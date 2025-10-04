Entretenimiento

Del éxito al desencanto: Jennifer Lawrence confesó el papel que desearía no haber aceptado

Entre advertencias de amigas y expectativas de éxito, la actriz atravesó un momento clave en su carrera que la llevó a repensar sus elecciones en Hollywood y replantear sus prioridades dentro y fuera del set

Por Ramiro Manera

Guardar
La recepción crítica y la
La recepción crítica y la controversia ética rodearon el estreno de 'Passengers' con Jennifer Lawrence y Chris Pratt

La actriz Jennifer Lawrence reconoció recientemente que lamenta haber protagonizado la película de ciencia ficción “Passengers”, una decisión que impactó negativamente en su imagen pública y su trayectoria profesional, según informó el medio Sensacine.

El consejo de Adele y la decisión de Lawrence

Antes de aceptar el papel en “Passengers”, Lawrence recibió una advertencia de la cantante Adele, una de sus amigas más cercanas. La artista británica expresó sus reservas sobre el proyecto y le aconsejó mantenerse al margen.

Adele me dijo que no lo hiciera”, confesó Lawrence en una entrevista con The New York Times, citada por Sensacine. La cantante argumentó: “Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros”. La actriz, al mirar atrás, admitió: “¡Y debería haberla escuchado!”.

La advertencia de Adele a
La advertencia de Adele a Jennifer Lawrence sobre 'Passengers' y el arrepentimiento posterior de la actriz REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

A pesar de la advertencia, la propuesta de protagonizar una superproducción junto a Chris Pratt y bajo la dirección de Morten Tyldum resultó demasiado atractiva. El proyecto prometía un fuerte despliegue comercial y posibilidades de obtener premios importantes. Lawrence decidió arriesgarse, convencida de que la experiencia abriría nuevas oportunidades en el cine de ciencia ficción.

De la expectativa al desencanto

El estreno de “Passengers” generó una gran expectación hace nueve años. La combinación de un elenco de renombre y una historia romántica ambientada en el espacio sugería el nacimiento de un nuevo éxito global para la taquilla. Sin embargo, la realidad fue que la película no logró convencer ni al público ni a la crítica, quedando muy lejos de las altas aspiraciones iniciales.

Según Sensacine, la recepción fue especialmente adversa por la controversia ética respecto a la premisa central: un pasajero, interpretado por Pratt, despierta a su compañera de viaje de manera unilateral, lo cual generó debates sobre los límites del consentimiento y el enfoque moral de la historia.

El fracaso de 'Passengers' marcó
El fracaso de 'Passengers' marcó un quiebre en la trayectoria profesional de Jennifer Lawrence

La dirección de Morten Tyldum fue otro de los aspectos objeto de señalamientos. En vez de desarrollar un thriller psicológico, el filme se inclinó hacia lo romántico, lo que intensificó el descontento y el rechazo del público. La crítica coincidió en que se desaprovechó el potencial narrativo de la trama y la complejidad de los personajes.

Éxitos previos y cambio de rumbo

Antes de “Passengers”, Jennifer Lawrence se había consolidado como una de las actrices más prometedoras de Hollywood. Su primera nominación al Oscar por “Winter’s Bone” llegó cuando tenía solo veinte años.

Posteriormente, el éxito mundial de la saga “Los juegos del hambre” y su participación en las películas de “X-Men” la convirtieron en una figura recurrente en grandes producciones. Además, obtuvo el Oscar como mejor actriz gracias a “El lado bueno de las cosas” y destacó en títulos como “La gran estafa americana” y “Joy”.

Jennifer Lawrence en "Los
Jennifer Lawrence en "Los juegos del hambre" (Lionsgate)

Después del fracaso de “Passengers”, la actriz decidió tomar distancia de los grandes estudios. Optó por elegir proyectos con mayor cuidado y priorizar su bienestar personal, tomando un descanso profesional entre 2019 y 2021.

