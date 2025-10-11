La biopic de Bruce Springsteen explorará sus problemas de salud mental: “Fue el capítulo más doloroso de su vida”

Springsteen se atrevió a explorar los fantasmas de su pasado justo después de alcanzar la fama.(Composición: Associated Press/ 20th Century Studios)

El lado más íntimo y vulnerable de Bruce Springsteen llega al cine. La película Springsteen: Deliver Me from Nowhere (Música de ninguna parte), dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White, aborda uno de los momentos más oscuros del ícono del rock estadounidense: la creación de su aclamado álbum Nebraska (1982). Ese periodo se caracterizó por la introspección, la ansiedad y la búsqueda de sentido en medio del éxito.

Durante el estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York, celebrado el 28 de septiembre, el director Scott Cooper explicó a PEOPLE que la película busca mostrar al artista “en su forma más humana y frágil”.

“Este es probablemente el capítulo más doloroso, más vulnerable de su vida”, afirmó Cooper, de 55 años. “Él venía de The River Tour, de un gran éxito y reconocimiento. En lugar de perseguir el rugido de los estadios y los sencillos exitosos, tuvo el valor de mirar hacia adentro y enfrentar mucho del trauma no resuelto con el que había vivido”.

Jeremy Allen White interpreta a un joven Bruce Springsteen durante la grabación del álbum Nebraska (20th century Studios)

Esa introspección se tradujo en Nebraska, un disco grabado en la soledad de su habitación en Nueva Jersey, con una grabadora de cuatro pistas. “El resultado de esa mirada interior —dice Cooper— es, creo, su mejor álbum y uno de los mejores de los últimos 50 años”.

Aunque el filme no pretende ser un “tratado” sobre la salud mental, el realizador reconoce que el tema atraviesa todo el relato.

“Mi esperanza es que las personas que estén luchando y no sepan cómo pedir ayuda o encontrar la voluntad de hacerlo vean que esta es una historia con la que pueden identificarse”, explicó. “Y que busquen la ayuda que necesitan”.

Cooper también añadió que espera que la película “ayude a destigmatizar la terapia”, especialmente entre los hombres, al mostrar cómo Springsteen recurrió a ella como parte de su proceso creativo y personal.

El músico participó activamente en la producción y visitó el set en varias etapas del rodaje (AP Photo/Markus Schreiber, File)

Jeremy Allen White y su conexión con “El Jefe”

El protagonista de The Bear, Jeremy Allen White, interpreta a un joven Springsteen en el punto de inflexión que definiría su vida y su arte.

El actor también contó a PEOPLE que desde el inicio buscó comprender qué motivó al músico a contar esa historia tan específica.

“Y él fue inmediatamente muy honesto”. Durante esa conversación, el cantante le relató una experiencia que marcaría el enfoque del actor.

“Me habló de un ataque de pánico que había tenido, y lo describió como un momento en el que se sintió como un voyeur en su propia vida”, dijo White. “Era un observador. Se sintió completamente fuera de sí mismo, y me contó esa historia, y esa es una sensación que me resulta familiar”.

Jeremy Allen White reconoció sentirse identificado con la sensación de desconexión que Bruce describió (Macall Polay/20th Century Studios via AP)

“Creo que siempre estoy tratando de encontrar cierta presencia en mi propia vida, y trabajo muy duro en ello todos los días. Cuando él me contó esa historia, sentí que había un lazo que podía explorar allí”, explicó el actor de 34 años.

Un álbum de catarsis

Música de ninguna parte se centra en el proceso de creación de Nebraska, un disco que Springsteen grabó solo, con su guitarra y una grabadora casera, en un intento por procesar sus emociones y su pasado.

“El álbum marcó un momento decisivo en su vida y es considerado una de sus obras más perdurables: un registro acústico, crudo y fantasmal, poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer”, detalla la sinopsis oficial

El propio Bruce Springsteen, de 76 años, participó activamente en la producción del filme. Visitó el set en varias ocasiones entre finales de 2024 y comienzos de 2025, y asistió al estreno en Nueva York.

Deliver Me from Nowhere invita a reconocer la lucha interna detrás de la leyenda del rock (Europa Press)

“Quiero agradecer a todos por venir esta noche a ver nuestra película y a nuestro equipo, un gran elenco”, dijo el cantante, antes de bromear con su protagonista. A Jeremy Allen White le expresó: “Gracias por poner todo tu corazón y tu alma en el papel… hiciste un trabajo maravilloso, y además interpretaste una versión mucho más guapa de mí”.