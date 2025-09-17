Entretenimiento

“Superman” llegará al streaming: Dónde y cuando ver la cinta

Tras recaudar más de 600 millones de dólares en la taquilla mundial, la cinta dirigida por James Gunn aterriza en el streaming.

Superman - Tráiler Oficial
"Superman" estará disponible en streaiming tras su éxito en cines. (Capturas: Warner Bros.)
Guardar

Después de una exitosa carrera en cines con más de 615 millones de dólares recaudados a nivel global, Superman, la esperada película que marca el reinicio oficial del Universo DC, aterriza en HBO Max este jueves 19 de septiembre.

La cinta, dirigida por James Gunn, se convierte así en el primer gran paso del renovado plan de Warner Bros. Discovery para reconstruir su universo de superhéroes.

PUBLICIDAD

Además del estreno en la plataforma de streaming, Warner Bros. ha confirmado que la película también se transmitirá en el canal lineal de HBO el sábado 20 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora local).

"Superman" estará disponible en HBO Max a partir del 19 de septiembre. (Warner Bros. Pictures vía AP)
"Superman" estará disponible en HBO Max a partir del 19 de septiembre. (Warner Bros. Pictures vía AP)

De forma destacada, una versión con interpretación en Lengua de Señas Americana también estará disponible exclusivamente en HBO Max, con la participación del intérprete sordo Giovanni Maucere y dirección de Leila Hanaumi, reconocida por trabajos en lenguaje de señas como Barbie y The Last of Us.

PUBLICIDAD

Una experiencia inmersiva para fans

La llegada de Superman a HBO Max no será solo un simple estreno digital. La plataforma ofrecerá una experiencia interactiva y temática para los usuarios.

El inicio incluirá un “takeover” total de la app con elementos del universo Superman: desde una portada del ficticio Daily Planet renovada, hasta una sección especial inspirada en la Fortaleza de la Soledad, con contenido curado para los fanáticos.

Incluso se han incluido portales ocultos dentro de la interfaz de usuario que conducen a los suscriptores a “la prisión de bolsillo de Lex Luthor”, ampliando así la inmersión en el universo narrativo propuesto por Gunn y su equipo.

HBO Max tendrá una experiencia inmersiva para los fans de "Superman". (Instagram/HBO Max)
HBO Max tendrá una experiencia inmersiva para los fans de "Superman". (Instagram/HBO Max)

Un éxito de taquilla y un nuevo comienzo

Estrenada en cines el 11 de julio, Superman dominó la taquilla en su primer fin de semana con 125 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la película de superhéroes más taquillera de 2025 hasta la fecha.

Solo fue desplazada del primer lugar por The Fantastic Four: First Steps a finales de ese mismo mes.

Este éxito marca un fuerte inicio para el nuevo Universo DC bajo el liderazgo creativo de James Gunn y Peter Safran, co-jefes de DC Studios. A diferencia del anterior DC Extended Universe (DCEU), el nuevo enfoque apuesta por una narrativa interconectada entre películas y series, siguiendo un plan estructurado y de largo plazo.

"Superman" marca el reinició del universo cinematográfico de DC. (Foto: YouTube/Warner Bros.)
"Superman" marca el reinició del universo cinematográfico de DC. (Foto: YouTube/Warner Bros.)

El reparto de Superman está encabezado por David Corenswet como Clark Kent, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como un carismático y complejo Lex Luthor.

La película también presenta a personajes clásicos y nuevos del universo DC, incluyendo a Nathan Fillion (Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mr. Terrific) y Anthony Carrigan (Metamorpho).

Figuras como John Cena (Peacemaker) y Milly Alcock (Supergirl) también aparecen, estableciendo conexiones con proyectos paralelos y futuros estrenos de la franquicia.

