Tras 10 años de ausencia, Rush anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira Fifty Something en 2026

La agrupación contará con una nueva baterista para esta histórica reunión (Créditos: Rush/Facebook)

La gira de verano 2026 marcará el regreso de Rush a los escenarios después de más de una década, tras el fallecimiento de Neil Peart en enero de 2020. Con la participación de la baterista alemana Anika Nilles, Geddy Lee y Alex Lifeson confirmaron el tour “Fifty Something” durante un evento exclusivo en el Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland, información que fue compartida en primer lugar con medios seleccionados y fanáticos.

Rush confirmó 7 conciertos a lo largo de Norteamérica en 2026

El itinerario inicial contempla doce conciertos en siete ciudades de Norteamérica, dando inicio con dos noches en el Kia Forum de Los Ángeles —el recinto donde Rush ofreció su último show en 2015— el 7 y 9 de junio, seguido por una fecha en Ciudad de México y dos presentaciones en ciudades como Fort Worth, Chicago, Nueva York y Toronto, finalizando con un único concierto en Cleveland el 17 de septiembre. En el evento, la noticia tomó por sorpresa a los asistentes, ya que la conversación inicialmente giraba en torno a anécdotas y la historia de la banda. Durante una ronda de preguntas, Lee respondió sobre la posibilidad del regreso: “Creo que deberíamos salir de gira el próximo año”, desatando una ovación al confirmarse la seriedad del anuncio.

Rush le dijo adiós a los escenarios en 2015 tras el retiro del legendario baterista Neil Peart. En 2020, se anunció la muerte de Peart REUTERS/Ethan Miller/File Photo

El tour, diseñado como “una celebración de la música de Rush, su legado y la vida del baterista y letrista Neil Peart”, cuenta con el consentimiento y apoyo explícito de la viuda y la hija de Peart, Carrie Nuttall-Peart y Olivia, quienes expresaron en un comunicado de prensa: “Nos alegra apoyar la gira Fifty Something, celebrando a una banda cuya música ha inspirado a generaciones y honrando el extraordinario legado de Neil. Este nuevo capítulo promete ser realmente inolvidable”.

Tanto Lee como Lifeson relataron que, tras la muerte de Peart, pasaron por un periodo de duelo profundo antes de siquiera contemplar volver a tocar juntos, comentando que esa pérdida resultó “devastadora”. Sin embargo, resaltaron que el proceso de reencontrarse con su propio repertorio fue clave; “Nos estábamos divirtiendo tanto tocando esas canciones que fue como si disiparan las nubes oscuras”, recordó Lee durante el encuentro en Cleveland. El guitarrista agregó: "Volver a ensayar y enfrentar de nuevo ese material fue realmente emocionante. Me volvió a enamorar la idea de tocar“.

La baterista alemana Anika Nilles será la responsable de cubrir la ausencia de Neil Peart en las baquetas (Créditos: Anika Nilles/Instagram)

Sobre la incorporación de Nilles, Lee explicó que la baterista llegó recomendada por el técnico de bajo John “Skully” McIntosh tras su paso por la banda de Jeff Beck. Sin audiciones formales, la invitaron a tocar juntos en Canadá, priorizando la química y la integración sobre la fidelidad exacta a las grabaciones originales: “Quienquiera que elijamos tendrá su percepción de cómo debe sonar Rush, y eso necesariamente implicaba una traducción”, comentó Lee ante la audiencia.

En esta nueva etapa, Lee anticipó que sumarán a un tecladista para aumentar su libertad de movimiento sobre el escenario, bromeando con que “Alex ama bailar”, mientras el guitarrista imitaba pasos de baile sentado. El repertorio incluirá entre “35 y 36 canciones”, lo que permitirá modificar el setlist en cada ciudad. Si bien no planean maratones de tres horas como antiguamente, Lee aseguró que el show superará las dos horas y que ya están ensayando intensamente. Además, detalló que en cada concierto planean rendir homenaje a Peart de manera especial y recurrente.

Lee resumió el espíritu de la gira en un comunicado oficial: “Ha pasado más de una década desde que Alex y yo interpretamos la música de Rush junto a nuestro amigo Neil. Tras mucha reflexión, hemos decidido que extrañamos esto y es el momento de celebrar más de 50 años de música de Rush. En 2026, Lerxst—mi mejor amigo, también conocido como Alex Lifeson—y yo vamos a salir de gira para rendir tributo a nuestro pasado y a Neil tocando una amplia selección de canciones en algunas ciudades. No es tarea fácil, porque como todos saben, Neil era irreemplazable”.

"Tras mucha reflexión, hemos decidido que extrañamos esto y es el momento de celebrar más de 50 años de música de Rush", dijo Geddy Lee sobre continuar con la banda a pesar de la ausencia de Peart REUTERS/Phil McCarten/File Photo

La preventa de boletos iniciará el 13 de octubre a las 12:00 p.m. hora local para Estados Unidos y Canadá, y el 16 de octubre a la misma hora en México. La venta general dará comienzo el 17 de octubre a las 12:00 p.m. hora local (11:00 a.m. en México). Clientes de Citi en EE.UU., American Express en Canadá y Banamex en México tendrán acceso anticipado mediante preventas específicas, con horarios y requisitos detallados en las plataformas oficiales de cada país.