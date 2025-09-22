Charlie Sheen reveló que un cartel mexicano lo vetó por su consumo de drogas

Charlie Sheen admitió que un cartel mexicano le dejó de vender drogas por su consumo excesivo. (AP)

Charlie Sheen, uno de los actores más polémicos de Hollywood, volvió a acaparar titulares tras confesar en el programa australiano 60 Minutes que incluso un cartel mexicano decidió dejar de venderle cocaína debido a las cantidades que compraba.

El testimonio forma parte de una nueva etapa en la que el actor, de 60 años, se muestra abierto sobre su lucha contra las adicciones, relatada también en su reciente documental de Netflix, aka Charlie Sheen, y en sus memorias The Book of Sheen.

Durante la entrevista, la periodista Amelia Adams le preguntó directamente al artista si era cierto que el cartel lo había “cortado”. Charlie Sheen respondió sin titubear: “Sí, lo hicieron. Nunca habían visto a alguien adquirir esa cantidad de peso [droga]”.

El famoso explicó que las cantidades que solicitaba levantaron sospechas, ya que normalmente solo los distribuidores recibían cargamentos de esa magnitud.

Charlie Sheen aseguró que compraba tanta droga que el cartel mexicano decidió no venderle más. Crédito: Netflix

“Los únicos a quienes entregaban esa cantidad eran traficantes. Pensaban que yo traficaba por cuenta propia”, añadió, reconociendo que su consumo personal llegó a niveles extremos.

La cruda honestidad sobre el crack

En la conversación, Charlie Sheen también abordó su relación con el crack, recordando que alguna vez bromeó diciendo que iba a necesitar “una pipa más grande” para fumar rocas de siete gramos.

Aunque el protagonista de Dos hombres y medio aseguró que nunca las midió directamente, reconoció que esa era la proporción que solía cocinarse para convertir la cocaína en crack.

Su exdealer, identificado como Marco, también participa en el documental de Netflix y relató los intentos desesperados por frenar la adicción del actor.

Marco, el dealer de Charly Sheen, ayudó a combatir la adicción al crack del actor. (Captura de video)

Según el testimonio recogido por el director Andrew Renzi, Marco intentaba “limpiar” la droga alterándola con más bicarbonato de sodio. “Al final ya no quedaba cocaína. Charlie estaba fumando puro bicarbonato”, explicó Renzi a Deadline.

El relato del actor y los testimonios incluidos en aka Charlie Sheen pintan un retrato devastador de una época marcada por excesos y autodestrucción. No obstante, el propio actor asegura que los últimos ocho años han significado un proceso de transformación, lejos de los reflectores.

Para Renzi, la decisión de Charli Sheen de apartarse del ojo público y no buscar inmediatamente un regreso a Hollywood representa un cambio significativo.

“Pasó ocho años tratando de reconciliarse consigo mismo, sin intentar de inmediato volver a la conversación pública o conseguir otro papel. Eso es raro y valioso”, sostuvo.

Charlie Sheen pasó ocho años alejado del ojo público. (Captura de video)

Quienes lo han entrevistado recientemente coinciden en que el actor muestra una sinceridad distinta a la de años anteriores.

“Cuando me senté frente a él, pensé: este es alguien honesto, que quizá no le dará al público lo que espera, pero está aquí, presente y contando su verdad”, aseguró Renzi.

El director consideró que ese nivel de autenticidad constituye en sí mismo una forma de éxito, especialmente para alguien que pasó décadas en la cima de la fama mientras lidiaba con demonios personales.

El documental de Charlie Sheen muestra los altibajos del actor durante su carrera. (Netflix)

El documental de Charlie Sheen y sus memorias no solo ofrecen detalles inéditos sobre sus adicciones, sino que también invitan a reflexionar sobre el costo humano detrás de la fama.