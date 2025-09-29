Madonna aseguró que la espiritualidad la llevó al éxito: “No estaría aquí si no la tuviera”

Madonna se sinceró sobre sus creencias espirituales. (AP foto/Silvia Izquierdo)

Madonna está lista para levantar el telón sobre su espiritualidad en su primera entrevista para un podcast.

La artista de 67 años se sentará este lunes con el reconocido conductor Jay Shetty en un nuevo episodio de On Purpose, en lo que representa una de las conversaciones más íntimas y reveladoras de su trayectoria, según confirmó PEOPLE.

Durante el diálogo, Shetty explorará la extensa trayectoria espiritual de la cantante, que comenzó poco antes del nacimiento de su primera hija, Lourdes Leon, y que ha influido en cómo entiende el éxito, el perdón y su vida en general.

“Necesitas ser espiritual para ser exitoso. El éxito es tener una vida espiritual, punto. No estaría aquí si no la tuviera”, aseguró la cantante, quien descubrió la Cábala en 1996, marcando un antes y un después en su enfoque personal y profesional.

Madonna atribuyó su éxito a tener una vida espiritual. (Instagram/Madonna)

La artista, ganadora de siete premios Grammy, ha sido reconocida durante décadas por romper barreras y utilizar su voz para la defensa de los derechos humanos, un compromiso que considera esencial para su propósito de vida.

“¿Qué he hecho por los demás? Esa es realmente la única forma de tener éxito en la vida. La mayor cantidad de luz se revela donde hay oscuridad. Cuando estás en una habitación oscura, enciendes la luz. Si ya hay luz, ¿qué haces? No hay esfuerzo. Entonces, ¿debemos buscar la oscuridad?”, dijo.

Por si fuera poco, Madonna enfatizó que su misión espiritual es compartir luz con el mundo a través de todas sus acciones. “Lo quiero todo, pero quiero que sea para compartirlo, no para guardarlo solo para mí”, agregó.

Esta filosofía, según la cantante, ha guiado cada decisión en su carrera y en su vida personal, desde sus proyectos musicales hasta sus causas humanitarias.

Madonna afirmó que su misión espiritual es compartir luz con el mundo. (Instagram/Madonna)

En el episodio, la “Reina del pop” también reflexiona sobre cómo fue “esclava o víctima de la opinión de los demás” en el pasado. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido que no encajar puede ser liberador.

“No encajar es lo que te salva”, aseguró. Esta aceptación de sí misma ha sido clave para enfrentar los desafíos de la vida y la industria del entretenimiento.

Su maestro de Cábala, Eitan Yardeni, quien se unirá a ella en la conversación, colabora con Madonna en un nuevo curso titulado The Mystical Studies of the Zohar, que se lanzará el 29 de septiembre.

La cantante reconoce que la espiritualidad no solo la ha guiado en los momentos de éxito, sino que se vuelve aún más valiosa en los desafíos.

Madonna afirmó que la espiritualidad tanbién la ha guiado en sus momentos más oscuros. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“La sabiduría espiritual no es útil cuando todo va bien, sino cuando te enfrentas a dificultades y también en los momentos de felicidad. Es útil recordar que en cualquier momento todo puede desaparecer. Así que no lo des por sentado. Ten humildad”, afirmó.

Además, Madonna subraya la importancia de la aceptación radical, la idea de que todo lo que nos sucede está destinado a suceder y que, al final, estaremos bien.

Esta perspectiva, explica, le ha permitido navegar por décadas de fama, críticas y presiones sin perder el enfoque de su propósito: iluminar el mundo.

Madonna confesó que cree en el destino. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“El propósito de mi alma es revelar luz en el mundo a través de lo que haga”, dijo la estrella. Para Madonna, el verdadero éxito no se mide por premios, ventas o reconocimientos, sino por la capacidad de impactar positivamente la vida de otros mientras se mantiene fiel a su esencia.

Con esta entrevista, Madonna ofrece una mirada rara y profunda a su mundo interior, mostrando que detrás de su icónica carrera hay una persona profundamente comprometida con la espiritualidad, la reflexión y la búsqueda constante de significado.