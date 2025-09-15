Premios Emmy 2025: Tramell Tillman se convierte en el primer hombre negro en ganar la categoría de Mejor Actor de Reparto

Tramell Tillman dedicó el premio a su madre, a quien describió como "su primera maestra de actuación" REUTERS/Daniel Cole

Tramell Tillman se consagró como el primer hombre negro en recibir el galardón a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática en los Premios Primetime Emmy, un hito en la historia de estos premios. El actor de Severance, de 40 años, recibió la estatuilla y, al tomar la palabra, honró la influencia de su madre en su vida: “Mi primera profesora de actuación fue dura. Pero todas las grandes madres lo son. Mamá, estuviste conmigo cuando nadie más estaba. Tu amor y bondad permanecen. Esto es para ti”, manifestó Tillman ante la audiencia y añadió, “Estoy lleno, estoy humilde, me siento honrado. Como diría mi madre: ¡Oh, mira a Dios!”

El reparto de nominados este año incluyó también a Zach Cherry (Severance), Walton Goggins y Sam Rockwell (The White Lotus), Jason Isaacs (The White Lotus), James Marsden (Paradise) y John Turturro (Severance). Tillman, quien interpreta a Seth Milchick, el nuevo jefe del misterioso piso “cercenado” en Lumon Industries, tomó las riendas de la supervisión tras el despido de Harmony Cobel, personaje de Patricia Arquette, y presionó al protagonista Mark S. (Adam Scott) para avanzar en el enigmático expediente Cold Harbor bajo la mirada de los ejecutivos de la empresa.

Tramell Tillman ganó el premio Emmy a mejor actor de reparto por su interpretación de Seth Milchick en la serie "Severance"

Al conocer su primera nominación a los Emmy, Tillman describió una mezcla de sensaciones: “Fue una descarga de adrenalina. Por fin tenía una respuesta. Llevaba meses esperando saber cómo le iría a la serie y si formaría parte de ese reconocimiento. Cuando llegó la noticia, estaba absolutamente eufórico, aturdido y fue un momento maravilloso”, relató a People el pasado agosto.

La trayectoria de Tramell Tillman

Tramell Tillman nació en Washington D. C. y creció en Maryland. Comenzó su formación universitaria en biología, pero cambió de rumbo para dedicarse a la actuación, graduándose en comunicación con especialización en teatro en Jackson State University. Más tarde obtuvo el grado de Máster en Bellas Artes en la Universidad de Tennessee.

Su carrera inició en el teatro, donde participó en diversas producciones tanto en compañías regionales como en obras de Broadway y Off-Broadway. Entre sus trabajos teatrales destacan participaciones en obras como “A Raisin in the Sun” y “Sweat”.

En televisión, además de "Severance", Tillman tuvo apariciones en otras series como “Dietland” y proyectos cinematográficos independientes.

Además de su trabajo en la actuación, Tramell Tillman ha colaborado en proyectos de doblaje y anuncios comerciales.