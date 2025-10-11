La temporada 4 de “Monster” presenta a su primera protagonista femenina

Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden en la cuarta entrega de Monster, producción creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. (@NetflixLAT/X)

La cuarta temporada de la serie antológica “Monster” marcará un cambio histórico en la franquicia creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Tras centrarse en asesinos como Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la nueva entrega explorará la historia de Lizzie Borden, una mujer acusada —y posteriormente absuelta— de asesinar a su padre y madrastra con un hacha en 1892.

Una nueva figura central: el “monstruo” femenino

Netflix confirmó que la temporada 4 de “Monster” girará en torno a la figura de Lizzie Borden, considerada una de las presuntas asesinas más enigmáticas de Estados Unidos. Su caso, ocurrido en Fall River, Massachusetts, conmocionó a la opinión pública del siglo XIX.

Lizzie fue acusada de asesinar a su padre, Andrew Borden, y a su madrastra, Abby Borden, en su casa familiar. Ambas víctimas fueron brutalmente atacadas con un hacha, un crimen que horrorizó a la sociedad victoriana y alimentó un debate sobre el papel de la mujer en los crímenes violentos.

En 1893, Lizzie fue absuelta del doble homicidio, pero su nombre quedó para siempre ligado a una de las rimas más escalofriantes de la cultura popular:“Lizzie Borden tomó un hacha / y le dio a su madre cuarenta porrazos / cuando vio lo que había hecho / le dio a su padre cuarenta y uno.”

Aunque falleció en 1927 a los 66 años, su historia sigue siendo objeto de análisis histórico y mediático.

Netflix confirmó que la nueva temporada de Monster estará centrada en Lizzie Borden, acusada de asesinar a su padre y madrastra en 1892. (@NetflixLAT/X)

Ella Beatty, la elegida para interpretar a Lizzie Borden

La protagonista de esta nueva entrega será Ella Beatty, hija de los reconocidos actores Annette Bening y Warren Beatty. La actriz, que debutó en la serie “Feud: Capote vs. The Swans”, expresó en sus redes sociales su emoción por asumir el papel de Lizzie y trabajar junto a figuras como Rebecca Hall y Vicky Krieps, quienes también se unen al elenco.

Rebecca Hall interpretará a Abby Borden, la madrastra de Lizzie, mientras que Charlie Hunnam asumirá el papel del patriarca Andrew Borden. Por su parte, Vicky Krieps —quien ya participó en la tercera temporada— dará vida a Bridget Sullivan, la criada que fue testigo clave durante la investigación.

Netflix también confirmó la participación de Billie Lourd como Emma Borden, la hermana mayor de Lizzie, y de Jessica Barden, quien encarnará a Nance O’Neill, una actriz de teatro cuya amistad con Lizzie provocó tensiones familiares tras el juicio.

Un retrato sobre la moral y el juicio social

El creador Ryan Murphy explicó en una entrevista con Variety en septiembre de 2025 que la elección de Lizzie Borden responde a un interés en analizar cómo la sociedad define el concepto de “monstruo”. Según Murphy, el equipo creativo elige a sus protagonistas no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por las preguntas sociales y morales que sus historias plantean.

“El caso de Lizzie Borden no solo habla de un crimen, sino de cómo una mujer fue juzgada por su comportamiento, su independencia y su rechazo a las normas de su época”, señaló Murphy.

Netflix aún no ha anunciado la fecha de estreno de la cuarta temporada de Monster, que podría llegar en otoño de 2026. (Archivo/REUTERS)

El productor adelantó que esta será la primera “temporada de monstruos femeninos”, y que incluirá otras figuras históricas que fueron catalogadas como asesinas o “mujeres peligrosas”, entre ellas Elizabeth Báthory y Aileen Wuornos, la conocida asesina en serie ejecutada en Florida en 2002.

“Queremos que el público se pregunte si realmente fueron monstruos o si la sociedad las convirtió en eso”, añadió.

Producción y dirección

De acuerdo con Deadline, el rodaje de la cuarta temporada de “Monster” comenzará en otoño de 2025 en Los Ángeles. El primer episodio será dirigido por Max Winkler, hijo del actor Henry Winkler y colaborador habitual de Murphy, quien además está casado con la actriz Jessica Barden, también parte del elenco.

El equipo creativo mantendrá el estilo característico de la serie: una estética sombría, una narrativa fragmentada y un enfoque psicológico sobre los personajes. La producción estará a cargo de Ryan Murphy Productions en colaboración con Netflix, que ha renovado la antología hasta la quinta temporada debido a su enorme éxito de audiencia.

Ryan Murphy explicó que la historia de Lizzie Borden fue elegida por las preguntas sociales y morales que plantea sobre la figura femenina en el crimen.

El fenómeno “Monster” en Netflix

Desde su estreno en 2022 con “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, la serie se ha convertido en una de las producciones más vistas de Netflix, superando los mil millones de horas reproducidas en su primera entrega. La mezcla de crimen real, crítica social y una estética cinematográfica ha consolidado a “Monster” como un fenómeno cultural.

Las temporadas posteriores —dedicadas a los hermanos Menéndez y a Ed Gein— continuaron explorando cómo la sociedad estadounidense construye narrativas sobre el mal, el trauma y la fama. Con la cuarta entrega, Murphy amplía esa reflexión a un nuevo territorio: la figura de la mujer criminalizada.

Estreno y disponibilidad

Aunque Netflix no ha confirmado una fecha oficial de estreno, las tres temporadas anteriores se lanzaron entre finales de septiembre y principios de octubre, por lo que se espera que “Monster: The Lizzie Borden Story” llegue a la plataforma en el otoño de 2026.

Mientras tanto, las temporadas “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” y “Monster: The Ed Gein Story” están disponibles en Netflix para quienes deseen ponerse al día antes del regreso de la serie.