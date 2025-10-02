Entretenimiento

A qué hora se lanza “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift: datos clave sobre el esperado estreno musical

El nuevo disco de la cantautora llega a streaming tras el éxito de The Eras Tour

Ester Palomino

Por Ester Palomino

The Life of a Showgirl
The Life of a Showgirl - Taylor Swift

Taylor Swift suma un nuevo proyecto musical con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, el cual estará disponible en todo el mundo este viernes 3 de octubre.

El nuevo disco marca un regreso a la energía pop que la elevó a estrella global, tras varios años explorando un estilo más introspectivo.

Como recuerda la agencia EFE, Swift abre con este álbum una nueva etapa en su carrera, después de recuperar los derechos de su música, comprometerse con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y culminar su millonaria gira The Eras Tour.

Todas esas circunstancias han llevado a que la expectativa por el álbum sea superior, lo que ha convertido su preventa en una de las más altas de su carrera.

Nueva York celebra el lanzamiento
Nueva York celebra el lanzamiento con un pop up especial de Spotify

El regreso al pop junto a Max Martin y Shellback

Uno de los datos más relevantes es el regreso de los productores suecos Max Martin y Shellback, con quienes Swift ya había colaborado en discos como Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

Su inclusión representa un cambio de sonido respecto a los últimos trabajos de la cantautora con Jack Antonoff y Aaron Dessner, responsables del tono más íntimo de álbumes como folklore o evermore.

Con The Life of a Showgirl, los fans esperan un giro hacia un pop predominante, recordando a los años de 1989 o incluso fusionando el estilo de Reputation. El propio Travis Kelce adelantó en su pódcast New Heights que el álbum es “mucho más animado” y un giro de 180 grados respecto a The Tortured Poets Department (2024).

The Life of a Showgirl
The Life of a Showgirl incluye 12 canciones con referencias al glamour y al drama

Swift, por su parte, afirmó que este disco nace de “el momento más alegre, salvaje y dramático” de su vida.

Inspiraciones femeninas y colaboraciones

La narrativa del álbum de 12 canciones se inspira en figuras femeninas icónicas. La primera pista, “The Fate of Ophelia”, hace referencia a la trágica Ofelia de Hamlet, cuya muerte ha quedado plasmada en el arte y la literatura. La portada del disco, donde Swift aparece sumergida en agua con un vestido de pedrería, recrea esa imagen dramática.

Otra musa es la legendaria actriz Elizabeth Taylor, a quien dedica una de las canciones. Ambas figuras representan la mezcla de glamour, vulnerabilidad y teatralidad del disco.

Taylor Swift presenta una nueva
Taylor Swift presenta una nueva faceta artística con inspiración en íconos femeninos

El proyecto también incluye una colaboración con Sabrina Carpenter en la canción que da título al álbum, The Life of a Showgirl, un vínculo entre dos generaciones de estrellas pop.

El tracklist en “The Life of a Showgirl”

  1. “The Fate of Ophelia”
  2. “Elizabeth Taylor”
  3. “Opalite”
  4. “Father Figure”
  5. “Eldest Daughter”
  6. “Ruin the Friendship”
  7. “Actually Romantic”
  8. “Wi$h Li$t”
  9. “Wood”
  10. “CANCELLED!”
  11. “Honey”
  12. “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Eventos y actividades en ciudades clave

El lanzamiento de The Life of a Showgirl viene acompañado de celebraciones alrededor del mundo. En Nueva York, Spotify instaló hasta este jueves un pop up temático con pistas sobre las canciones. Uber, por su parte, abrirá espacios en Nueva York, Los Ángeles y Nashville donde los seguidores podrán visitar y adoptar gatos, el animal favorito de la artista.

La cita más esperada llegará del 3 al 5 de octubre, cuando Swift proyecte un audiovisual de 89 minutos para conmemorar el estreno. Además, los fans podrán acceder a las múltiples ediciones de CDs y vinilos, con precios que oscilan entre 15 y 30 dólares.

Tiendas en EE.UU. como Target
Tiendas en EE.UU. como Target ofrecerán ediciones exclusivas del álbum

¿A qué hora estará disponible el álbum?

Al igual que sus lanzamientos anteriores, The Life of a Showgirl se estrenará a la medianoche, hora del Este de Estados Unidos (00:00 AM ET) del viernes 3 de octubre. Esto significa que se habilitará simultáneamente en todo el mundo, adaptándose a la hora local de cada país.

Para América Latina, por ejemplo, el disco estará disponible en:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 10:00 p. m. del jueves 2 de octubre
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 11:00 p. m. del jueves 2 de octubre
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 12:00 a. m. (medianoche) del viernes 3 de octubre
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 1:00 a. m. del viernes 3 de octubre
  • España: 6:00 a. m. del viernes 3 de octubre

Así, millones de swifties en distintos husos horarios se conectarán al mismo tiempo para descubrir la nueva propuesta de Swift.

