Billy Zane revela los desafíos de convertirse en Marlon Brando para la película “Waltzing with Brando”

A los 59 años, el actor dejó boquiabiertos a fans y críticos al encarnar a Marlon Brando en una película que revive la esencia del legendario intérprete, gracias a un trabajo de maquillaje y actuación que roza la perfección

Por Nazareno Rosen

Billy Zane sorprende con su transformación en Marlon Brando para 'Waltzing with Brando' (REUTERS/Mike Blake)

Billy Zane, conocido mundialmente por su papel como el villano Cal Hockley en ‘Titanic’, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras su impactante transformación física para ‘Waltzing with Brando’. A los 59 años, el actor logró un parecido tan asombroso con Marlon Brando que tanto el público como la crítica quedaron impresionados.

Las fotografías que circularon de Zane caracterizado como el mítico Brando generaron comentarios que van desde la incredulidad hasta la admiración profunda, destacando las similitudes con dos de los personajes más icónicos de Brando: Vito Corleone (El Padrino) y Paul (El último tango en París).

El trabajo del equipo de maquillaje fue fundamental en este resultado, logrando reproducir gestos, rasgos y matices del rostro del legendario actor. Zane, al transformarse en Brando, no solo reproduce su imagen, sino que evoca una presencia y una energía que remiten directamente a las grandes actuaciones del pasado siglo. La reacción de los seguidores ha sido clara: “Premios de la Academia para todos. El maquillaje es perfecto”, ha afirmado un espectador, mientras que otros destacan la dificultad de distinguir entre el verdadero Brando y el Zane caracterizado. El asombro se mezcla con la nostalgia al ver revivido, a través de otra figura, el estilo inconfundible del aclamado intérprete.

El actor de 'Titanic' deslumbra al público y la crítica con su parecido al legendario Brando

Billy Zane pasó la mayor parte de su carrera interpretando secundarios memorables en la industria de Hollywood. Aunque la audiencia lo asoció durante mucho tiempo con el antagonista de ‘Titanic’, en los últimos años ha buscado proyectos con mayor profundidad y protagonismo.

Durante mucho tiempo, su nombre estuvo presente en el cine y la televisión, pero siempre en roles a la sombra de los protagónicos estelares de figuras como Leonardo DiCaprio o Kate Winslet. El salto cualitativo de ‘Waltzing with Brando’ representa para Zane, según sus propias palabras, “una oportunidad de brillar”; es un giro en su carrera que lo pone en el centro de un desafío actoral y personal.

La historia detrás de ‘Waltzing with Brando’ es tan intrigante como el propio personaje al que Zane encarna. La oportunidad de interpretar a Marlon Brando surgió por lo que Zane define como una “casualidad” o incluso “cosa del destino”.

El actor contó cómo, a principios de los noventa, conoció a Bill Fishman, quien más tarde se encargaría de dirigir la película, y cómo su relación profesional se mantuvo en pausa durante años. Fue solo quince años después de aquel primer contacto cuando ambos volvieron a coincidir, esta vez para llevar a la pantalla una obra centrada en Brando, específicamente en su etapa de Tahití.

El maquillaje y la interpretación de Zane evocan la esencia de los personajes icónicos de Brando

El proceso de llevar la película a la realidad implicó un trabajo de colaboración intensa. Zane explicó que, al entablar una conversación con Fishman sobre su interés en hacer una cinta sobre Brando, ambos coincidieron inmediatamente en el tema. “Siempre ha sido una especie de espectro a mi alrededor, pero me interesa mucho la época de Tahití”, reveló Zane.

A partir de esa conexión, el proyecto tomó forma con Zane aportando no solo su interpretación, sino también involucrándose en la coproducción, colaborando en el guion y gestionando la financiación. El esfuerzo conjunto se extendió varios meses, intensificando el compromiso personal y profesional de Zane para honrar al actor que fue referencia durante décadas.

En la película, la figura de Brando cobra vida en un momento esencial de su biografía: tras rodar ‘Motín a bordo’, el actor decide comprar una isla inhóspita en Tahití. El guion sigue al Brando de aquellos años, embebido en la necesidad de escapar de las tensiones y el bullicio de Hollywood. Lejos de querer solo un refugio privado, Brando ambicionaba crear allí el primer refugio ecológico del mundo.

Para esto, reclutó al arquitecto Judge (interpretado por Heder) y lo sumó a su iniciativa, convencido de que juntos podían abrir nuevas vías hacia la sostenibilidad. Esta historia real, poco conocida por el gran público, añade complejidad a la figura de un Brando comprometido con causas más allá del cine.

La recepción positiva destaca la fidelidad y el compromiso en la representación de Brando (Composición fotográfica)

La recepción ante este proyecto fue positiva y entusiasta. Las reacciones en redes y medios estadounidenses resaltan tanto el trabajo de Zane como el talento del equipo de maquillaje. Al ver el resultado de la caracterización y la fidelidad en la representación, muchos fans manifestaron su asombro y alabaron la calidad del trabajo logrado. Los comentarios aplauden desde la transformación física hasta el compromiso demostrado por quienes hicieron posible la película.

El caso de Zane, entonces, es el de un actor que logra finalmente reconciliar su historia profesional con un reconocimiento merecido, al tiempo que permite a una nueva generación de espectadores redescubrir a Brando a través de su imagen y su talento en pantalla. Con ‘Waltzing with Brando’, el cine logra reactivar la memoria colectiva y emocionar a un público deseoso de homenajes genuinos a las leyendas del séptimo arte.

