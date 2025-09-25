Entretenimiento

Priscilla Presley reveló que tuvo una última llamada con Robert Kardashian en su lecho de muerte

La actriz y empresaria recordó en su nuevo libro la emotiva despedida que tuvo con el abogado en 2003.

Virginia García

Por Virginia García

Priscilla Presley recordó la última
Priscilla Presley recordó la última vez que habló con Robert Kardashian. (Créditos: REUTERS. Instagram)

Priscilla Presley compartió uno de los recuerdos más emotivos de su vida personal: la última conversación que sostuvo con Robert Kardashian poco antes de que el reconocido abogado falleciera en 2003.

El episodio, narrado en su nuevo libro Softly, As I Leave You: Life After Elvis, arroja luz sobre un vínculo que, aunque breve en lo romántico, se mantuvo sólido en la amistad durante décadas.

Robert Kardashian, padre de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, fue diagnosticado con cáncer de esófago a los 59 años. Durante sus últimos días en el hospital, Kim fue quien contactó a Priscilla para darle la oportunidad de despedirse.

Tuvimos una última conversación en su lecho de muerte. Era el más bondadoso de los hombres y lo recuerdo con gran afecto”, relató.

Kim Kardashian llamó a Priscilla
Kim Kardashian llamó a Priscilla Presley para que pudiera despedirse de Robert Kardashian en su lecho de muerte, (Foto: Instagram/@kimkardashian)

Ese momento de despedida resultó especialmente significativo para la famosa de 80 años, pues con él cerraba un capítulo que había iniciado en 1975, cuando comenzó a salir con el abogado poco después de divorciarse de Elvis Presley.

Aunque el romance duró solo unos meses, marcó su vida de manera inesperada y dejó en ella una huella de cariño y respeto.

Priscilla Presley recuerda que conoció a Robert gracias a su amiga Joanie Esposito, quien en ese entonces mantenía un noviazgo con Tom Kardashian, hermano del abogado.

Recién salida de su relación con el instructor de karate Mike Stone, la actriz encontró en Robert un refugio emocional. “Robert era un hombre dulce y me gustaba. Pero después de unos meses me di cuenta de que no iba a funcionar”, relata en su libro.

Priscilla Presley aseguró que no
Priscilla Presley aseguró que no estaba lista para casarse nuevamente con Robert Kardashian. (Captura de video)

La razón principal por la que se separaron fue la diferencia en estilos de vida. Kardashian trabajaba largas jornadas y durante los fines de semana buscaba tranquilidad en casa con una película y un tazón de palomitas.

Priscilla, en cambio, prefería mantenerse activa socialmente. Aunque el abogado llegó a hablar de matrimonio, ella no se sentía lista para volver a casarse tras su ruptura con Elvis.

Pese a ello, la relación no terminó en malos términos y con el paso del tiempo ambos mantuvieron una amistad entrañable, que se sostuvo incluso en los años en que Robert enfrentó la presión del caso O.J. Simpson, un proceso legal que, según Priscilla, lo sumió en una profunda agonía por la cercanía que tenía con el exjugador de fútbol americano.

Robert Kardashian la pasó mal
Robert Kardashian la pasó mal en el juicio de O.J. Simpson según Priscilla Presley. (AP)

La sombra de Elvis Presley

En sus memorias, Priscilla Presley también recuerda un episodio que refleja la compleja dinámica que todavía existía con Elvis.

Una madrugada, mientras ella dormía junto a Kardashian, recibió una llamada del “Rey del Rock and Roll” a las dos de la mañana. “Ni se le pasó por la cabeza que yo pudiera estar con alguien más”, escribió.

Priscilla reconoce que Elvis jamás habría soportado la idea de saber que otro hombre estaba en su habitación. “Se habría vuelto loco, tal vez literalmente. Elvis siempre llevaba un arma cargada, a veces más de una”, confesó.

Priscilla Presley aseguró que Elvis
Priscilla Presley aseguró que Elvis Presley se habría vuelto loco si se enteraba que ella estaba con otro hombre. (AP)

Para evitar un conflicto, salió de la cama sin despertar a Robert, contestó el teléfono y se encerró en la habitación de huéspedes para hablar con su exesposo.

Hoy, al compartir ese recuerdo íntimo en sus memorias, Priscilla Presley rescata no solo la historia de un romance fugaz, sino también la de un vínculo humano que trascendió el paso de los años y los altibajos de la vida.

