Julia Roberts confesó sentirse intimidada por conocer a esta estrella de los 90’s

El encuentro inicial marcó el inicio de una relación de admiración mutua entre las actrices (REUTERS/Yara Nardi)

Incluso las estrellas más consolidadas de Hollywood pueden sentirse nerviosas frente a otros grandes talentos. Julia Roberts, ganadora del Oscar y una de las actrices más reconocidas de su generación, confesó recientemente que se sintió intimidada al conocer a su compañera de reparto en After The Hunt, Chloë Sevigny, un verdadero ícono del cine independiente y referente de estilo desde los años 90.

En una entrevista grupal publicada por Variety, la actriz de Pretty Woman relató que el primer encuentro con Sevigny ocurrió en su propia casa, mientras ensayaban escenas de la película bajo la dirección de Luca Guadagnino.

“Estaba muy emocionada e intimidada por conocer a Chloë”, admitió.

Roberts recordó que se encontraba sentada alrededor de la mesa de la cocina junto a su hija Hazel, la actriz Ayo Edebiri y el director Luca Guadagnino cuando el productor Allan Mandelbaum les anunció que Chloë Sevigny estaba por llegar.

Su estilo irreverente la consolidó como una verdadera “It Girl” de los 90 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Y yo levanto la vista, y Ayo también, y nos miramos. Luca pregunta: ‘¿Qué pasa?’. Y yo digo: ‘Estoy asustada’. Y Ayo responde: ‘Yo también’”, narró. “Un minuto después sonó el timbre, y Hazel dijo: ‘Me voy por el garaje’. Estábamos realmente emocionadas”.

Parte de la fascinación que despierta Sevigny en los cinéfilos se debe a su historia. Considerada por The New Yorker como “la chica más cool del mundo” en 1994, la actriz debutó en el cine con Kids (1995) y alcanzó reconocimiento internacional con Boys Don’t Cry (1999), por la que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

A lo largo de su carrera, ha participado en producciones de culto como American Psycho, Dogville y The Brown Bunny, además de brillar en televisión con Big Love (que le valió un Globo de Oro en 2010) y American Horror Story.

Sevigny es considerada un referente de estilo alternativo y sofisticado en la industria. (REUTERS/Danny Moloshok)

Las palabras que hicieron llorar a Julia Roberts

El respeto fue mutuo desde el inicio. Durante la misma conversación recopilada por Variety, Chloë Sevigny sorprendió al revelar cuánto había disfrutado de trabajar con Roberts.

“¿Puedo decir que cuando nos separamos necesitaba más de Julia? En el vuelo de regreso a casa vi como tres de sus películas. ¡Simplemente quería más! Un lugar llamado Notting Hill, La boda de mi mejor amigo y no recuerdo la tercera. Pero pensaba: ‘¡Solo quiero más de Julia!’”, exclamó.

Tal declaración emocionó profundamente a Roberts, quien no pudo contener las lágrimas. Sevigny agregó: “No estaba lista para decirle adiós. Por suerte hay toda una filmografía a la que puedo volver en casa y seguir viendo”.

La admiración mutua entre Roberts y Sevigny se forjó en el marco del rodaje de After The Hunt, el nuevo drama psicológico dirigido por Luca Guadagnino (Call Me By Your Name). La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación de pie de seis minutos de acuerdo con Deadline.

Julia Roberts interpreta a una profesora que debe enfrentarse a una crisis personal y profesional (Amazon MGM Studios)

En la película, Roberts interpreta a Alma Olsson, una profesora universitaria que atraviesa una crisis personal y profesional cuando una de sus estudiantes, Maggie Price (interpretada por Ayo Edebiri), acusa a un colega, Hank (Andrew Garfield), de agresión sexual. En medio de esa encrucijada, un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.

La estrella del filme reconoció que el proyecto tenía el potencial de provocar discusiones intensas ya que aborda varios temas sensibles. Su estreno en cines de los Estados Unidos está programado para el 10 de octubre.