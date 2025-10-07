“Las redes sociales solo fueron una oportunidad para acercarme a los sueños y esperanzas”: Addison Rae y su nuevo objetivo en la música

El ascenso de Addison Rae ilustra el impacto de las redes sociales en la música pop actual (REUTERS/Mario Anzuoni)

El ascenso de Addison Rae ejemplifica el potencial de las plataformas digitales para impulsar trayectorias creativas que trascienden la viralidad y exigen una autenticidad artística sostenida. En solo seis años, Rae pasó de publicar videos de baile en TikTok desde Lafayette, Luisiana, a posicionarse como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

Con el lanzamiento de su álbum debut, Addison, en junio de 2025 y colaboraciones con artistas como Lana Del Rey y Charli XCX, evidencia que su talento va más allá del fenómeno digital. Su recorrido muestra el nuevo modelo de celebridad en la era de las redes sociales, de acuerdo con W Magazine.

El giro hacia la música no fue accidental. En 2019, mientras estudiaba periodismo en la Universidad Estatal de Luisiana, Rae se incorporó a TikTok y en solo tres meses alcanzó un millón de seguidores.

Su carisma y la capacidad de conectar la llevaron a abandonar la universidad para dedicarse por completo a su carrera digital, que se expandió rápidamente hacia campañas de moda y acuerdos con marcas.

Sin embargo, Rae tuvo claro desde el principio que el destino final era la música. “Las redes sociales solo fueron una oportunidad para acercarme a los sueños y esperanzas que siempre estuvieron ahí”, explicó en una entrevista con W Magazine.

Proceso creativo y colaboraciones en el álbum debut

La creación de Addison revela una búsqueda consciente de identidad artística. Rae trabajó exclusivamente con las productoras suecas Elvira Anderfjärd y Luka Kloser, ambas en sus 20 años, para dar forma a un sonido sofisticado y electrónico.

“Éramos tres chicas en una habitación, en un ambiente divertido y libre, sin presión por hacer un álbum o una cantidad específica de canciones. Todo surgió de manera gradual”, relató Rae. La colaboración con Charli XCX resultó clave: tras escuchar un demo filtrado de “2 Die 4”, Charli se incorporó a la producción y aportó un verso al tema, presente en el EP AR de 2023.

“Lo más importante para nosotras es que lo que hacemos sea divertido y espontáneo, sin presión”, afirmó Charli XCX a W Magazine. Además, compartió escenario con Lana Del Rey en el estadio de Wembley, interpretando juntas “Diet Pepsi” y “57.5”, una experiencia que marcó un punto de inflexión para Rae.

“Aprendí mucho sobre mí y sobre Lana. Estar al lado de alguien a quien admiro, que vive su verdad con tanta gracia, fue transformador”, confesó.

Críticas, desafíos y autenticidad

El camino hacia el reconocimiento incluyó desafíos. En 2021, la artista recibió críticas por no acreditar a los creadores originales de bailes virales presentados en televisión, y su presencia en la Met Gala suscitó debate sobre la legitimidad de los influencers en la alta cultura.

Rae defendió su facultad para evolucionar y controlar su trayectoria. “La gente quería decir: ‘Esto es todo lo que sabes hacer’. Pero eso no tenía sentido”, sostuvo en diálogo con W Magazine. La fama en TikTok fue tan solo el primer paso de una propuesta ambiciosa.

La recepción de su música ha sido heterogénea. Su primer sencillo, Obsessed, presentado en 2021 y coescrito con Benny Blanco, recibió críticas por su simpleza y su carácter autorreferencial. Rae admite que ese lanzamiento fue “desordenado”, aunque confía en que, en el futuro, será reevaluado.

Con “Diet Pepsi”, estrenado en agosto de 2024 como adelanto del álbum, alcanzó su primer gran éxito: la canción llegó al puesto número cuatro en la lista anual del crítico Jon Caramanica, de The New York Times, quien la definió como “el susurro más dulce del año”. Las comparaciones con Lana Del Rey y Madonna surgieron prontamente, tanto por el registro vocal como por referencias líricas.

El debate sobre su autenticidad ha persistido. Bradley Stern, coanfitrión del pódcast Legends Only, explicó a W Magazine: “Muchos levantaron la ceja porque parece una figura pop dulce y burbujeante, pero hay mucho más en ella”.

Stern asoció el escrutinio de Rae con el que enfrentó Lana Del Rey al inicio de su carrera, al cuestionar la autoría y la autonomía artística.

Sin embargo, consideró que este escepticismo ignora la visión y la agencia de Rae: “No es fácil crear una estrella pop convincente y cool, o todos los influencers lo lograrían. Ella tiene la visión y colabora con creativos capaces de lograr el resultado buscado. Todo parte de su esencia”.

Estrategia de imagen y fenómeno cultural

La estrategia de imagen de Rae se construye sobre su experiencia digital y una autenticidad cuidadosamente calculada. En la sesión fotográfica para W Magazine en Brooklyn, la artista alternó entre espontaneidad y sensualidad, mostrando una apertura poco común en las celebridades actuales.

“Confío en mi intuición y en mi lenguaje corporal. Me encanta comunicarme a través de mi cuerpo, la música, el sonido y la energía”, aseguró. Este enfoque se refleja en la planificación visual y conceptual del álbum, donde cada color, palabra e imagen se seleccionó antes de grabar una sola nota.

El caso de Addison Rae constituye un paradigma en la cultura pop actual: la celebridad que emerge desde las redes sociales y convierte esa plataforma en el punto de partida para una carrera musical sólida.

Rae integra su pasado de creadora de contenido en su propuesta artística, demostrando que la viralidad puede ser el primer paso de una evolución genuina y sostenida. Como indica W Magazine, su historia muestra cómo la fama digital puede transformarse en una herramienta creativa.

Según Rae, la conexión real con el público surge cuando el proceso creativo responde a una necesidad personal y honesta.