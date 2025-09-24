Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, se encuentra en situación de calle

Tylor Chase fue captado viviendo en situación de calle. (Créditos: Captura de video. Tik Tok/ @lethallalli)

El actor estadounidense Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie infantil de Nickelodeon El manual de Ned, fue visto recientemente en situación de calle en Riverside, California, generando preocupación entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

La noticia surgió a partir de un video difundido en TikTok por la creadora de contenido @lethallalli, quien se acercó a Chase al reconocerlo en la vía pública.

En el clip, de apenas unos segundos, se observa al actor de 36 años con un aspecto descuidado, mientras mira a la cámara y pronuncia algunas palabras con dificultad. “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo el intérprete, en una breve interacción que inmediatamente llamó la atención de sus fans.

Una creadora de contenido grabó a Tylor Chase en situación de calle. (Tik Tok/ @lethallalli)

Nacido en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos, Chase alcanzó la fama temprana gracias a su papel en El manual de Ned, donde compartió créditos con Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Además, participó en otras series populares como Everybody Hates Chris y en la película Good Time Max (2007). También prestó su voz para el personaje de Hank Newbern en el videojuego LA Noire (2011).

En 2014, Chase lanzó un canal de YouTube, en el que compartía poemas y actuaciones, manteniendo un contacto directo con sus seguidores.

Sin embargo, desde su último video publicado en octubre de 2021, el actor ha permanecido inactivo en redes sociales, lo que ha dificultado obtener información sobre su situación actual.

Lethallalli creo una campaña en GoFundMe para ayudar a Tylor Chase (Tik Tok/ @lethallalli)

Tras la viralización del video, los fans se organizaron para intentar apoyar a Chase. Se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe, destinada a cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica para el actor.

La iniciativa rápidamente comenzó a recibir donaciones y mensajes de apoyo, mostrando la solidaridad de la comunidad de seguidores que crecieron viéndolo en televisión.

La creadora de contenido que lo grabó, @lethallalli, ha compartido actualizaciones sobre el caso y ha solicitado información sobre el paradero de Chase, aunque hasta el momento no se ha logrado localizarlo nuevamente.

Sin embargo, pocos días después, la influencer publicó una captura de pantalla de una conversación con la madre de Tylor Chase, donde esta le pidió que dejara de juntar dinero para el actor.

La madre de Tylor Chase le pidió a Lethallalli que dejara de pedir dinero para el actor. (Tik Tok / @lethallalli)

“Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”, le dijo.

Ante esto, Lethallalli le contestó que dejaría de juntar donaciones, pero desea entregarle el dinero recaudado. “Hay dinero que me gustaría al menos darte porque no sé qué más hacer con él. El dinero no es para mí y no es mi deseo recibirlo”, comentó.

Finalmente, la madre de Tylor le contestó: “Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”, sentenció.

La madre de Tylor Chase aseguró que su hijo necesita ayuda médica. (Tik Tok / @lethallalli)

Los usuarios de TikTok y otras redes sociales continúan atentos, esperando poder ofrecer ayuda directa y asegurar que el actor reciba atención adecuada.