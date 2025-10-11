Hollywood de luto por la muerte de Diane Keaton: varias celebridades recordaron a la icónica actriz

Diane Keaton: mensajes de celebridades por la muerte de la actriz (Composición/REUTERS/REUTERS)

El mundo del cine despide a una de sus figuras más queridas. Diane Keaton, la legendaria actriz de Annie Hall, Manhattan y The First Wives Club, murió a los 79 años en California, según confirmó PEOPLE este sábado 11 de octubre.

Un portavoz de su familia señaló que no se ofrecerán más detalles por ahora y pidió privacidad durante este difícil momento.

La noticia generó una ola inmediata de homenajes en redes sociales. Desde compañeros de reparto hasta directores y actores de distintas generaciones, todos coincidieron en celebrar el talento, la autenticidad y la influencia que Keaton dejó en Hollywood.

Steve Martin, quien compartió pantalla con Keaton en las entrañables comedias familiares El padre de la novia (1991) y El padre de la novia 2 (1995), fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. El actor, de 80 años, publicó una fotografía en blanco y negro de una joven Diane Keaton en X: “Te amamos!”, escribió y agregó la célebre frase “La dee da, la dee da” de la película Annie Hall.

En Father of the Bride, Keaton conquistó al público como la encantadora Nina Banks junto a Steve Martin (Europa Press)

La actriz Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a la hija de ambos personajes en Father of the Bride, expresó su pesar en Instagram: “Esto me rompe el corazón. Trabajar con Diane Keaton siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida”.

Más tarde, amplió su mensaje para PEOPLE: “Diane, trabajar contigo será siempre uno de los puntos culminantes de mi vida. Eres única, y fue emocionante estar en tu órbita por un tiempo. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, por tu risa”.

Bette Midler, su compañera en El club de las primeras esposas (1996), escribió en Instagram: “La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha muerto. Las palabras no bastan para describir lo increíblemente triste que esto me hace sentir. Era divertida, completamente única”.

Diane Keaton, Bette Midler y Goldie Hawn en la película "El club de las primeras esposas" (Paramount/IMBD)

Mary Steenburgen, ganadora del Óscar y amiga cercana de Keaton, también compartió un sentido mensaje: “Diane era magia. No hay nadie, ni habrá nadie, como ella. La amé y me sentí bendecida de ser su amiga. Qué maravilla era”.

Rosie O’Donnell, por su parte, publicó: “Su muerte me parte el corazón. Amor para sus hijos. Qué estilo, qué gracia — se la extrañará”.

Lesley Ann Warren, quien trabajó con Keaton en Harry and Walter Go to New York (1976), recordó: “Tuve el regalo absoluto de trabajar con la brillante y mágica Diane Keaton... Era un ícono de la más alta categoría, de talento inmenso y generosidad inigualable”.

Varias actrices destacaron el impacto de Keaton más allá del cine, y resaltaron su influencia en la moda, la cultura y la representación femenina.

Elizabeth Perkins escribió junto a una imagen de Keaton: “Eras un tesoro nacional, con estilo, gracia, inteligencia e inmenso talento. Gracias por ser mi heroína moderna y mostrarle a una joven actriz lo que significaba ser valiente y auténtica. Siempre serás mi Annie Hall”.

Elizabeth Perkins compartió un homenaje a la fallecida estrella de Hollywood (Captura de Instagram)

Elizabeth Banks, al compartir una foto con la actriz, afirmó: “Cada uno de nosotros la idolatra. Su influencia en la cultura, la moda, el arte y las mujeres no puede sobreestimarse. Era un deleite. Estoy orgullosa de haber podido conocerla”.

“Diane Keaton no era solo una actriz: era una fuerza. Una mujer que nos mostró que ser uno mismo es lo más poderoso que se puede ser”, afirmó Octavia Spencer.

Las generaciones más jóvenes también reconocieron la magnitud de su legado.

Mandy Moore, quien interpretó a su hija en ¡Porque lo digo yo! (2007), escribió: “Dicen que no debes conocer a tus héroes, pero tuve la suerte de trabajar con uno de los míos. Fue un honor de por vida. Qué ser humano tan luminoso era Di. Estoy devastada”.

Mandy Moore acompañó su mensaje de fotografías junto a su coestrella (Captura de Instagram)

El director Paul Feig lamentó en X: “Tuve el honor de llamar a Diane Keaton mi amiga. Era una persona increíblemente amable y creativa, además de una leyenda de Hollywood. Nos ha sido arrebatada demasiado pronto”.

Finalmente, Ben Stiller la despidió con una frase que resume el sentir general de la industria: “Una de las mejores actrices de cine de todos los tiempos. Un ícono de estilo, humor y comedia. Brillante. Qué persona”.