Taylor Swift respondió a las críticas de su álbum “The Life of a Showgirl”: “No soy la policía del arte”

Taylor Swift se sinceró sobre las críticas a "The Life of a Showgirl". (Instagram/TaylorSwift)

Taylor Swift se encuentra en el ojo del huracán mediático tras el lanzamiento de su 12.º álbum, The Life of a Showgirl. Desde su estreno el 3 de octubre, la obra ha generado un torrente de opiniones diversas entre críticos y fans, combinando elogios con comentarios más críticos.

La cantante se pronunció sobre estas reacciones durante una entrevista en The Zane Lowe Show de Apple Music, el pasado martes, abordando cómo maneja la atención y el debate que rodean su música.

“La regla del espectáculo es que si es la primera semana de lanzamiento de mi álbum y alguien menciona mi nombre o el título del disco, estás ayudando”, explicó.

Y añadió: “Y con el arte, respeto mucho las opiniones subjetivas. No soy la policía del arte. Todo el mundo puede sentir exactamente lo que quiera. Nuestro objetivo como artistas es ser un espejo”.

Taylor Swift aseguró que respeta todas las opiniones de su nuevo álbum. (Instagram/ Taylor Swift)

La cantante enfatizó que los álbumes son una manera intensa de reflejar quién eres en un momento de tu vida. Por si fuera poco, Taylor Swift recordó que, a veces, los fans tardan en apreciar ciertas obras.

“Lo que estás viviendo influirá en si te conectas con mi música en ese momento. Antes no me relacionaba con Reputation, pero después de vivir ciertas experiencias, ahora es mi álbum favorito’”, comentó,

Tras el tono melancólico de The Tortured Poets Department del año pasado, Swift regresó al pop enérgico con Showgirl, reunida nuevamente con los productores suecos Max Martin y Shellback.

El disco vendió 2.7 millones de copias solo el día de su lanzamiento, convirtiéndolo en su mayor semana de ventas según datos de Luminate vía Billboard.

El disco vendió 2.7 millones de copias en su primer día de lanzamiento. (Instagram: taylorswift)

“Hacer este álbum era algo que quería hacer toda mi carrera. Tener diversión, mostrar travesura, coqueteo y hacer bromas; esa es una gran parte de mi personalidad”, expresó la estrella pop.

La artista señaló que, aunque muchos la conocen por sus canciones “tristes” y “catalizadoras” de rupturas, en este momento de su vida prefiere un enfoque más alegre y lúdico.

“El álbum refleja quién soy ahora y rinde homenaje al momento más importante de mi vida, la energía y exuberancia de The Eras Tour”, añadió.

Taylor Swift afirmó que este álbum refleja su evolución. (Instagram/Taylor Swift)

Incluso, la artista expresó su orgullo por la composición de las canciones, las melodías y las letras, así como por la capacidad de jugar con distintos personajes y estilos dentro del álbum.

Es así que para Taylor “este disco es divertido, escandaloso, sexy, coqueto y travieso”. Esta evolución refleja no solo un cambio de estilo musical, sino también un replanteamiento de su narrativa artística y personal.

Cabe destacar que junto al álbum, Taylor Swift lanzó un proyecto cinematográfico del mismo nombre durante el fin de semana, que incluyó el estreno del videoclip de su sencillo principal, “The Fate of Ophelia”, dirigido por la propia artista.

“The Fate of Ophelia” es el sencillo principal de este disco. (YoutTube/Taylor Swift)

El video, filmado por el cinefotógrafo nominado al Oscar, Rodrigo Prieto, y con coreografía de Mandy Moore —quien colaboró en The Eras Tour—, muestra la visión escénica y teatral que Swift ha querido proyectar con esta era de su carrera.

El evento de lanzamiento de The Life of a Showgirl dominó la taquilla doméstica, recaudando aproximadamente 33 millones de dólares durante el fin de semana. A nivel internacional, las ganancias alcanzaron 13 millones de dólares.