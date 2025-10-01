Los creadores de “Monster” se sinceran sobre la sentencia de los hermanos Menéndez: “Roza la crueldad”

Los productores compartieron su opinión sobre la situación real de Erik y Lyle Menéndez, (Crédito: AP)

Desde su estreno, Monster se ha convertido en un fenómeno de Netflix que trasciende el simple entretenimiento, explorando casos criminales de alto perfil con una mirada social y psicológica.

En una entrevista con la revista Variety, los creadores de la serie, Ryan Murphy e Ian Brennan, hablaron sobre la repercusión de la segunda temporada, centrada en Erik y Lyle Menéndez.

La segunda temporada, lanzada en otoño de 2024, revivió la historia de los hermanos Menéndez, quienes fueron condenados por asesinar a sus padres y afirmaron haber sufrido abuso en su hogar.

Aunque ambos siguen en prisión tras rechazarles la libertad condicional en agosto y ver negada su petición de un nuevo juicio en septiembre, el interés público por su caso se ha intensificado.

La segnda temporada de "Monsters" atrajo la atención al caso de Erik y Lyle Menéndez. (Miles Crist/Netflix vía AP)

Incluso, Ryan Murphy ha declarado que desearía que los hermanos hubieran sido liberados.

“Al empezar a trabajar en esto, pensé totalmente lo contrario: ‘No mates a tus padres, quédate en la cárcel’. Pero al reflexionar sobre el caso, cambió mi perspectiva”, admitió.

Y añadió: “Siento esto sobre el sistema penitenciario en general: ¿Qué beneficio hay en mantener a la gente simplemente en la cárcel? Podrían salir y hacer algo constructivo con sus vidas. No creo que sean un peligro para su comunidad”.

Ian Brennan, por su parte, compartió sentimientos similares y enfatizó que la comprensión actual sobre el abuso sexual masculino, que los Menéndez alegan haber sufrido, ha cambiado respecto a hace treinta años.

Los creadores de "Monster" afirmaron que la sentencia de Erik y Lyle Menéndez es injusta. (Captura de video)

“Que el estado de California no tenga interés en liberarlos roza la crueldad. Me sorprendió y me entristeció que sigan encarcelados, aunque mis opiniones sobre ellos sean complejas. Creí que la ola de interés y la nueva perspectiva cultural nos llevarían a otro lugar”, afirmó.

Aunque Murphy y Brennan nunca interactuaron personalmente con los hermanos, han seguido de cerca sus reacciones a la serie.

Erik Menéndez inicialmente calificó la dramatización como “mentiras horribles y difamatorias”, mientras que meses después, Lyle reconoció que el programa ayudó a visibilizar su historia.

Murphy no se sorprendió: “Siempre nos hemos sentido malinterpretados desde el principio. Con la temporada de Dahmer, por ejemplo, queríamos hablar sobre relaciones padre-hijo y justicia social, pero nadie entendió eso”, dijo.

Erik Menéndez aseguro que la historia que se mostró en "Monster" de él y su hermano era una mentira. (Captura de video)

En su nueva temporada sobre Ed Gein, los creadores buscan provocar reflexiones sobre la salud mental y sus efectos en la sociedad. “Ese tipo de historias alimentan la serie”, explicaron,

Actualmente, los creadores ya se preparan para una cuarta temporada centrada en Lizzie Borden, interpretada por Ella Beatty, junto a otras mujeres históricamente catalogadas como “monstruos”, incluyendo Elizabeth Báthory y Aileen Wuornos.

“Queremos cuestionar las etiquetas y explorar la construcción de monstruos en la historia, especialmente en mujeres famosas que han sido marcadas injustamente”, aseveró Murphy.

Ryan Murphy e Ian Brennan planean una cuarta temporada centrada en los asesinatos cometidos por Lizzy Borden. (prairieghosts.com)

Al mismo tiempo, Ryan Murphy e Ian Brennan consideran proyectos futuros con cautela. Murphy menciona un posible capítulo sobre Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, pero asegura que todavía es “demasiado pronto” para narrarlo.