Entretenimiento

La biopic de Bruce Springsteen explorará sus problemas de salud mental: “Fue el capítulo más doloroso de su vida”

La película muestra cómo el músico transformó su angustia en una de sus obras más poderosas

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Springsteen se atrevió a explorar
Springsteen se atrevió a explorar los fantasmas de su pasado justo después de alcanzar la fama.(Composición: Associated Press/ 20th Century Studios)

El lado más íntimo y vulnerable de Bruce Springsteen llega al cine. La película Springsteen: Deliver Me from Nowhere (Música de ninguna parte), dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White, aborda uno de los momentos más oscuros del ícono del rock estadounidense: la creación de su aclamado álbum Nebraska (1982). Ese periodo se caracterizó por la introspección, la ansiedad y la búsqueda de sentido en medio del éxito.

Durante el estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York, celebrado el 28 de septiembre, el director Scott Cooper explicó a PEOPLE que la película busca mostrar al artista “en su forma más humana y frágil”.

“Este es probablemente el capítulo más doloroso, más vulnerable de su vida”, afirmó Cooper, de 55 años. “Él venía de The River Tour, de un gran éxito y reconocimiento. En lugar de perseguir el rugido de los estadios y los sencillos exitosos, tuvo el valor de mirar hacia adentro y enfrentar mucho del trauma no resuelto con el que había vivido”.

Jeremy Allen White interpreta a
Jeremy Allen White interpreta a un joven Bruce Springsteen durante la grabación del álbum Nebraska (20th century Studios)

Esa introspección se tradujo en Nebraska, un disco grabado en la soledad de su habitación en Nueva Jersey, con una grabadora de cuatro pistas. “El resultado de esa mirada interior —dice Cooper— es, creo, su mejor álbum y uno de los mejores de los últimos 50 años”.

Aunque el filme no pretende ser un “tratado” sobre la salud mental, el realizador reconoce que el tema atraviesa todo el relato.

“Mi esperanza es que las personas que estén luchando y no sepan cómo pedir ayuda o encontrar la voluntad de hacerlo vean que esta es una historia con la que pueden identificarse”, explicó. “Y que busquen la ayuda que necesitan”.

Cooper también añadió que espera que la película “ayude a destigmatizar la terapia”, especialmente entre los hombres, al mostrar cómo Springsteen recurrió a ella como parte de su proceso creativo y personal.

El músico participó activamente en
El músico participó activamente en la producción y visitó el set en varias etapas del rodaje (AP Photo/Markus Schreiber, File)

Jeremy Allen White y su conexión con “El Jefe”

El protagonista de The Bear, Jeremy Allen White, interpreta a un joven Springsteen en el punto de inflexión que definiría su vida y su arte.

El actor también contó a PEOPLE que desde el inicio buscó comprender qué motivó al músico a contar esa historia tan específica.

“Y él fue inmediatamente muy honesto”. Durante esa conversación, el cantante le relató una experiencia que marcaría el enfoque del actor.

“Me habló de un ataque de pánico que había tenido, y lo describió como un momento en el que se sintió como un voyeur en su propia vida”, dijo White. “Era un observador. Se sintió completamente fuera de sí mismo, y me contó esa historia, y esa es una sensación que me resulta familiar”.

Jeremy Allen White reconoció sentirse
Jeremy Allen White reconoció sentirse identificado con la sensación de desconexión que Bruce describió (Macall Polay/20th Century Studios via AP)

“Creo que siempre estoy tratando de encontrar cierta presencia en mi propia vida, y trabajo muy duro en ello todos los días. Cuando él me contó esa historia, sentí que había un lazo que podía explorar allí”, explicó el actor de 34 años.

Un álbum de catarsis

Música de ninguna parte se centra en el proceso de creación de Nebraska, un disco que Springsteen grabó solo, con su guitarra y una grabadora casera, en un intento por procesar sus emociones y su pasado.

“El álbum marcó un momento decisivo en su vida y es considerado una de sus obras más perdurables: un registro acústico, crudo y fantasmal, poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer”, detalla la sinopsis oficial

El propio Bruce Springsteen, de 76 años, participó activamente en la producción del filme. Visitó el set en varias ocasiones entre finales de 2024 y comienzos de 2025, y asistió al estreno en Nueva York.

Deliver Me from Nowhere invita
Deliver Me from Nowhere invita a reconocer la lucha interna detrás de la leyenda del rock (Europa Press)

“Quiero agradecer a todos por venir esta noche a ver nuestra película y a nuestro equipo, un gran elenco”, dijo el cantante, antes de bromear con su protagonista. A Jeremy Allen White le expresó: “Gracias por poner todo tu corazón y tu alma en el papel… hiciste un trabajo maravilloso, y además interpretaste una versión mucho más guapa de mí”.

Temas Relacionados

Bruce SpringsteenDeliver Me From NowherePelículasEntretenimientoJeremy Allen White

Últimas Noticias

La historia detrás de “La masacre de Texas”: lo que el elenco soportó durante el rodaje, restos humanos reales y sangre

En medio del calor sofocante, los actores vivieron una pesadilla fuera de guión mientras el director buscaba capturar el miedo más auténtico posible sin importar las consecuencias

La historia detrás de “La

El influencer Ashton Hall explicó por qué no ha tenido novia en los últimos 12 años

Conocido por su exigente rutina de entrenamiento y su disciplina extrema, el creador digital sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su vida sentimental y los principios que guían sus decisiones personales

El influencer Ashton Hall explicó

La temporada 4 de “Monster” presenta a su primera protagonista femenina

La exitosa serie creada por Ryan Murphy regresará con una historia ambientada en el siglo XIX que explorará cómo una mujer fue juzgada por desafiar las normas sociales tras un crimen que estremeció a Massachusetts

La temporada 4 de “Monster”

James Gunn contó cómo el final de “Peacemaker” transforma el futuro del Universo DC

La segunda temporada de la serie de HBO Max introduce nuevos elementos que se convertirán en piezas fundamentales del renovado universo cinematográfico, conectando directamente con futuras producciones como Superman y Lanterns dentro del plan de DC Studios

James Gunn contó cómo el

El biógrafo de Ed Gein acusó a Ryan Murphy de distorsionar la historia en la nueva temporada de “Monster”

El reconocido autor Harold Schechter expresó su molestia tras ver la reciente producción de Netflix, asegurando que gran parte del contenido carece de base real y presenta escenas completamente inventadas sobre el infame asesino de Wisconsin

El biógrafo de Ed Gein
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diane Keaton reveló los momentos

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

Diane Keaton, la pionera en lucir canas y en defender la belleza real en Hollywood

Video: una joven recibió al menos tres patadas en la cabeza en una brutal golpiza en La Plata

La ayuda de EEUU llegó en el momento justo, pero en un contexto global enrarecido: qué viene después, según los analistas

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que todos los implicados en el triple femicidio narco fueron ubicados en la escena del crimen

INFOBAE AMÉRICA
De inmigrantes a empresarios: la

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

El autoplacer y la moral: la historia oculta de la masturbación en la Grecia clásica

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, calificó de “ridículo” el estancamiento político que atraviesa el país

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el papa León XIV mostró interés en visitar Guatemala

TELESHOW
Maxi López compartió una tarde

Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto

Julieta Díaz habló de los progresos de su hija Elena, afectada por una parálisis cerebral: “Me emocioné”

El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta

La travesía de Wanda Nara por Misiones: cataratas, mate y naturaleza

Jimena Barón y una divertida visita a una “cascada sanadora” con 4° de temperatura: “¿Por qué gritamos si ya salimos?”