De Tom Cruise a Keith Urban: las relaciones más mediáticas de Nicole Kidman

La vida amorosa de la actriz ha estado por mucho tiempo en el foco del ojo público

Virginia García

Nicole Kidman se ha casado
Nicole Kidman se ha casado dos veces en su vida. (Créditos: Reuters. WireImage)

Nicole Kidman, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, ha atravesado dos matrimonios que han captado la atención del público y los medios.

Su reciente divorcio de Keith Urban, tras 19 años de matrimonio, ha reavivado el interés por su vida personal y sus anteriores relaciones.

La pareja que se casó en 2006 en Sídney, Australia, ha optado por seguir caminos diferentes, luego de que la actriz solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables” el pasado 30 de septiembre.

Juntos tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años, por lo que ambos artistas lograron un acuerdo de custodia sobre ellas, donde Nicole es la residente principal durante 306 días al año, mientras que Keith tendría el resto.

Se acordó además que ambos participen en una clase de educación parental en los próximos 60 días.

Nicole Kidman y Keith Urban
Nicole Kidman y Keith Urban deberán asistir a una clase de paternidad tras su divorcio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Curiosamente, un año antes de la separación, el cantante de country reveló que sus problemas de adicciones casi destruyen su relación apenas cuatro meses después de haberse casado.

“Mis adicciones… que realmente no había tratado, hicieron que nuestro matrimonio estallara en pedazos. Llevaba cuatro meses de matrimonio y estuve en rehabilitación tres meses”, confesó.

El artista, hoy de 57 años, relató que en ese momento tuvo que ingresar a rehabilitación por tres meses, sin saber si su vida en pareja tendría futuro.

Por si fuera poco, el intérprete de “Somebody Like You” no dudó en reconocer que la fortaleza de la actriz fue determinante para que la relación sobreviviera en aquel momento.

“No tenía ni idea de lo que nos iba a pasar. Si quieres ver lo que significa el amor en acción, inténtalo en esas circunstancias. Nic superó todas las voces negativas, incluso algunas propias, y eligió el amor Y aquí estamos esta noche, 18 años después”, dijo.

Keith Urban recordó que estuvo
Keith Urban recordó que estuvo en rehabilitación los primeros meses de su matrimonio con Nicole Kidman. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

El discurso fue recibido con un aplauso prolongado y conmovió a la propia Nicole, que había acompañado a su esposo durante casi dos décadas de matrimonio y lo apoyó en su proceso de recuperación.

A continuación, un repaso por las relaciones más mediáticas de Nicole Kidman a lo largo de su vida.

1. Tom Burlinson

Tom Burlinson fue el primer amor de Nicole Kidman cuando apenas comenzaba su carrera como actriz en Australia. Ambos se conocieron cuando trabajaron juntos en la película Windrider en 1986, poco antes de que ella tenía solo 20 años.

Sin embargo, la relación no prosperó y los dos artistas siguieron su camino concentrándose en sus respectivas carreras.

De hecho, Tom Burlinson ha hablado varias veces de esa época. En una entrevista al Sydney Morning Herald en 2020, reveló cómo vivió esa relación.

Tom Burlinson y Nicole Kidman
Tom Burlinson y Nicole Kidman se conocieron cuando trabajaron juntos en "Windrider". (Captura de video)

Por si fuera poco, el actor australiano dejó en claro en esa entrevista que los rumores que señalaban que él le había pedido matrimonio a Nicole, pero lo rechazó, son completamente falsos. De acuerdo con el artista, la protagonista de Babygirl estaba enfocada en seguir su propio destino.

“Salimos durante tres años. Yo era 11 años mayor y fue su primera relación con un hombre como adulta. Tuvimos momentos felices, pero ella tenía su propio camino en la vida. Algo que se ha escrito sobre nosotras, y que es incorrecto, es que le pedí que se casara conmigo y se negó“, declaró.

2. Marcus Graham

Nicole Kidman tuvo un breve romance con Marcus Graham a finales de los años 80. El actor ha hablado abiertamente sobre la ruptura con Kidman, especialmente cómo se sintió cuando ella comenzó a escalar en su carrera hasta cruzar al cine hollywoodense.

En una entrevista de 2023 para Woman’s Day, el artista aseguró que no tiene algún resentimiento hacia la actriz, pero admitió que cuando ella decidió dejarlo por Tom Cruise, quedó devastado.

