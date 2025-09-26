Entretenimiento

Final de ‘Bon appétit, majestad’: horarios y fecha de estreno de los últimos capítulos del aclamado k-drama en Netflix

Conspiración, romance y decisiones cruciales. La serie coreana protagonizada por Yoona y Lee Chae-min llega a su fin

Ester Palomino

El destino del Reino depende de una sola promesa. Esta semana llegan los capítulos finales de Bon appétit, majestad (Créditos: Netflix)

El fenómeno coreano Bon appétit, majestad se prepara para despedirse este fin de semana con la emisión de sus dos últimos capítulos en Netflix.

Tras semanas en lo más alto del Top 10 global, la serie histórica protagonizada por Im Yoon-ah (Girls’ Generation) y Lee Chae-min ha conquistado a los fanáticos del romance y la buena cocina, sin descuidar la dosis de intriga palaciega.

La trama, basada en la novela web Surviving as Yeonsangun’s Chef de Park Guk-jae, sigue la historia de Yeon Ji-young, una reconocida chef francesa de la era moderna que, tras un eclipse y un accidente aéreo, viaja 500 años al pasado.

Allí se ve obligada a sobrevivir en la corte real cocinando para el temido rey de Joseon, Lee Heon, con quien tendrá una relación que navega por la desconfianza, la política y la pasión.

Ji-yeong, la chef moderna atrapada
Ji-yeong, la chef moderna atrapada en el pasado, es el corazón de la historia. (Créditos: Netflix)

El episodio más reciente mostró cómo Ji-young logró limpiar su nombre tras ser acusada de un intento de envenenamiento, lo que permitió que su vínculo con el monarca se fortaleciera.

En una de las escenas más comentadas en redes sociales, Lee Heon confesó sus sentimientos bajo la luz de la luna con una promesa: “Si te conviertes en mi compañera, te prepararé bibimbap cada mañana”.

La declaración generó una ola de comentarios que calificaron la escena como “hermosa, romántica y desgarradora”, según reportó Korea Times.

Intriga palaciega y romance marcan
Intriga palaciega y romance marcan el pulso de la serie.(Créditos: Netflix)

Lo que se avecina en el final

Con solo dos capítulos pendientes, la expectativa es máxima. Según se aprecia en los teasers,el palacio real entrará en un estado de caos absoluto cuando los planes de la consorte Kang y el príncipe Jesan se pongan en marcha.

En medio de esta conspiración, la chef Ji-young podría ser secuestrada por rebeldes, aumentando la tensión sobre su destino y el del rey.

Los avances sugieren que Yi Heon recibirá nuevas pruebas sobre la misteriosa muerte de su madre, lo que lo empujará a una espiral de furia y desesperación que recuerda al histórico monarca Yeonsangun, en quien se inspira parcialmente el personaje.

Este descubrimiento amenaza con cambiar no solo su visión del pasado, sino también la forma en la que gobierna y protege a quienes ama.

La ficción combina hechos históricos
La ficción combina hechos históricos con un relato de fantasía romántica (Netflix)

Al mismo tiempo, la vida de la chef Ji-young vuelve a estar en grave peligro, un dilema que conecta directamente con su conflicto central: ¿permanecer en Joseon junto al monarca que ama o intentar regresar al futuro, donde la espera su exitosa carrera como chef de alta cocina?

La actriz Im Yoon-ah ya adelantó en el programa You Quiz on the Block que el desenlace traerá lágrimas “en más de un sentido”, dejando abierta la incógnita sobre si la serie abordará un final de corte romántico y esperanzador o se orientrá hacia una resolución más amarga, cercana a la novela original.

Fecha de estreno de los capítulos finales

Los episodios finales de Bon appétit, majestad llegarán este fin de semana a Netflix:

  • Episodio 11: sábado 27 de septiembre
  • Episodio 12 (gran final): domingo 28 de septiembre.

Ambos capítulos tendrán una duración aproximada de 70 a 80 minutos y estarán disponibles en simultáneo en todos los territorios.

La plataforma ofrece subtítulos en español latino y opción de doblaje al español.

Los fans esperan con ansias
Los fans esperan con ansias conocer el destino de Ji-yeong y Yi Heon (Netflix)

A qué hora se estrenan los episodios de ‘Bon Appétit, Your Majesty’ en Netflix

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 a. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 9:00 a. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 10:00 a. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 11:00 a. m.
  • España: 4:00 p. m.

