Splinter Cell: Deathwatch encabeza la lista de estrenos en las plataformas de streaming del 13 al 19 de octubre

Las plataformas de streaming traen una selección renovada de producciones originales y atrapantes que mantendrán a la audiencia cautiva con historias llenas de misterio, acción y entretenimiento. (Captura de tráiler oficial Splinter Cell: Deathwatch )

La tercera semana de octubre mantiene la oferta de producciones variadas y de calidad en las principales plataformas de streaming, ideales para disfrutar en casa, destacando nuevos episodios y estrenos que combinan misterio, entretenimiento y originales tramas que invitan a sumergirse en el espíritu otoñal.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan una variada selección de estrenos que van desde el regreso lleno de acción y espionaje de Sam Fisher en “Splinter Cell: Deathwatch”, hasta la mirada sin filtros a la temporada 2023-24 de la NBA con “El 5 inicial”.

A continuación, te presentamos el calendario de estrenos más relevantes del 13 al 19 de octubre, para que no te pierdas ninguna novedad:

Qué se estrena en Netflix

Martes 14 de octubre

Splinter Cell: Deathwatch

Serie animada de acción y espionaje que sigue a Sam Fisher, un legendario agente que regresa a la acción tras haberse retirado para ayudar a una joven operativa herida.

Todos te quieren cuando has muerto

Drama que cuenta la historia de dos empleados de banco que desvían la fortuna de una cliente fallecida. Sin embargo, sin darse cuenta, provocan la ira de un despiadado grupo de criminales que no descansará hasta recuperar lo perdido.

Sam y una joven intentan desenmascarar una conspiración mundial que amenaza con desestabilizar el equilibrio global. (Netflix)

Miércoles 15 de octubre

Nadie nos vio partir

Basada en hechos reales y en el libro homónimo de Tamara Trottner, la historia narra la intensa búsqueda de una madre para recuperar a sus hijos, quienes son secuestrados por su esposo como acto de venganza.

Este secuestro da inicio a un conflicto entre dos familias poderosas de la comunidad judía mexicana en los años sesenta, abordando temas como el dolor de la separación, el estigma social y la lucha por el amor y la justicia en un contexto de represión y conflictos familiares.

Furioza 2

La trama se centra en Golden, quien tras un asesinato, asume el mando de la violenta banda de hinchas Furioza y busca expandir su poder e influencia en un territorio.

La serie profundiza en conflictos intensos de poder, lealtades y supervivencia dentro de un ambiente hostil y peligroso. (Netflix)

Jueves 16 de octubre

La diplomática

Esta nueva entrega se sitúa tras la muerte del presidente Rayburn, con Grace Penn asumiendo la presidencia de EE. UU., mientras tensiones políticas y sospechas de atentados amenazan la estabilidad mundial.

Kate Wyler, protagonista y embajadora en el Reino Unido, enfrenta complejas decisiones tanto personales como diplomáticas en un escenario de creciente crisis internacional, con un posible conflicto entre Estados Unidos y Reino Unido.

El 5 inicial

La serie documental sigue, sin filtros, la temporada 2023-24 de la NBA a través de la mirada de cinco superestrellas del baloncesto: LeBron James, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis y Jayson Tatum.(Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Esta producción ofrece una visión profunda tanto de sus batallas dentro de la cancha como de sus luchas personales: enfrentan lesiones, presión mediática y las exigencias de equilibrar la vida familiar con la consolidación de sus legados deportivos.

Románticos anónimos

Una comedia romántica japonesa basada en la película franco-belga de 2010 del mismo nombre. Esta miniserie sigue a una talentosa pero extremadamente tímida chocolatera que consigue trabajo en una pequeña tienda de chocolates.

El tiempo que nos queda

Esta historia de drama y misterio se centra en una mujer mayor que, rodeada por una oleada de muertes inexplicables, revive intensamente su romance con un amante misterioso y atemporal.

Mientras la protagonista se enfrenta a estas pérdidas y recuerdos, un inspector investiga las circunstancias que rodean los hechos, sumergiéndose en un enigma que podría cambiarlo todo.