“No tengo nada malo que decir sobre Nicole. Ambos teníamos veintipocos años, éramos jóvenes y ambiciosos. Una actriz brillante, guapísima y talentosa conoce a una gran estrella de Hollywood, y él le dice: ‘Ven conmigo’. Creo que le dices: ‘¿Estás loca?’. Debió de ser maravilloso para ella”, dijo.

Marcus Graham fue pareja de
Marcus Graham fue pareja de Nicole en los años 80's. El artista confesó que el ver a su expareja con Tom Cruise "lo devastó" Créditos: Youtube/Imagination Group

Y añadió: “Estaba devastado y desconsolado, pero así son las cosas, ¿no? ¿Por qué querría tenerla en Australia y encerrarla? No me siento mal por eso y lo entiendo. En ese momento, lloré mucho. Estaba muy dolido y confundido, pero tenía mucho que aprender sobre el mundo”.

3. Tom Cruise

Nicole Kidman y Tom Cruise se conocieron durante el rodaje de Days of Thunder (1989). “Mi primera reacción al conocer a Nic fue pura lujuria. Fue totalmente físico”, declaró Cruise a Entertainment Weekly en 1995.

Posteriormente, la pareja se casó Se casaron el 24 de diciembre de 1990 en Telluride, Colorado. Incluso, adoptaron dos hijos juntos: Isabella Jane Cruise (nacida en 1992) y Connor Anthony Cruise (nacido en 1995).

La actriz reconoció en una entrevista que se enamoró perdidamente de Tom cuando lo vio por primera vez. “Estaba loca por Tom. Me enamoré perdidamente. Habría ido hasta el fin del mundo por él”, dijo.

Incluso, reconoció que durante ese tiempo vivían en algo que ella llama una “burbuja”, muy aislados del mundo exterior debido al escrutinio mediático. “Nos volvimos muy dependientes el uno del otro”, aseveró.

Nicole Kidman y Tom Cruise
Nicole Kidman y Tom Cruise sufrieron el constante escrutinio de los medios. (Créditos: S. Granitz/WireImage)

A lo largo de la década de 1990, la pareja se defendió con frecuencia del escrutinio mediático.

“Cada pequeño paso que da Nic es mucho más importante porque está conmigo. La gente la juzga por eso. Le añade mucha presión. Supongo que esa es la desventaja de estar casada con Tom Cruise”, declaró Cruise a EW en 1996.

Es así que Cruise y Kidman presentaron múltiples demandas contra la prensa sensacionalista por acusaciones falsas y cuando la corte fallaba a su favor donaban las compensaciones a organizaciones benéficas.

Sin embargo, el matrimonio terminó por desmoronarse en el año 2000, cuando Tom Cruise presentó la demanda de divorcio por “diferencias irreconciliables”.

La fecha de separación que el actor declaró fue el 21 de diciembre del año 2000, justo días antes del décimo aniversario de su boda.

Tom Cruise fue quien solicitó
Tom Cruise fue quien solicitó el divorcio de Nicole Kidman. (S. Granitz/WireImage)

En una entrevista con la revista DuJour. Nicole Kidman afirmó que justo antes de su separación creía que “nuestra vida juntos era perfecta” y que estaba sorprendida por su rápida ruptura. “Me llevó mucho tiempo sanar. Fue un shock para mí”, confesó.

4. Lenny Kravitz

La relación entre Nicole Kidman y Lenny Kravitz comenzó en 2003, poco después de su divorcio de Tom Cruise.

Ambos se conocieron en 2002 cuando ella alquiló el apartamento de Manhattan del músico mientras renovaba su propio departamento en el West Village.

Durante ese tiempo, entablaron un noviazgo que se mantuvo en privado hasta 2003, cuando su portavoz confirmó que estaban saliendo.

Lenny Kravitz y Nicole Kidman
Lenny Kravitz y Nicole Kidman se comprometieron en secreto. (AFP)

En 2017, Kidman habló con Net-a-Porter sobre su colaboración con Zoë Kravitz, hija de la cantante de “Fly Away”, en la serie de televisión Big Little Lies y reveló que llegaron a comprometerse en secreto.

“Bueno, conocí a Zoe porque estuve comprometida con su padre. ¡Es cosa de familia! Quiero mucho a Lenny; es un tipo genial”, declaró.

