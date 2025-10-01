Entretenimiento

Los creadores de “Monster” se sinceran sobre la sentencia de los hermanos Menéndez: “Roza la crueldad”

Ryan Murphy e Ian Brennan aseguraron que su visión sobre Erik y Lyle Menéndez cambió tras producir la serie.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Los productores compartieron su opinión
Los productores compartieron su opinión sobre la situación real de Erik y Lyle Menéndez, (Crédito: AP)

Desde su estreno, Monster se ha convertido en un fenómeno de Netflix que trasciende el simple entretenimiento, explorando casos criminales de alto perfil con una mirada social y psicológica.

En una entrevista con la revista Variety, los creadores de la serie, Ryan Murphy e Ian Brennan, hablaron sobre la repercusión de la segunda temporada, centrada en Erik y Lyle Menéndez.

La segunda temporada, lanzada en otoño de 2024, revivió la historia de los hermanos Menéndez, quienes fueron condenados por asesinar a sus padres y afirmaron haber sufrido abuso en su hogar.

Aunque ambos siguen en prisión tras rechazarles la libertad condicional en agosto y ver negada su petición de un nuevo juicio en septiembre, el interés público por su caso se ha intensificado.

La segnda temporada de "Monsters"
La segnda temporada de "Monsters" atrajo la atención al caso de Erik y Lyle Menéndez. (Miles Crist/Netflix vía AP)

Incluso, Ryan Murphy ha declarado que desearía que los hermanos hubieran sido liberados.

“Al empezar a trabajar en esto, pensé totalmente lo contrario: ‘No mates a tus padres, quédate en la cárcel’. Pero al reflexionar sobre el caso, cambió mi perspectiva”, admitió.

Y añadió: “Siento esto sobre el sistema penitenciario en general: ¿Qué beneficio hay en mantener a la gente simplemente en la cárcel? Podrían salir y hacer algo constructivo con sus vidas. No creo que sean un peligro para su comunidad”.

Ian Brennan, por su parte, compartió sentimientos similares y enfatizó que la comprensión actual sobre el abuso sexual masculino, que los Menéndez alegan haber sufrido, ha cambiado respecto a hace treinta años.

Los creadores de "Monster" afirmaron
Los creadores de "Monster" afirmaron que la sentencia de Erik y Lyle Menéndez es injusta. (Captura de video)

Que el estado de California no tenga interés en liberarlos roza la crueldad. Me sorprendió y me entristeció que sigan encarcelados, aunque mis opiniones sobre ellos sean complejas. Creí que la ola de interés y la nueva perspectiva cultural nos llevarían a otro lugar”, afirmó.

Aunque Murphy y Brennan nunca interactuaron personalmente con los hermanos, han seguido de cerca sus reacciones a la serie.

Erik Menéndez inicialmente calificó la dramatización como “mentiras horribles y difamatorias”, mientras que meses después, Lyle reconoció que el programa ayudó a visibilizar su historia.

Murphy no se sorprendió: “Siempre nos hemos sentido malinterpretados desde el principio. Con la temporada de Dahmer, por ejemplo, queríamos hablar sobre relaciones padre-hijo y justicia social, pero nadie entendió eso”, dijo.

Erik Menéndez aseguro que la
Erik Menéndez aseguro que la historia que se mostró en "Monster" de él y su hermano era una mentira. (Captura de video)

En su nueva temporada sobre Ed Gein, los creadores buscan provocar reflexiones sobre la salud mental y sus efectos en la sociedad. “Ese tipo de historias alimentan la serie”, explicaron,

Actualmente, los creadores ya se preparan para una cuarta temporada centrada en Lizzie Borden, interpretada por Ella Beatty, junto a otras mujeres históricamente catalogadas como “monstruos”, incluyendo Elizabeth Báthory y Aileen Wuornos.

“Queremos cuestionar las etiquetas y explorar la construcción de monstruos en la historia, especialmente en mujeres famosas que han sido marcadas injustamente”, aseveró Murphy.

Ryan Murphy e Ian
Ryan Murphy e Ian Brennan planean una cuarta temporada centrada en los asesinatos cometidos por Lizzy Borden. (prairieghosts.com)

Al mismo tiempo, Ryan Murphy e Ian Brennan consideran proyectos futuros con cautela. Murphy menciona un posible capítulo sobre Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, pero asegura que todavía es “demasiado pronto” para narrarlo.

Temas Relacionados

Erik y Lyle MenéndezMonstersRyan MurphyIan BrennanNetflix

Últimas Noticias

Keith Urban y Nicole Kidman: la crisis que casi destruye su matrimonio cuando solo tenían cuatro meses de casados

Un año antes de que la pareja anunciara su divorcio, Urban compartió con pesar el momento más oscuro que vivieron juntos

Keith Urban y Nicole Kidman:

Marcela Reyes, exesposa de B-King, responde a las acusaciones en su contra tras la muerte del músico: “Soy la más interesada en que se sepa la verdad”

La DJ colombiana aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades y reconoció sus errores del pasado en la relación con el reguetonero

Marcela Reyes, exesposa de B-King,

Michelle Pfeiffer confiesa que estaba “aterrada” por su debut en ‘Vaselina 2′: “¿Y si el público no me consideraba sexy?"

La actriz explicó que temía a las comparaciones con la primera entrega de la cinta, la cual se convirtió en todo un fenómeno cultural

Michelle Pfeiffer confiesa que estaba

Lionel Richie revela el origen del apodo “Smelly” de Michael Jackson

El libro “Truly” narra cómo la convivencia y los gestos simples definieron la relación entre dos figuras de la música.

Lionel Richie revela el origen

Nicole Kidman pagaría una millonaria compensación a Keith Urban por una sorprendente cláusula prenupcial

La actriz podría pagarle a su futuro exesposo 17 millones de dólares tras casi dos décadas de matrimonio

Nicole Kidman pagaría una millonaria
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: todos los

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Un hombre desbarrancó haciendo trekking, hizo una fogata para que lo encuentren y desató un incendio forestal

Video: así fue el momento de la detención de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Multitudinario acto a dos años de la masacre de Hamás en Gaza: el emotivo reclamo de la comunidad judía

INFOBAE AMÉRICA
Descubren 7 nuevas especies de

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

TELESHOW
Michael Bublé celebró la deslumbrante

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”

Lali Espósito reveló cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat durante su viaje por España

La foto de Emilia Mernes con Stella McCartney en el desfile de la diseñadora en París: “Primer fashion week”

Nora Cárpena habló sobre la reconciliación con Mirtha Legrand luego de dos décadas de distanciamiento: “Se terminó”