Viernes 17 de octubre

Rabo de Peixe

Eduardo, un joven pescador, junto con sus amigos Silvia, Rafael y Carlinhos, ven en este hallazgo una oportunidad para salir de la pobreza y comienzan a traficar con la droga. Sin embargo, su acción no pasa desapercibida y se enfrentan a mafias, policías corruptos y otros personajes peligrosos que buscan controlar la carga.

La serie portuguesa narra cómo un pueblo pesquero en las Azores cambia radicalmente cuando un barco cargado con cientos de kilos de cocaína naufraga cerca de la isla. (Netflix)

Los Cretinos

Basada en el clásico infantil de Roald Dahl, la historia sigue al señor y la señora Twit, la pareja más malvada, apestosa y repulsiva del planeta, quienes son los dueños del parque de diversiones más peligroso y desagradable del mundo, Twitlandia.

Cuando los Twits se apoderan de la ciudad, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos deberán usar su astucia para enfrentarse a ellos y salvar a la comunidad.

Buenas noticias

Basada en el secuestro real de un avión japonés en 1970 por miembros de la Facción del Ejército Rojo, la trama narra la operación secreta para aterrizar el avión y salvar a los pasajeros.

La historia transcurre en una carrera contrarreloj llena de tensión, estrategias y secretos, donde un grupo de personas pone todo su esfuerzo para evitar una tragedia mayor.

Un fantasma en la batalla

La historia sigue a Amaia, una joven guardia civil española que pasa más de una década haciéndose pasar por integrante de la banda terrorista ETA.

La misión de Amaia es identificar los escondites ("zulos") donde los terroristas ocultan armas y explosivos en el sur de Francia, en el marco de la Operación Santuario, la mayor operación encubierta contra ETA. (Netflix)

Marea blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe

Este documental de 90 minutos, dirigido por João Marques y escrito por Marcos Nine, relata la verdadera historia del impacto que tuvo en el pequeño pueblo de Rabo de Peixe, en las Azores, la llegada inesperada de unos 3,000 kilos de cocaína que naufragaron frente a su costa.

27 noches

La historia gira en torno a Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, quien es internada en una clínica psiquiátrica a petición de sus hijas que aseguran que sufre demencia.

Sin embargo, un perito judicial, interpretado por Daniel Hendler, debe investigar si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad.

La vecina perfecta

Narra la historia real ocurrida en Ocala, Florida, donde la tensión entre dos vecinas, Susan Lorincz, una mujer blanca, y Ajike “AJ” Owens, una madre afroamericana, escaló hasta un trágico desenlace.

Durante dos años, Susan realizó múltiples llamadas a la policía para denunciar ruidos y supuestas invasiones por parte de los hijos de AJ, aunque las autoridades confirmaban en repetidas ocasiones que los niños no cometían ningún delito.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Jueves 16 de octubre

Culpa nuestra

Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?"

Qué se estrena en Disney+

Miércoles 15 de octubre

Vampirina: Un insti de miedo

Una vampiresa adolescente asiste a una escuela de artes escénicas ocultando su identidad.

Un padre sobreprotector le asigna un guardián fantasmal para que la vigile mientras persigue su pasión por la música. (Disney)

Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh

Maggie y Alex disfrutan de una lujosa vida de privilegios como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente de barco mortal, la familia se enfrenta a una prueba como nunca se habían encontrado.

A medida que salen a la luz detalles y surgen nuevos retos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean interrogantes que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian

Estrenos de HBO Max

Viernes 17 de octubre

Sé lo que hicieron el verano pasado

Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias.

La favorita 1922

Con la intención de sacar todo su potencial como cocinera, Elena decide reabrirlo, por lo que contactará con Julio, el apuesto propietario del establecimiento, quien les permitirá poner en marcha 'La Favorita Bistró', un local en el que tendrán cabida las cocineras y criadas más brillantes del país. (HBO MAX)

La marquesa Elena de Valmonte pasa todo el tiempo posible en las cocinas para explorar su auténtica pasión y evadir a su autoritario marido. Un día cualquiera, tanto ella como su doncella Cecilia se ven envueltas en un incidente que altera sus vidas y las convierte en fugitivas.