“Superman” llegará al streaming: Dónde y cuando ver la cinta

"Superman" estará disponible en streaiming tras su éxito en cines. (Capturas: Warner Bros.)

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Después de una exitosa carrera en cines con más de 615 millones de dólares recaudados a nivel global, Superman, la esperada película que marca el reinicio oficial del Universo DC, aterriza en HBO Max este jueves 19 de septiembre.

La cinta, dirigida por James Gunn, se convierte así en el primer gran paso del renovado plan de Warner Bros. Discovery para reconstruir su universo de superhéroes.

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Además del estreno en la plataforma de streaming, Warner Bros. ha confirmado que la película también se transmitirá en el canal lineal de HBO el sábado 20 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora local).

"Superman" estará disponible en HBO Max a partir del 19 de septiembre. (Warner Bros. Pictures vía AP)

De forma destacada, una versión con interpretación en Lengua de Señas Americana también estará disponible exclusivamente en HBO Max, con la participación del intérprete sordo Giovanni Maucere y dirección de Leila Hanaumi, reconocida por trabajos en lenguaje de señas como Barbie y The Last of Us.

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Una experiencia inmersiva para fans

La llegada de Superman a HBO Max no será solo un simple estreno digital. La plataforma ofrecerá una experiencia interactiva y temática para los usuarios.

El inicio incluirá un “takeover” total de la app con elementos del universo Superman: desde una portada del ficticio Daily Planet renovada, hasta una sección especial inspirada en la Fortaleza de la Soledad, con contenido curado para los fanáticos.

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Incluso se han incluido portales ocultos dentro de la interfaz de usuario que conducen a los suscriptores a “la prisión de bolsillo de Lex Luthor”, ampliando así la inmersión en el universo narrativo propuesto por Gunn y su equipo.

HBO Max tendrá una experiencia inmersiva para los fans de "Superman". (Instagram/HBO Max)

Un éxito de taquilla y un nuevo comienzo

Estrenada en cines el 11 de julio, Superman dominó la taquilla en su primer fin de semana con 125 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la película de superhéroes más taquillera de 2025 hasta la fecha.

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Solo fue desplazada del primer lugar por The Fantastic Four: First Steps a finales de ese mismo mes.

Este éxito marca un fuerte inicio para el nuevo Universo DC bajo el liderazgo creativo de James Gunn y Peter Safran, co-jefes de DC Studios. A diferencia del anterior DC Extended Universe (DCEU), el nuevo enfoque apuesta por una narrativa interconectada entre películas y series, siguiendo un plan estructurado y de largo plazo.

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"Superman" marca el reinició del universo cinematográfico de DC. (Foto: YouTube/Warner Bros.)

El reparto de Superman está encabezado por David Corenswet como Clark Kent, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como un carismático y complejo Lex Luthor.

La película también presenta a personajes clásicos y nuevos del universo DC, incluyendo a Nathan Fillion (Green Lantern), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mr. Terrific) y Anthony Carrigan (Metamorpho).

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Figuras como John Cena (Peacemaker) y Milly Alcock (Supergirl) también aparecen, estableciendo conexiones con proyectos paralelos y futuros estrenos de la franquicia.

De hecho, James Gunn confirmó que el próximo paso para el universo cinematográfico de DC será la película Man of Tomorrow, cuyo rodaje comenzará en abril de 2026 y su estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

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James Gunn ya está planeando la siguiente cinta para DC. (REUTERS/Mike Blake)

Asimismo, el cineasta aclaró que no se tratará de una secuela convencional de Superman, sino de una historia compartida entre el Hombre de Acero y Lex Luthor, quienes deberán unir fuerzas ante una amenaza mayor.