De hecho, James Gunn confirmó que el próximo paso para el universo cinematográfico de DC será la película Man of Tomorrow, cuyo rodaje comenzará en abril de 2026 y su estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

James Gunn ya está planeando la siguiente cinta para DC. (REUTERS/Mike Blake)
James Gunn ya está planeando la siguiente cinta para DC. (REUTERS/Mike Blake)

Asimismo, el cineasta aclaró que no se tratará de una secuela convencional de Superman, sino de una historia compartida entre el Hombre de Acero y Lex Luthor, quienes deberán unir fuerzas ante una amenaza mayor.

Temas Relacionados

SupermanHBO MaxJames Gunn

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

La orca que protagonizó Liberen a Willy en 1993 vivía enferma en un parque de diversiones de Ciudad de México cuando el reclamo masivo del público obligó a Warner Bros. a iniciar un operativo de rehabilitación sin precedentes en la historia del entretenimiento

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

Entre el recuerdo de Marilyn Monroe y su apuesta por Scorsese: los momentos que marcaron a Ellen Burstyn

La actriz recibió el León de Oro honorífico en Venecia a sus 93 años y repasó ante la prensa los episodios que definieron su carrera, desde un gesto de reconocimiento en un club nocturno hasta la elección de un joven director para su película más premiada

Entre el recuerdo de Marilyn Monroe y su apuesta por Scorsese: los momentos que marcaron a Ellen Burstyn

Bianca Censori reaparece con un atrevido bikini dorado y revive las comparaciones con Kim Kardashian

La esposa de Kanye West dejó atrás su habitual cabello oscuro y apostó por una melena rubia para sus nuevas fotografías

Bianca Censori reaparece con un atrevido bikini dorado y revive las comparaciones con Kim Kardashian

De Alan Ritchson a Daniel Craig: los cuatro actores que se probaron el traje de Thor antes que Chris Hemsworth

Cada uno de los candidatos descartados construyó después una carrera propia en Hollywood, aunque ninguno logró finalmente vestir la armadura del dios del trueno que terminó marcando la trayectoria del australiano

De Alan Ritchson a Daniel Craig: los cuatro actores que se probaron el traje de Thor antes que Chris Hemsworth

Lady Gaga podría haber tenido una boda secreta con Michael Polansky tras semanas alejada del ojo público

La cantante lleva semanas con una menor presencia pública, mientras continúan los rumores sobre sus planes de matrimonio

Lady Gaga podría haber tenido una boda secreta con Michael Polansky tras semanas alejada del ojo público

DEPORTES

El Liverpool de Mac Allister venció 2-1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez por la fecha 1 de la Champions League: todos los goles del día

El Liverpool de Mac Allister venció 2-1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez por la fecha 1 de la Champions League: todos los goles del día

La mejora que tendrá Mercedes en la Fórmula 1: por qué también beneficiará a Alpine y a Colapinto

“Me enfada, no lo merece”: la furia de una figura del fútbol europeo ante la chance de que Messi vuelva a ganar el Balón de Oro

Fue el MVP más joven de la historia y los Bulls retiraron su camiseta: “Fui un ganador”, aseguró Derrick Rose

8 dormitorios, 10 baños y piscina con jacuzzi: así es la mansión de USD 13.5 millones que compró la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo

TELESHOW

Murió la actriz, directora y docente Victoria Fraga a los 73 años

Murió la actriz, directora y docente Victoria Fraga a los 73 años

Graciela Alfano recordó a Chiche Gelblung: "Me hubiera gustado tener una última charla"

El Turco García prometió casarse y reconquistar a Mariela: "Es sagrado"

La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

El régimen de Nicaragua acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a Israel

“No tenemos mejor aliado en la región”: Marco Rubio se reunió con Daniel Noboa en Ecuador

La Cámara Minera y Petrolera propone que el 5% de los aportes mineros tenga un mecanismo trazable en República Dominicana

Guatemala refuerza su Policía Nacional Civil con 3,098 nuevos agentes que Arévalo envía al Oriente y las fronteras