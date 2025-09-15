Entretenimiento

Premios Emmy 2025: Tramell Tillman se convierte en el primer hombre negro en ganar la categoría de Mejor Actor de Reparto

El actor de Severance brindó un emotivo discurso lleno de gratitud y cariño familiar

Por Uriel Monterrubio

Guardar
Tramell Tillman dedicó el premio
Tramell Tillman dedicó el premio a su madre, a quien describió como "su primera maestra de actuación" REUTERS/Daniel Cole

Tramell Tillman se consagró como el primer hombre negro en recibir el galardón a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática en los Premios Primetime Emmy, un hito en la historia de estos premios. El actor de Severance, de 40 años, recibió la estatuilla y, al tomar la palabra, honró la influencia de su madre en su vida: “Mi primera profesora de actuación fue dura. Pero todas las grandes madres lo son. Mamá, estuviste conmigo cuando nadie más estaba. Tu amor y bondad permanecen. Esto es para ti”, manifestó Tillman ante la audiencia y añadió, “Estoy lleno, estoy humilde, me siento honrado. Como diría mi madre: ¡Oh, mira a Dios!”

El reparto de nominados este año incluyó también a Zach Cherry (Severance), Walton Goggins y Sam Rockwell (The White Lotus), Jason Isaacs (The White Lotus), James Marsden (Paradise) y John Turturro (Severance). Tillman, quien interpreta a Seth Milchick, el nuevo jefe del misterioso piso “cercenado” en Lumon Industries, tomó las riendas de la supervisión tras el despido de Harmony Cobel, personaje de Patricia Arquette, y presionó al protagonista Mark S. (Adam Scott) para avanzar en el enigmático expediente Cold Harbor bajo la mirada de los ejecutivos de la empresa.

Tramell Tillman ganó el premio
Tramell Tillman ganó el premio Emmy a mejor actor de reparto por su interpretación de Seth Milchick en la serie "Severance"

Al conocer su primera nominación a los Emmy, Tillman describió una mezcla de sensaciones: “Fue una descarga de adrenalina. Por fin tenía una respuesta. Llevaba meses esperando saber cómo le iría a la serie y si formaría parte de ese reconocimiento. Cuando llegó la noticia, estaba absolutamente eufórico, aturdido y fue un momento maravilloso”, relató a People el pasado agosto.

La trayectoria de Tramell Tillman

Tramell Tillman nació en Washington D. C. y creció en Maryland. Comenzó su formación universitaria en biología, pero cambió de rumbo para dedicarse a la actuación, graduándose en comunicación con especialización en teatro en Jackson State University. Más tarde obtuvo el grado de Máster en Bellas Artes en la Universidad de Tennessee.

Su carrera inició en el teatro, donde participó en diversas producciones tanto en compañías regionales como en obras de Broadway y Off-Broadway. Entre sus trabajos teatrales destacan participaciones en obras como “A Raisin in the Sun” y “Sweat”.

En televisión, además de "Severance", Tillman tuvo apariciones en otras series como “Dietland” y proyectos cinematográficos independientes.

Además de su trabajo en la actuación, Tramell Tillman ha colaborado en proyectos de doblaje y anuncios comerciales.

Temas Relacionados

Premios Primetime EmmyTramell TillmanSeveranceThe White LotusLos ÁngelesTailandiaActuaciónSeries dramáticasLumon IndustriesMacrodata Refinement

Últimas Noticias

Owen Cooper de “Adolescencia” hace historia en los Emmy al convertirse en el actor de reparto más joven en ganar el premio

Con solo 15 años, el británico Owen Cooper sorprendió a todos al llevarse el galardón, superando a reconocidos intérpretes adultos en una noche llena de emoción

Owen Cooper de “Adolescencia” hace

Cooper Koch comparte un mensaje de Lyle Menéndez en la alfombra de los premios Emmy 2025: “Somos más fuertes juntos”

El actor, reconocido por su papel en ‘Monsters’, expresó su solidaridad con los hermanos Menéndez luego de que las autoridades californianas rechazaran su solicitud de excarcelación, reavivando la discusión pública sobre el caso

Cooper Koch comparte un mensaje

La esposa de Bruce Willis contó cómo la enfermedad del actor modificó la forma de comunicarse: “Tenemos nuestro propio lenguaje”

Emma Heming reveló cómo ha evolucionado su relación con el actor a medida que su enfermedad avanza

La esposa de Bruce Willis

Un juez rechazó la petición de Smokey Robinson de retirar la demanda en su contra por abuso sexual

El cantante irá a juicio el próximo 11 de octubre de 2027, tras ser acusado por cuatro mujeres

Un juez rechazó la petición

Travis Kelce reveló algunos detalles de la propuesta de matrimonio a Taylor Swift

El jugador de los Kansas City Chiefs recordó la emoción que sintió al proponerle casamiento a la cantante

Travis Kelce reveló algunos detalles
ÚLTIMAS NOTICIAS
De sastrería a transparencias, cuáles

De sastrería a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en la alfombra roja de los Emmy 2025

Premios Emmy 2025: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Hackeaban los WhastApp enviando links de páginas falsas y les vaciaban las cuentas: 12 sospechosos

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Cambios por el aumento del dólar: cuánto cuesta sacar plata de un cajero automático del exterior

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ofreció su apoyo a

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

Guinea Ecuatorial dejó sin internet a la isla de Annobón por protestar contra una constructora vinculada al dictador Obiang

TELESHOW
Así fue el festejo de

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”

El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”

Emilia Attias y Susana Roccasalvo adelantaron cómo se preparan para MasterChef Celebrity: “Comenzamos a grabar a fin de mes”

La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos y esperame”

Griselda Siciliani y el juego de seducción con Luciano Castro en playas de Brasil