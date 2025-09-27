Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Karol G, Morat y Shakira, entre los ganadores por Colombia en los Premios Juventud 2025 - crédito @karolg, @morat y @shakira/Instagram

El Figali Convention Center de Ciudad de Panamá se convirtió en el epicentro de la música latina el pasado jueves 25 de septiembre, cuando fue sede de una nueva edición más reciente de los Premios Juventud 2025.

La gala, reconocida como una de las más influyentes para la industria musical de habla hispana, tuvo como protagonistas a los artistas colombianos, quienes obtuvieron varios de los galardones principales de la noche. Morat, Karol G, Shakira y un homenajeado Carlos Vives encabezaron la lista de ganadores en una velada que celebró la diversidad y el dinamismo de la música latina actual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento rindió homenaje a Panamá, país anfitrión, con una apertura que reunió a figuras emblemáticas de la música local y regional. Sobre el escenario, nombres como Sech, Boza, Dímelo Flow, Los Rabanes, Nando Boom, Samy & Sandra Sandoval, Natti Natasha, Farruko y el legendario Willie Colón interpretaron su clasica La Murga, un himno de la salsa producto de su legendaria sociedad con Héctor Lavoe que marcó el tono festivo de la noche.

Protagonismo colombiano en los Premios Juventud 2025

Morat fue uno de los grandes ganadores de los Premios Juventud 2025, llevándose tres galardones y empatando con Bad Bunny - crédito @morat/Instagram

El protagonismo colombiano se hizo evidente a lo largo de la gala. Morat se consolidó como uno de los grandes triunfadores al recibir tres premios: “Grupo o Dúo Favorito del Año”, “Mejor Canción Pop/Rock” por Me Toca a Mí —tema interpretado junto a Camilo— y “Mejor Álbum Pop” por Ya Es Mañana.

Esto le permitió a la agrupación bogotana empatar la marca de Bad Bunny, el otro gran ganador de la jornada, que se llevó “Mejor Canción Urbana” por DTMF, “Mejor Colaboración Urbana” por Adivino y “Mejor Álbum Urbano” por Debí Tirar Más Fotos.

Karol G se llevó dos galardones en los Premios Juventud 2025 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Por su parte, Karol G (que no estuvo presente debido a que se encuentra realizando su residencia en el cabaret Crazy Horse de París, reafirmó su estatus como referente global al obtener dos de los galardones más esperados: “Artista del Año” y “Hit Tropical del Año” gracias a su éxito Si Antes Te Hubiera Conocido.

El legado de Colombia también se reflejó en la figura de Carlos Vives, quien fue distinguido con el premio “Agente de Cambio”, compartido con el puertorriqueño Myke Towers. Este reconocimiento celebra tanto la trayectoria musical del samario como su compromiso social y cultural, especialmente en iniciativas que benefician a comunidades en su país. Durante la ceremonia, el cantautor ofreció un discurso que resaltó el poder de la música.

Carlos Vives fue reconocido con el premio "Agende de Cambio" en los Premios Juventud 2025 - crédito @carlosvives/Instagram

Shakira tampoco se fue con las manos vacías, pese a no estar presente en la ceremonia. La barranquillera, que acaba de terminar un éxitoso paso por México como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour, recibió el galardón a “Mejor Canción Pop/Urbano” por Soltera.

Presentaciones destacadas de los Premios Juventud 2025

La noche estuvo marcada por actuaciones memorables y anuncios que generaron repercusión en redes sociales. Natti Natasha sorprendió al público al revelar durante su presentación que espera una niña, mientras interpretaba Traje Aquí junto a la Sinfónica Juvenil Nacional. Maluma encendió el escenario con su tema Bronceador, a lo que se sumó el estreno mundial de Que Me Quiera Ma, interpretado por Marc Anthony y Wisin, se convirtió en uno de los puntos álgidos de la velada.

También destacó la presencia del cartagenero Hamilton, por estos días inmerso en la promoción de su LP Afrorockstar y que estuvo nominado en los Premios Juventud. Para la ocasión, se presentó en la ceremonia interpretando su éxito Mi Reina junto a Nanpa Básico.

Hamilton y Nanpa Básico interpretaron "Mi Reina" en los Premios Juventud 2025 - crédito cortesía TU Live Music Events

El balance de la noche mostró que la música latina atraviesa una etapa de transformación y crecimiento, con Colombia consolidándose como uno de los principales referentes a nivel mundial. La presencia y el éxito de sus artistas en los Premios Juventud 2025 confirman el papel central del país en la industria y anticipan un futuro de innovación y liderazgo en el ámbito musical internacional.