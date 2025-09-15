Entretenimiento

Woody Allen y una afirmación sobre su carrera que sorprendió: “Nunca hice una gran película”

El cineasta repasó su trayectoria con autocrítica en el podcast Club Random, habló de sus referentes y compartió su visión sobre el cine actual, el streaming y el valor de crear sin buscar la aprobación de todos

Por Fausto Urriste

Guardar
Woody Allen repasa su carrera
Woody Allen repasa su carrera y opina sobre la cultura de la cancelación en una entrevista (YouTube: Club Random Podcast)

Woody Allen, reconocido cineasta y figura polémica, concedió una entrevista en el Club Random Podcast. Durante la conversación, analizó su carrera, la cultura de la cancelación, el movimiento Me Too, aspectos personales y el próximo lanzamiento de su novela.

Con casi 90 años, Allen compartió reflexiones sobre éxito, fracaso y transformación del cine, con autocrítica, ironía y una mirada lúcida sobre la cultura actual.

Repasó sus más de 50 películas y evaluó su obra con dureza: “Creo que nunca hice una gran película. Algunas son buenas, pero no una gran película”, afirmó. Citó títulos como Rashomon, Ladrón de bicicletas o El séptimo sello como sus referentes, y explicó que, aunque valora ciertos filmes propios, no los considera al nivel de esos clásicos.

“Cuando uno se sienta a escribir o a filmar, siempre espera que será algo grandioso, pero al final solo reza para no sentirse avergonzado”, reconoció, mostrando una visión pragmática sobre el arte.

Cultura de la cancelación y movimiento Me Too

El cineasta diferencia entre la
El cineasta diferencia entre la cultura de la cancelación y el movimiento Me Too (REUTERS/Yara Nardi)

El director diferenció con claridad entre la cultura de la cancelación y el movimiento Me Too. “La cultura de la cancelación es un fenómeno pernicioso... pero si vas a ser cancelado por una cultura, que sea esta”, aseguró.

Considera que la cancelación es un mecanismo dañino que no soluciona los problemas de fondo, aunque en su caso no tuvo consecuencias graves: “Si esto me hubiera pasado a los 30 o 40 años, habría sido devastador. Pero cuando ocurrió, ya había hecho 45 películas y podía retirarme sin problemas”, explicó.

A diferencia de esto, destacó positivamente el impacto del Me Too: “El movimiento Me Too, por el valor que tuvo en avanzar los derechos de las mujeres, es algo valioso”.

Vida personal, familia y terapia

Allen reflexiona sobre su vida
Allen reflexiona sobre su vida personal, la familia y la terapia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Allen se mostró abierto sobre su familia, sus relaciones y la terapia. Describió su matrimonio con Soon Yi como “idílico” y aseguró mantener con sus hijas una relación cercana, aunque no crecieron como “niñas de Hollywood”.

Nunca quise imponerles mis películas. Solo les mostré El tesoro de Sierra Madre, porque la considero una gran película americana”, señaló. Admitió que la terapia le ayudó solo en parte: “Pensé que saldría siendo un hombre nuevo, pero solo logré un pequeño progreso”.

Abordó la vejez y la mortalidad con humor negro: “No es tan pesimista pensar que voy a morir y perder mis músculos. Probablemente va a pasar”.

La industria del cine y la era del streaming

El director lamenta la pérdida
El director lamenta la pérdida de la experiencia colectiva en el cine por el auge del streaming (YouTube: Club Random Podcast)

La charla incluyó una reflexión sobre el presente del cine. Allen lamentó la pérdida de la experiencia colectiva en las salas: “Crecí haciendo películas para que se vieran en el cine, con cientos de personas compartiendo la experiencia. El streaming no me interesa tanto. Si no puedo estrenar en salas, prefiero escribir novelas o teatro”. Para él, la emoción del séptimo arte está en “ir al cine, esperar en la fila y vivir la película en grupo”.

Proyectos recientes y legado

Allen anunció la publicación de su próxima novela, What’s With Baum, prevista para septiembre. “No tengo idea de cómo responderá la gente. Espero que los entretenga, pero no lo sé. Me divertí escribiéndola, pero eso no significa que por un segundo alguien se divierta leyéndola”, confesó.

Además, mencionó una obra de teatro que pronto llegará a Estados Unidos y expresó que le resulta más estimulante observar la reacción del público teatral que la del cine.

La paradoja de la fama y el auténtico placer creativo

El legado de Woody Allen
El legado de Woody Allen queda en manos del público, según sus propias palabras (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, File)

Allen se mostró escéptico respecto a la fama y el reconocimiento: “Mis ídolos, como Groucho Marx, Tennessee Williams, Fellini o Bergman, fueron mis fans, pero eso no significa que haya hecho una gran película”. Resumió su perspectiva con una paradoja: “Una vida con ilusiones es imperdonable y una vida sin ilusiones es insoportable”.

Pese a controversias y cambios de época, Allen sostiene que su mayor satisfacción está en el proceso creativo y en la posibilidad de seguir escribiendo. El destino de su obra quedará en manos del público, pero el goce creativo, más allá del reconocimiento, es su verdadera motivación.

Temas Relacionados

Woody AllenClub Random PodcastCultura de la cancelaciónMovimiento Me TooIndustria cinematográficaWhat's With BaumYouTubeNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Premios Emmy 2025: la lista completa de todos los ganadores

La serie que obtuvo más nominaciones fue “Severance”, de AppleTV+, con 28 postulaciones

Premios Emmy 2025: la lista

Owen Cooper de “Adolescencia” hace historia en los Emmy al convertirse en el actor de reparto más joven en ganar el premio

Con solo 15 años, el británico Owen Cooper sorprendió a todos al llevarse el galardón, superando a reconocidos intérpretes adultos en una noche llena de emoción

Owen Cooper de “Adolescencia” hace

Premios Emmy 2025: Tramell Tillman se convierte en el primer hombre negro en ganar la categoría de Mejor Actor de Reparto

El actor de Severance brindó un emotivo discurso lleno de gratitud y cariño familiar

Premios Emmy 2025: Tramell Tillman

Cooper Koch comparte un mensaje de Lyle Menéndez en la alfombra de los premios Emmy 2025: “Somos más fuertes juntos”

El actor, reconocido por su papel en ‘Monsters’, expresó su solidaridad con los hermanos Menéndez luego de que las autoridades californianas rechazaran su solicitud de excarcelación, reavivando la discusión pública sobre el caso

Cooper Koch comparte un mensaje

La esposa de Bruce Willis contó cómo la enfermedad del actor modificó la forma de comunicarse: “Tenemos nuestro propio lenguaje”

Emma Heming reveló cómo ha evolucionado su relación con el actor a medida que su enfermedad avanza

La esposa de Bruce Willis
ÚLTIMAS NOTICIAS
A partir de hoy, cierran

A partir de hoy, cierran una estación de la línea B del Subte por tres meses por trabajos de remodelación

Atraparon a dos hombres que eran buscados por golpear y asaltar a jóvenes a la salida de un boliche en Berisso

Autos de lujo, redes sociales y criptomonedas: investigan una estafa piramidal con más de 200 víctimas en La Plata

Alerta amarilla y nubosidad: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en la última semana de invierno

Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA

INFOBAE AMÉRICA
Desierto Blanco, la joya natural

Desierto Blanco, la joya natural que parece sacada de otro planeta

Marco Rubio se reúne con Netanyahu para analizar la ofensiva en Qatar y el futuro de Gaza previo a la cumbre de la ONU

EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”