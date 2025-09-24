Entretenimiento

La venta de objetos personales de Shelley Duvall enfurece a sus fans

Los admiradores de la actriz reclamaron la forma irrespetuosa en la que los herederos vendieron sus pertenencias.

Por Marco Antonio González Aguilera

Los objetos que conservó Shelley
Los objetos que conservó Shelley Duvall durante su carrera tienen un gran valor para los coleccionistas. (Foto: Associated Press, Captura)

Shelley Duvall es recordada mundialmente por su magistral interpretación de Wendy Torrance en El Resplandor de 1980.

A poco más de un año de su fallecimiento, una polémica venta de bienes personales de la actriz, se llevó a cabo entre el 20 y 21 de septiembre. Lo que molestó a algunos sus seguidores, quienes dijeron que la estrella “merece más”.

La casa de subastas Vogt Auction Galleries organizó una venta titulada The Shelley Duvall Collection, que incluyó piezas coleccionables relacionadas con la carrera de la actriz, entre las que destacan:

El guion original de Popeye de 1980, notas personales, libretos de rodaje de El Resplandor y una primera edición de la novela de Stephen King que inspiró el clásico de Stanley Kubrick.

La subasta de los objetos
La subasta de los objetos personales de Shelley Duvall ofendió a sus fans (Foto: vogtauction.com)

Cabe señalar que una segunda ronda de la subasta de los objetos personales de Shelley está programada para octubre.

La indignación de los fans

La posibilidad de adquirir estos objetos desató un debate en redes sociales.

Algunos fanáticos expresaron entusiasmo por la oportunidad de poseer objetos de memorabilia únicos de una carrera cinematográfica que marcó una época.

Me alegra que compartan el catálogo en línea. Fue una inspiración toda mi vida”, escribió un usuario.

Otros lamentaron no haberse enterado a tiempo: “¡Por qué no vi esto hace dos días! Me hubiera encantado ir”, expresó un fan.

Algunos fans pidieron que se
Algunos fans pidieron que se conserven los objetos personales de la actriz (Captura Instagram)

Sin embargo, muchos más criticaron la subasta, la consideraron “invasiva y carente de respeto”.

Empiecen mostrando algo de respeto”, comentó un usuario en un video que mostraba el interior del granero de Duvall en Texas. Otro agregó: “Interesante, pero se siente intrusivo. Descanse en paz, Shelley”.

Varios sugirieron que el material debería resguardarse en un museo, como el Academy Museum of Motion Pictures, en lugar de terminar disperso: “Sus guiones de El Resplandor y Popeye son tesoros de Hollywood. Ojalá no se pierdan”.

¿Quién fue Shelley Duvall?

Shelley Duvall nació en Fort Worth, Texas, el 7 de julio de 1949, debutó en el cine en 1970 con Volar es para los pájaros. Su colaboración con el director Robert Altman la llevó a cintas emblemáticas como Los Vividores de 1971 y 3 Mujeres de 1977, por la que obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Años después, se convirtió en la inconfundible Wendy Torrance de El Resplandor, papel que la consagró en la cultura popular. También brilló como la carismática Olivia Oyl en Popeye de 1980, al lado del difunto Robin Williams.

Shelley Duvall será recordada por
Shelley Duvall será recordada por su brillante interpretación de Wendy Torrance en 'El Resplandor' (Warner Bros.)

Además de actuar, Duvall creó su propia productora, Think Entertainment, que impulsó programas infantiles en la década de 1980, y grabó un álbum de villancicos en 1991.

Sin embargo, en 2002 decidió retirarse de Hollywood, declarando que el ambiente de la industria la había “herido” profundamente.

La gente cree que es cuestión de envejecer, pero no. Es violencia”, confesó en una entrevista.

Su reaparición en 2016 en el programa Dr. Phil, criticado por explotar su fragilidad, avivó el debate sobre su salud mental. Finalmente, en 2023 sorprendió al público con un breve regreso en la película independiente The Forest Hills.

Shelley también protagonizó la película
Shelley también protagonizó la película 'Popeye' junto al difunto Robin Williams (Paramount)

La estrella de Hollywood murió en julio de 2024 a los 75 años en su casa de Blanco, Texas, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes.

