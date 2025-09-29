Jennifer Lopez brinda nuevos detalles sobre su divorcio con Ben Affleck: “Fue lo mejor que me pudo haber pasado”

Jennifer Lopez reflexionó sobre su divorcio de Ben Affleck. (Créditos: AP)

Jennifer Lopez habló con franqueza sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su divorcio de Ben Affleck. En una entrevista íntima en CBS News Sunday Morning, la artista de 56 años reconoció que, a pesar del dolor que vivió tras la separación, el final de su matrimonio fue “lo mejor que le pudo haber pasado”.

La cantante y actriz presentó la demanda de divorcio en agosto de 2024, justo el día de su segundo aniversario de bodas, citando “diferencias irreconciliables”.

Desde entonces, y tras la oficialización del divorcio a comienzos de este año, la famosa ha experimentado un proceso profundo de transformación personal. “Me cambió. Me ayudó a crecer de una forma en la que necesitaba crecer”, reflexionó.

Jennifer Lopez aseveró que divorciarse de Ben Affleck la ayudó a crecer personalmente. (REUTERS/Mike Blake)

Aunque públicamente ha mantenido una actitud positiva desde el anuncio del divorcio, Jennifer Lopez admitió que el proceso fue todo menos fácil. “Fue un momento realmente difícil. Apenas podía manejarlo”, confesó.

En medio de la separación, Jennifer se sumergió en el rodaje de su nueva película Kiss of the Spider Woman, un proyecto particularmente complejo por una razón inesperada: Ben Affleck, su ahora exmarido, fue uno de los productores ejecutivos del film.

“Era duro no pensar en todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo era lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Cada momento en el set, cada escena, me hacía feliz. Pero al volver a casa, todo era distinto… no estaba bien. Y era como: ¿cómo reconcilio esto? Pero lo logré”, explicó.

A pesar de la tensión emocional, la artista no dejó de reconocer el papel fundamental que Affleck jugó en llevar la película a la pantalla. “Siempre le daré crédito por eso. La película no se habría hecho si no fuera por él y Artist Equity”, dijo en referencia a la productora del actor.

Jennifer Lopez admitió que "El beso de la mujer araña" se realizó gracias a Ben Affleck. (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

Según ella, el artista no fue quien impulsó activamente el proyecto, pero sí lo respaldó financieramente. “Le dije que este era el papel que nací para interpretar, y él me dijo: ‘Está bien’. Y ayudó a que sucediera”, declaró.

Más allá de la relación profesional, Jennifer Lopez compartió que, tras cerrar ese capítulo, encontró una nueva libertad emocional.

“Tuve probablemente el mejor verano de mi vida. Me divertí muchísimo. Ahora puedo disfrutar más de las cosas, sentirme bien. Soy una persona diferente ahora de lo que era hace un año y medio”, afirmó.

Jennifer Lopez afirmó que es una persona diferente desde su divorcio de Ben Affleck. (REUTERS/Yara Nardi)

A pesar del desenlace de su historia con el actor, Jennifer no guarda rencores. Al contrario, ve el proceso como un renacer. “Me volví más consciente de mí misma. Estoy agradecida por lo que aprendí”, dijo.

El fin de su matrimonio con Ben Affleck marcó el cierre de una historia de amor que había comenzado más de dos décadas atrás. La pareja fue una de las más mediáticas de principios de los 2000, y tras años separados, retomaron su relación en 2021, casándose en julio de 2022 en una ceremonia íntima.