman atraviesa un momento de profundo dolor y desilusión, marcado por el desconcierto ante los acontecimientos recientes.

