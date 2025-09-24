Katy Perry reflexionó sobre “las pérdidas” de su último año: “He sido amada, retada y puesta a prueba por la vida”

La artista dijo que valora tanto las pérdidas como las victorias de su carrera de casi dos décadas (REUTERS/Andrew Kelly)

Katy Perry celebró el primer aniversario de su álbum 143 con un mensaje cargado de emociones en el que hizo un repaso por el último año de su vida, etapa en la que pasó por varios altibajos personales y profesionales.

A través de una extensa publicación en Instagram, la estrella pop de 40 años habló sobre sus victorias, sus derrotas y la forma en que ha enfrentado los retos que la han acompañado en este tiempo.

“Ustedes saben que no soy de hacer publicaciones por aniversarios. Suelo ser más futurista, pero sería negligente no reconocer el increíble impacto que este último año ha tenido en mí”, escribió la cantante en el mensaje compartido el 22 de septiembre.

La cantante describió su disco 143 como un “te amo” dedicado a sus fans.(Instagram/KatyPerry)

El lanzamiento de 143, en septiembre de 2024, había sido anunciado como el regreso de Perry al centro del pop. Sin embargo, la realidad fue distinta.

Hubo polémica con el disco al revelarse que uno de sus productores era Dr. Luke, señalado por Kesha de abuso sexual en 2014. La controversia empañó el recibimiento de la obra, que debutó con el puntaje más bajo en Metacritic en 13 años.

El sencillo principal, Woman’s World, tampoco logró cumplir con las expectativas, al no entrar en el top 10 del Billboard Hot 100.

Además de la recepción negativa de su álbum, la cantante también enfrentó críticas por su participación en un viaje espacial con Blue Origin en abril de este año, así como por algunos de sus bailes durante la Lifetimes Tour.

El vuelo espacial le generó críticas del público y también habría influido en la ruptura de su relación con Orlando Bloom (Instagram/KatyPerry/REUTERS)

En el plano personal, la vida de Katy Perry también atravesó otro cambio drástico: en julio se confirmó el fin de su compromiso con Orlando Bloom, con quien llevaba nueve años de relación y tiene una hija en común, Daisy Dove, de cinco años.

Una carta íntima a sus fans

El mensaje publicado por Perry estuvo dirigido a sus seguidores, a quienes llama cariñosamente “KatyCats”. La intérprete de Teenage Dream describió el álbum 143 como un gesto de amor hacia ellos.

“Los discos son instantáneas de un artista tratando de contar su historia, de dónde está o dónde ha estado, y esperando que alguien pueda reconocerse en algunos de los mensajes. 143 fue mi forma de decirles ‘los amo’”, escribió.

“Este disco se trató sobre reconectar con mis fans a través de estas canciones y de esta maravillosa gira que me ha dado la oportunidad de verlos a muchos otra vez, y a otros, por primera vez”, agregó sobre la serie de conciertos que surgió del álbum.

Perry describió el último año como un viaje lleno de pruebas y resiliencia.(Instagram/KatyPerry)

“Hemos pasado por una montaña rusa, pero donde sea que el viaje nos haya llevado, hemos estado juntos. Estoy muy orgullosa de la comunidad que somos y de la que seguimos creciendo para convertirnos”, reconoció Perry en su carta.

“Celebramos las victorias y reflexionamos sobre las pérdidas. Todo es valioso. Espero que podamos seguir creciendo juntos en los años que vengan, y que al final de todo nos sintamos felices y en paz ya que hemos dado nuestro mejor esfuerzo en este mundo imperfecto”.

En su mensaje, Perry habló sobre cómo la fama la ha transformado a lo largo de dos décadas de carrera.

“A lo largo de mis años en el centro de atención, he sido amada, retada y puesta a prueba por la vida. Ese es el viaje. Soy afortunada de saber que siempre hay dos caras de la moneda, y he aprendido que incluso cuando sale cruz, de alguna manera sigo pidiendo mis deseos”.

A pesar de las críticas y los momentos difíciles, la artista aseguró que no busca controlar lo que viene, sino dejar que la vida fluya.

“Estoy orgullosa de dónde y cómo he aterrizado en este momento”, escribió en Instagram.(Instagram @KatyPerry)

“Lo que venga después, dejaré que se desarrolle de manera natural. Sin forzar, sin controlar, solo confiando en los ángeles, los fans y la música para guiarme a donde debo ir”.

Actualmente, Katy Perry acaba de concluir la etapa sudamericana de su Lifetimes Tour y se prepara para llevar su espectáculo a Europa y Asia. Su próxima fecha será el 4 de octubre en Belfast, Irlanda, en el SSE Arena.