Este periodo de reflexión marcó un quiebre en su carrera: Lawrence regresó al cine bajo sus propios términos y con un ritmo menos frenético, buscando papeles que le permitan explorar nuevas facetas interpretativas.

Reflexiones y aprendizaje tras el tropiezo

En entrevistas recientes, Lawrence compartió cómo ese episodio afectó su relación con la industria y consigo misma. En diálogo con Vanity Fair, citada por Sensacine, sostuvo que sentía presión constante para superar las expectativas. El fracaso de “Passengers” intensificó su autocrítica y la llevó a preguntarse sobre el rumbo que deseaba para su vida profesional y personal.

La actriz reflexiona sobre la
La actriz reflexiona sobre la presión y el desgaste tras el tropiezo con 'Passengers' / AFP PHOTO / VALERIE MACON

La actriz describió una sensación de desgaste y sobreexposición que la acompañó durante aquellos años, al punto de sentir que cada paso era examinado de forma minuciosa.

Esta experiencia la impulsó a redefinir sus prioridades y a dejar en claro que el éxito verdadero no siempre se mide por el reconocimiento público, sino por el crecimiento y la satisfacción personal al elegir cada proyecto.

Nuevas metas y una perspectiva renovada

Actualmente, Jennifer Lawrence busca un equilibrio más saludable entre su vida personal y laboral. Su regreso al cine se evidencia en proyectos como “Die My Love”, donde comparte cartel con Robert Pattinson y que anticipa una etapa más reflexiva y selectiva en su trayectoria.

El regreso de Jennifer Lawrence
El regreso de Jennifer Lawrence al cine se da bajo sus propios términos y con nuevos objetivos REUTERS/Benoit Tessier

La historia de Lawrence y “Passengers” expone los desafíos a los que se enfrentan incluso las estrellas más reconocidas.

El arrepentimiento público de la actriz demuestra cómo una sola decisión puede ser un punto de inflexión, pero también ofrece la posibilidad de aprender y crecer a partir de las experiencias menos exitosas.

Temas Relacionados

Jennifer LawrencePassengersMorten TyldumChris PrattAdeleHollywoodNewsroom BUE

Últimas Noticias

Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar

La disputa judicial entre la actriz y su antiguo esposo se intensifica tras acusaciones de abuso, reclamos económicos y un negocio cerrado

Denise Richards molesta porque su

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

La plataforma llega con producciones que destacan por sus tramas cautivadoras y giros sorprendente, consolidándose entre las favoritas del público

‘Peacemaker’ domina el ranking de

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a más de 4 años de prisión tras largo debate en la corte

La fiscalía había pedido un mínimo de 11 años de cárcel para que “el tiempo de violencia y abuso no quede impune”

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado

Estreno de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’: horarios, tráiler y las claves de la nueva temporada en Netflix

Netflix explora los crímenes que inspiraron clásicos del cine de terror

Estreno de ‘Monstruo: la historia

El precio oculto de Spider-Man 3: Bryce Dallas Howard y las secuelas físicas de encarnar a Gwen Stacy en la saga arácnida

La filmación junto a Tobey Maguire fue un punto de quiebre profesional para la intérprete. Por qué, bajo la dirección de Sam Raimi, la actriz adoptó nuevos criterios ante las demandas físicas y emocionales de los grandes rodajes de Hollywood

El precio oculto de Spider-Man
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UBA distinguió con el

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco de una banda que recaudaba USD 130 mil por semana

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

INFOBAE AMÉRICA
Tras la respuesta de Hamas

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

TELESHOW
Juliana Awada y Valentina Barbier

Juliana Awada y Valentina Barbier deslumbraron en París: moda, lujo y complicidad en el desfile de Dior

Georgina Barbarossa recordó cómo vivió el juicio por el asesinato de su esposo: “Los quería matar con mis propias manos”

La denuncia del actor Osqui Guzmán contra la policía: “Basta de perseguirnos por nuestro color de piel”

Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá