Entretenimiento

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

La edición celebrada en Panamá introdujo nuevas categorías y consagró a los artistas nacionales en una gala con actuaciones y homenajes

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Karol G, Morat y Shakira,
Karol G, Morat y Shakira, entre los ganadores por Colombia en los Premios Juventud 2025 - crédito @karolg, @morat y @shakira/Instagram

El Figali Convention Center de Ciudad de Panamá se convirtió en el epicentro de la música latina el pasado jueves 25 de septiembre, cuando fue sede de una nueva edición más reciente de los Premios Juventud 2025.

La gala, reconocida como una de las más influyentes para la industria musical de habla hispana, tuvo como protagonistas a los artistas colombianos, quienes obtuvieron varios de los galardones principales de la noche. Morat, Karol G, Shakira y un homenajeado Carlos Vives encabezaron la lista de ganadores en una velada que celebró la diversidad y el dinamismo de la música latina actual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento rindió homenaje a Panamá, país anfitrión, con una apertura que reunió a figuras emblemáticas de la música local y regional. Sobre el escenario, nombres como Sech, Boza, Dímelo Flow, Los Rabanes, Nando Boom, Samy & Sandra Sandoval, Natti Natasha, Farruko y el legendario Willie Colón interpretaron su clasica La Murga, un himno de la salsa producto de su legendaria sociedad con Héctor Lavoe que marcó el tono festivo de la noche.

Protagonismo colombiano en los Premios Juventud 2025

Morat fue uno de los
Morat fue uno de los grandes ganadores de los Premios Juventud 2025, llevándose tres galardones y empatando con Bad Bunny - crédito @morat/Instagram

El protagonismo colombiano se hizo evidente a lo largo de la gala. Morat se consolidó como uno de los grandes triunfadores al recibir tres premios: “Grupo o Dúo Favorito del Año”, “Mejor Canción Pop/Rock” por Me Toca a Mí —tema interpretado junto a Camilo— y “Mejor Álbum Pop” por Ya Es Mañana.

Esto le permitió a la agrupación bogotana empatar la marca de Bad Bunny, el otro gran ganador de la jornada, que se llevó “Mejor Canción Urbana” por DTMF, “Mejor Colaboración Urbana” por Adivino y “Mejor Álbum Urbano” por Debí Tirar Más Fotos.

Karol G se llevó dos
Karol G se llevó dos galardones en los Premios Juventud 2025 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Por su parte, Karol G (que no estuvo presente debido a que se encuentra realizando su residencia en el cabaret Crazy Horse de París, reafirmó su estatus como referente global al obtener dos de los galardones más esperados: “Artista del Año” y “Hit Tropical del Año” gracias a su éxito Si Antes Te Hubiera Conocido.

El legado de Colombia también se reflejó en la figura de Carlos Vives, quien fue distinguido con el premio “Agente de Cambio”, compartido con el puertorriqueño Myke Towers. Este reconocimiento celebra tanto la trayectoria musical del samario como su compromiso social y cultural, especialmente en iniciativas que benefician a comunidades en su país. Durante la ceremonia, el cantautor ofreció un discurso que resaltó el poder de la música.

Carlos Vives fue reconocido con
Carlos Vives fue reconocido con el premio "Agende de Cambio" en los Premios Juventud 2025 - crédito @carlosvives/Instagram

Shakira tampoco se fue con las manos vacías, pese a no estar presente en la ceremonia. La barranquillera, que acaba de terminar un éxitoso paso por México como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour, recibió el galardón a “Mejor Canción Pop/Urbano” por Soltera.

Presentaciones destacadas de los Premios Juventud 2025

La noche estuvo marcada por actuaciones memorables y anuncios que generaron repercusión en redes sociales. Natti Natasha sorprendió al público al revelar durante su presentación que espera una niña, mientras interpretaba Traje Aquí junto a la Sinfónica Juvenil Nacional. Maluma encendió el escenario con su tema Bronceador, a lo que se sumó el estreno mundial de Que Me Quiera Ma, interpretado por Marc Anthony y Wisin, se convirtió en uno de los puntos álgidos de la velada.

También destacó la presencia del cartagenero Hamilton, por estos días inmerso en la promoción de su LP Afrorockstar y que estuvo nominado en los Premios Juventud. Para la ocasión, se presentó en la ceremonia interpretando su éxito Mi Reina junto a Nanpa Básico.

Hamilton y Nanpa Básico interpretaron
Hamilton y Nanpa Básico interpretaron "Mi Reina" en los Premios Juventud 2025 - crédito cortesía TU Live Music Events

El balance de la noche mostró que la música latina atraviesa una etapa de transformación y crecimiento, con Colombia consolidándose como uno de los principales referentes a nivel mundial. La presencia y el éxito de sus artistas en los Premios Juventud 2025 confirman el papel central del país en la industria y anticipan un futuro de innovación y liderazgo en el ámbito musical internacional.

Temas Relacionados

Premios Juventud 2025MoratKarol GCarlos VivesShakiraMúsica latinaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas Noticias

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre

Figuras legendarias, talentos emergentes y eventos masivos destacan en una agenda diversa que abarca todos los géneros musicales

Super Junior llega a la

‘La ley y el orden: SVU’ abrió su temporada 27 con la muerte de un querido personaje

El primer episodio abrió con un velorio en honor del capitán fallecido

‘La ley y el orden:

‘La Red Social 2′ cambia de nombre y anuncia nueva fecha de estreno

La cinta dirigida por Aaron Sorkin contará la historia de una versión más madura del CEO de Meta

‘La Red Social 2′ cambia

Pedro Pascal se convirtió en dueño de uno de los objetos más icónicos del cine de horror

La hermana de Pedro Pascal reveló que el actor tiene en su casa un objeto muy codiciado entre los fanáticos del género

Pedro Pascal se convirtió en

Keira Knightley rechaza volver en la nueva secuela de “Piratas del Caribe”: “Esos días terminaron”

La actriz británica dio vida a Elizabeth Swann desde 2003, en la primera entrega de la franquicia de aventura

Keira Knightley rechaza volver en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

TELESHOW
El orgullo de Alejandra Maglietti

El orgullo de Alejandra Maglietti al contar lo primero que aprendió su hijo con un mes de vida

Tras ser intervenido de urgencia, Alberto Cormillot se mostró preocupado por su salud: “Me hubiera agarrado un infarto”

El video de Trueno y Teresa Prettel por las calles de Marruecos: besos, compras y paseos por mercados antiguos

La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”