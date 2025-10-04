Del éxito al desencanto: Jennifer Lawrence confesó el papel que desearía no haber aceptado

La recepción crítica y la controversia ética rodearon el estreno de 'Passengers' con Jennifer Lawrence y Chris Pratt

La actriz Jennifer Lawrence reconoció recientemente que lamenta haber protagonizado la película de ciencia ficción “Passengers”, una decisión que impactó negativamente en su imagen pública y su trayectoria profesional, según informó el medio Sensacine.

El consejo de Adele y la decisión de Lawrence

Antes de aceptar el papel en “Passengers”, Lawrence recibió una advertencia de la cantante Adele, una de sus amigas más cercanas. La artista británica expresó sus reservas sobre el proyecto y le aconsejó mantenerse al margen.

“Adele me dijo que no lo hiciera”, confesó Lawrence en una entrevista con The New York Times, citada por Sensacine. La cantante argumentó: “Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros”. La actriz, al mirar atrás, admitió: “¡Y debería haberla escuchado!”.

La advertencia de Adele a Jennifer Lawrence sobre 'Passengers' y el arrepentimiento posterior de la actriz REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

A pesar de la advertencia, la propuesta de protagonizar una superproducción junto a Chris Pratt y bajo la dirección de Morten Tyldum resultó demasiado atractiva. El proyecto prometía un fuerte despliegue comercial y posibilidades de obtener premios importantes. Lawrence decidió arriesgarse, convencida de que la experiencia abriría nuevas oportunidades en el cine de ciencia ficción.

De la expectativa al desencanto

El estreno de “Passengers” generó una gran expectación hace nueve años. La combinación de un elenco de renombre y una historia romántica ambientada en el espacio sugería el nacimiento de un nuevo éxito global para la taquilla. Sin embargo, la realidad fue que la película no logró convencer ni al público ni a la crítica, quedando muy lejos de las altas aspiraciones iniciales.

Según Sensacine, la recepción fue especialmente adversa por la controversia ética respecto a la premisa central: un pasajero, interpretado por Pratt, despierta a su compañera de viaje de manera unilateral, lo cual generó debates sobre los límites del consentimiento y el enfoque moral de la historia.

El fracaso de 'Passengers' marcó un quiebre en la trayectoria profesional de Jennifer Lawrence

La dirección de Morten Tyldum fue otro de los aspectos objeto de señalamientos. En vez de desarrollar un thriller psicológico, el filme se inclinó hacia lo romántico, lo que intensificó el descontento y el rechazo del público. La crítica coincidió en que se desaprovechó el potencial narrativo de la trama y la complejidad de los personajes.

Éxitos previos y cambio de rumbo

Antes de “Passengers”, Jennifer Lawrence se había consolidado como una de las actrices más prometedoras de Hollywood. Su primera nominación al Oscar por “Winter’s Bone” llegó cuando tenía solo veinte años.

Posteriormente, el éxito mundial de la saga “Los juegos del hambre” y su participación en las películas de “X-Men” la convirtieron en una figura recurrente en grandes producciones. Además, obtuvo el Oscar como mejor actriz gracias a “El lado bueno de las cosas” y destacó en títulos como “La gran estafa americana” y “Joy”.

Jennifer Lawrence en "Los juegos del hambre" (Lionsgate)

Después del fracaso de “Passengers”, la actriz decidió tomar distancia de los grandes estudios. Optó por elegir proyectos con mayor cuidado y priorizar su bienestar personal, tomando un descanso profesional entre 2019 y 2021.

Este periodo de reflexión marcó un quiebre en su carrera: Lawrence regresó al cine bajo sus propios términos y con un ritmo menos frenético, buscando papeles que le permitan explorar nuevas facetas interpretativas.

Reflexiones y aprendizaje tras el tropiezo

En entrevistas recientes, Lawrence compartió cómo ese episodio afectó su relación con la industria y consigo misma. En diálogo con Vanity Fair, citada por Sensacine, sostuvo que sentía presión constante para superar las expectativas. El fracaso de “Passengers” intensificó su autocrítica y la llevó a preguntarse sobre el rumbo que deseaba para su vida profesional y personal.

La actriz reflexiona sobre la presión y el desgaste tras el tropiezo con 'Passengers' / AFP PHOTO / VALERIE MACON

La actriz describió una sensación de desgaste y sobreexposición que la acompañó durante aquellos años, al punto de sentir que cada paso era examinado de forma minuciosa.

Esta experiencia la impulsó a redefinir sus prioridades y a dejar en claro que el éxito verdadero no siempre se mide por el reconocimiento público, sino por el crecimiento y la satisfacción personal al elegir cada proyecto.

Nuevas metas y una perspectiva renovada

Actualmente, Jennifer Lawrence busca un equilibrio más saludable entre su vida personal y laboral. Su regreso al cine se evidencia en proyectos como “Die My Love”, donde comparte cartel con Robert Pattinson y que anticipa una etapa más reflexiva y selectiva en su trayectoria.

El regreso de Jennifer Lawrence al cine se da bajo sus propios términos y con nuevos objetivos REUTERS/Benoit Tessier

La historia de Lawrence y “Passengers” expone los desafíos a los que se enfrentan incluso las estrellas más reconocidas.

El arrepentimiento público de la actriz demuestra cómo una sola decisión puede ser un punto de inflexión, pero también ofrece la posibilidad de aprender y crecer a partir de las experiencias menos exitosas.