A casi 20 años de Dexter: Michael C. Hall revela cómo sobrevivió al furor, al amor y a una dura enfermedad

El actor comparte en entrevista con Vanity Fair el impacto de retomar su papel icónico, las cicatrices personales y los cambios que llegaron a raíz de la nueva secuela estrenada en España

Por Fausto Urriste

Michael C. Hall lidera el regreso de Dexter en SkyShowtime con una mirada renovada sobre el personaje

Michael C. Hall atraviesa una etapa crucial con el regreso de Dexter, fusionando el éxito televisivo con una mirada introspectiva sobre su recorrido personal y artístico.

La llegada de Dexter: Resurrección a SkyShowtime revitaliza la saga, impulsando a Hall a replantear el vínculo con su personaje, su oficio y su propia identidad.

Protagonista y arquitecto creativo de la nueva etapa

Lejos de limitarse al papel protagónico, Hall se involucró directamente en la producción y en los guiones. Decidió regresar al personaje movido por una inquietud profunda: “La idea de retomar a Dexter surgió de ganas de explorar qué ocurre cuando uno sobrevive a su pasado y busca redención en un entorno nuevo”, afirmó Michael C. Hall.

El actor se involucra en
El actor se involucra en la producción y guion de Dexter: Resurrección, explorando temas de culpa y redención (REUTERS/Eric Gaillard)

Considera que el personaje aún tiene preguntas sin resolver sobre culpa, deseo y libertad, y que su historia merecía una mirada renovada.

El regreso de Clyde Phillips como showrunner, por gestión expresa de Hall, resultó indispensable: “Incorporar a Clyde de nuevo aseguraba la complejidad y el pulso que la serie necesita”, explicó el actor. Así, la nueva etapa logra recuperar la ambigüedad moral y la riqueza narrativa que consagraron las primeras temporadas.

El traslado de la acción de Miami a Nueva York refuerza la idea de reinvención. Hall considera que la nueva ciudad “se convierte en un antagonista más, un espacio donde todo puede suceder sin reglas ni red de protección”. Este cambio obligó a todo el equipo a rediseñar los límites de Dexter y abrir nuevas posibilidades narrativas.

Un viaje personal de crisis y libertad

Hall enfrenta desafíos personales y
Hall enfrenta desafíos personales y profesionales, resignificando su vínculo con Dexter tras dos décadas de carrera

Durante estas dos décadas, Hall se enfrentó a desafíos personales y profesionales que resignificaron su relación con el personaje: “Interpretar a Dexter me obligó a confrontar aspectos oscuros y a descubrir recursos emocionales que ni yo conocía”, recordó.

Tras superar una grave enfermedad, duelos profesionales y transformaciones en su vida privada, reconoce el doble rostro del personaje en su vida: “Dexter fue muchas veces mi refugio, pero también una carga. Hoy lo vivo como un acto de libertad: puedo distanciarme de él y mirarlo desde otra orilla”.

Energía renovada gracias al nuevo elenco

La renovación del elenco aportó un aire fresco a la saga. El reencuentro con Jack Alcott como Harrison y con David Zayas (Ángel Batista), junto a la llegada de Uma Thurman y Peter Dinklage, brindó nuevas dinámicas creativas.

El reencuentro con David Zayas
El reencuentro con David Zayas (Ángel Batista) brindó nuevas dinámicas creativas a la serie (Infobae/Paramount+)

“Rodearme de un elenco tan dispar me recordó el placer de arriesgar, de volver a aprender. Fue fundamental para que la serie no se sienta como una repetición, sino como algo auténticamente nuevo”, señaló Hall.

Reinventarse dentro y fuera del escenario

Más allá de Dexter, Hall confiesa que la música fue esencial en su proceso de cambio. “La música me salvó de la monotonía y de la ansiedad post-Dexter.

Girar con Princess Goes fue aprender a renunciar al control, a dejar que la narrativa la lleve la música”, expresó el actor, que descubrió en los escenarios una vía de creatividad distinta, libre de los esquemas del set televisivo.

Honestidad, legado y futuro

Hall convierte cada crisis en
Hall convierte cada crisis en una oportunidad para redefinir su carrera actoral (Europa Press/SHOWTIME)

Con el impacto inmediato de Dexter: Resurrección y la nueva temporada en preparación, Hall deja claro el espíritu que guía esta etapa: “Mi prioridad es la honestidad en lo que cuento. Dexter está de vuelta, pero yo también, bajo otras reglas y con otro corazón”.

Para el actor, la capacidad de reinventarse fue su verdadero hilo conductor: “Reinventarme fue el verdadero hilo conductor de estos años”, sostuvo Hall.

El renovado legado de Dexter, impulsado por la autenticidad y la voluntad de Hall de transformar cada crisis en un punto de partida, lo confirma como uno de los intérpretes más singulares y versátiles de la televisión contemporánea.

