Harry Styles corrió en la Maratón de Berlín 2025 y logró su mejor marca personal

Harry Styles cruzó la meta de la Maratón de Berlín con un tiempo inferior a tres horas, estableciendo así su marca personal más rápida (Grosby/AP)

Harry Styles participó el domingo 21 de septiembre de 2025 en la Maratón de Berlín y alcanzó su mejor marca personal.

El cantante y compositor de 31 años, ganador de tres premios Grammy, completó el recorrido de 42,195 kilómetros en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos.

Su promedio se mantuvo en 6 minutos y 50 segundos por milla durante toda la competencia.

El evento reunió a 80.000 corredores en la capital alemana. Styles optó por una vestimenta colorida: camiseta azul, pantalones cortos negros y zapatillas narajanjas.

La maratón, considerada una de las más rápidas del mundo, atraviesa monumentos emblemáticos como el parlamento alemán, la Columna de la Victoria, Potsdamer Platz y la Puerta de Brandeburgo.

La presencia de Styles en Berlín atrajo la atención tanto de corredores como de aficionados durante una de las maratones más prestigiosas del mundo (X)

Su desempeño fue constante. Completó la primera mitad en 1 hora, 29 minutos y 8 segundos, y la segunda en 1 hora, 30 minutos y 6 segundos.

Al finalizar la carrera, Styles celebró junto al atleta paralímpico Richard Whitehead, quien compartió en Instagram una imagen de ambos.

“2.58 en Berlín con mi amigo. ¿Alguien lo conoce?”, bromeó Whitehead con una foto del momento.

La participación de Harry Styles en Berlín marca su presencia en uno de los siete Abbott World Marathon Majors, el circuito de maratones más prestigioso.

La edición de este año reafirmó la fama de la capital alemana por ofrecer condiciones óptimas que suelen facilitar altas velocidades y marcas notables a nivel mundial.

El cantante logró posicionarse entre los corredores destacados del evento atlético en Alemania (X)

En marzo pasado, el intérprete de “Watermelon Sugar” también concurrió a la Maratón de Tokio, otra cita del circuito Major.

En esa oportunidad, logró terminar el recorrido por debajo de las tres horas y media, situándose entre los corredores destacados y superando a una multitud de más de 20.000 participantes.

Durante aquella carrera en Tokio, aficionados compartieron videos en redes sociales en los que Styles aparece saludando a seguidores y manteniendo una zancada firme con indumentaria completamente negra y zapatillas Nike amarillas.

Dicha actitud cercana y su desempeño físico generaron nuevamente elogios y comentarios sobre su faceta atlética, que se suma a su exitosa carrera musical.

El atractivo de las maratones ha captado a otras figuras del entretenimiento.

La rutina atlética de Harry Styles se extiende a otras maratones mundiales como la de Tokio, donde también conquistó resultados destacados (Mega/The Grosby Group)

En 2021, Colin Farrell corrió el Maratón de Brisbane con un tiempo de 3:53:14, mientras que Jennifer Connelly y Chelsea Clinton registraron 3:45:47 y 3:45:51, respectivamente, en la edición 2024 del Maratón de Nueva York, según datos compilados por Runner’s World.

La incursión de Harry Styles en el atletismo viene acompañada de su interés por estilos de vida activos y saludables, consolidando la tendencia de celebridades que buscan retos deportivos de alto nivel.

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son pareja?

El vínculo entre Zoë Kravitz y Harry Styles es objeto de atención pública luego de diversas apariciones y reportes sobre la naturaleza de su relación.

Recientemente, TMZ informó que fuentes cercanas a los involucrados señalaron que la actriz y el músico mantienen una relación de “amigos con beneficios”, sin compromisos de exclusividad.

Dichas fuentes aseguraron al medio estadounidense que ambos protagonistas han preferido mantener la dinámica informal y sin etiquetas definidas, resaltando que “no consideran su relación como algo serio” y que buscan “mantenerlo divertido por ahora”.

La dinámica actual entre Harry Styles y Zoë Kravitz sigue generando especulación debido a sus recientes apariciones públicas en distintos países (REUTERS)

Ni Kravitz ni Styles han realizado comentarios públicos sobre el carácter de su relación, aunque personas de su entorno confirmaron que suelen pasar tiempo juntos sin asumir compromisos formales.

La especulación se acentuó el 24 de agosto, cuando circuló un video en redes sociales que captó a Kravitz y Styles caminando del brazo en Roma.

Las imágenes mostraron a la pareja en actitud relajada y fueron ampliamente reproducidas, lo que avivó el debate en la prensa especializada sobre el impacto de su relación en sus círculos personales y profesionales.

Posteriormente, People difundió fotografías del 3 de septiembre en Brooklyn donde ambos aparecen tomados de la mano, y testigos describieron al recorrido como una salida diurna donde intercambiaron gestos afectuosos.

Días después se reportó que se les vio besándose en un local de Londres tras un evento promocional de la película Caught Stealing, protagonizada por Kravitz.

El video captura el momento en que la actriz y el cantante comparten una caminata (X/@HS_News_)

Una fuente anónima citada por la revista indicó: “Él ha pasado tiempo con ella mientras está en su gira de prensa”.

La estrella de cine finalizó su compromiso con Channing Tatum en 2024 y estuvo casada previamente con Karl Glusman. Styles, por su parte, concluyó su relación con Taylor Russell en mayo de 2024, tras romances conocidos con Olivia Wilde y Emily Ratajkowski.